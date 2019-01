MedLife face primul pas în afara graniţelor şi achiziţionează o clinică din Ungaria

„Este prima mutare a unei companii româneşti din sectorul medical privat în afara României şi suntem mândri că MedLife sparge graniţele şi duce capitalul românesc mai departe. Ungaria are o piaţă medicală privată interesantă, in plina dezvoltare. Investiţiile alocate pentru această etapă se ridică la 4-5 milioane de euro, urmând ca în perioada următoare să analizăm şi alte oportunităţi de extindere. Europa suferă la capitolul afacerilor transfrontaliere, până acum foarte puţine companii au reuşit acest lucru, în special în domeniul medical complex, cu clinici medicale, imagistică, laboratoare şi spitale sub acelaşi acoperiş. Avem şansa de a oferi un exemplu şi în măsura în care vom reuşi acest lucru, Ungaria şi România pot deveni pionieri ai unei companii regionale”, a declarat Mihai Marcu, CEO şi Preşedinte al MedLife Group.

Rózsakert Medical Center (RMC) este în top 10 operatori de servicii medicale private din Ungaria. Compania are în componenţă o clinică multidisciplinară care include şi un compartiment dotat cu o sală de mici intervenţii chirurgicale şi un centru de stomatoloigie. Potrivit reprezentaţilor companiei, anual le trec pragul peste 40.000 de pacienţi. Aceştia accesează o serie diversificată de servicii şi investigaţii clinice şi paraclinice de ambulator, dar şi o gamă complexă de intervenţii în regim de spitalizare de spitalizare de zi, vizând specialităţile oftalmologie, ginecologie, proctologie, dermatologie, chirurgie plastică ş.a..

Grupul de companii a fost înfiinţat în 2001 de către dr. Gyula Csermely, medic ginecolog-obstetrician, iar la 18 ani de funcţionare, reuneşte o echipă de peste 250 de medici şi asistenţi medicali. S-au dezvoltat continuu, având un ritm foarte dinamic în ultimii ani şi au reuşit să menţină cele mai înalte standard atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de vedere tehnologic.

La nivelul anului 2017, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miloane de euro, potrivit conducerii RMC, compusă din opt membri (dr. Gyula Csermely, dr. Eszter Bodnár, dr. Tibor Elekes, dr. Kinga Jókay, dr. Orsolya Gudor, dr. Imre Bodó, dr. Andor Hirschberg şi economistul Vilmos Benkő).

„Investiţia efectuată nu este o simplă tranzacţie, ci este şi încorporarea unui partener strategic bine capitalizat, cu o abordare asemănătoare cu cea a noastră. Vom merge mai departe urmând aceeaşi direcţie, obiectivul strategic fiind extinderea şi creşterea accelerată”, a declarat dr. Gyula Csermely, CEO-ul grupului de companii RMC.

Planul local de achiziţii al grupului MedLife continuă şi în 2019, cât şi dezvoltarea pe alte segmente de business. “Am creat un sistem medical complex cu acoperire naţională, nu există oraş mai mare de 200.000 de locuitori în care MedLife să nu fie prezent. În 2019 vom pune accent pe digitalizare, pe second opinion la nivel naţional şi pe dezvoltarea de centre de excelenţă la nivelul celor 10 unitati spitalicesti, pentru mai multe specialităţi, precum neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgia peretelui abdominal, ginecologie şi traumatologie sportivă. Am crescut foarte mult din punct de vedere al complexităţii actului medical şi acest lucru ne recomandă nu doar în calitate de partener de business, dar şi în calitate de partener medical solid”, a încheiat Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO al MedLife Group.

Consultanţii MedLife în tranzacţia RMC au fost Schoenherr, echipa fiind coordonată de Zita Albert (Partner), Schoenherr Ungaria.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: