KLM a realizat deja primele machete ale noului avion. Cum arată Flying V şi când va efectua primele teste de zbor FOTO VIDEO

Este vorba despre un nou avion, în formă de V, creat de experţi de la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, şi susţinut financiar de KLM.

Avionul „Flying-V” poate transporta până la 314 pasageri şi a fost numit după chitara electrică celebră Gibson Flying-V, folosită de artişti precum Eddie Van Halen sau Jimi Hendrix.

Creatorii spun că datorită configuraţiei unice, noul avion foloseşte cu 20% mai puţin combustibil decât avioanele clasice, astfel că se vor reduce considerabil emisiile de monoxid de carbon.

Designul în formă de v al aeronavei va integra cabina de pasageri, rezerva de marfă şi rezervoarele de combustibil în aripi. Forma aerodinamică îmbunătăţită şi greutatea redusă vor însemna că foloseşte cu 20% mai puţin combustibil decât Airbus A350, cea mai avansată aeronavă de astăzi.

Mărimea noului avion este asemănătoare cu a unui Airbus A350 sau Boeing 787 şi ar putea folosi porţile, hangarele şi pistele deja existente.

Primele teste de zbor se vor efectua în 2023.

KLM a sărbătorit luni, 7 octombrie, 100 de ani de la înfiinţare, fiind cea mai veche companie aeriană din lume care operează sub numele său iniţial. Compania a început cu zboruri scurte spre Londra, apoi şi-a extins serviciul prin zboruri intercontinentale în Asia şi America. Compania regală olandeză are zboruri directe spre nu mai puţin de 162 de destinaţii din întreaga lume cu o flotă de 214 aeronave. În 2018 compania a transportat peste 34 milioane de pasageri, iar operaţiunile sale sunt dirijate de peste 33.000 de angajaţi in toată lumea.



Primul zbor KLM, pe ruta Londra - Amsterdam





KLM a fost fondată în 1919 de către Albert Plesman şi a operat primul zbor pe 17 mai 1920, de la Croydon, Londra la Amsterdam, la bordul aeronavei aflându-se doi jurnalişti britanici şi o scrisoare de la primarul Londrei către omologul său din Amsterdam.

Primul zbor intercontinental KLM a decolat pe 1 octombrie 1924 din Amsterdam cu destinaţia Jakarta. Călătoria a durat 55 de zile şi a avut 21 de opriri. În următorii ani, serviciul intercontinental a fost extins. În 1930, au fost operate zboruri spre Curacao, iar în 1946 KLM a fost prima companie aeriană care a conectat Europa continentală şi America, prin zborurile transatlantice Amsterdam – New York.

Primul zbor Bucureşti – Amsterdam a fost operat în urmă cu 54 de ani, pe 31 martie 1965.

KLM operează în prezent 2 zboruri cu plecare din Bucureşti spre Amsterdam la programul de iarnă şi 3 zboruri la programul de vară. Acestora se mai adaugă zborurile operate în parteneriat cu Tarom, membru a aceleiaşi alianţe aeriene. Aproximativ 75% - 80% dintre pasagerii români călătoresc spre destinaţii intercontinentale, dintre care cele mai cerute sunt America şi Asia, cu preţuri începând de la 500 euro.

Timp de 100 de ani, KLM a fost un pionier in industria aeriana si este cea mai veche companie aeriana care continua sa opereze sub numele sau original. KLM isi propune sa fie compania aeriana cea mai orientata catre clienti, inovatoare si eficienta din Europa, oferind servicii de incredere si produse de cea mai buna calitate.

KLM a inregistrat un record de 34,1 milioane de pasageri in 2018, oferind pasagerilor sai zboruri directe catre 162 de destinatii cu o flota moderna de peste 214 aeronave. Compania aeriana are peste 33.000 de angajati in intreaga lume. Grupul KLM a transportat in total peste 41 de milioane de pasageri in 2017. In afara de KLM, Grupul KLM include si KLM Cityhopper, Transavia si Martinair. Reteaua KLM conecteaza Tarile de Jos cu toate regiunile economice cheie ale lumii si este un motor puternic care conduce economia Olandei.

De la fuziunea din 2004, KLM este parte din grupul Air France – KLM. Această fuziune a dat naştere unuia dintre cele mai importante grupuri de companii aeriene din Europa, două mărci puternice funcţionând din două hub-uri importante: Aeroportul Amsterdam Schiphol şi Paris Charles de Gaulle. Grupul se concentrează pe trei activităţi cheie: transportul de pasageri şi marfă şi întreţinerea aeronavelor. Împreună, cele două companii aeriene transportă aproape 100 de milioane de pasageri pe an.

KLM este, de asemenea, membru al Aliantei SkyTeam Alliance, care are 20 de companii aeriene membre şi o reţea comună de 1.063 de destinaţii în 173 de ţări.