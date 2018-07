JC Flowers şi BERD au finalizat achiziţia sucursalei româneşti a Piraeus Bank

BERD achiziţionează o cotă de 19%, în timp ce J.C. Flowers & Co. cumpără 76,1% din acţiuni, aceasta fiind prima investiţie a fondului american în România. Restul de 4,9% din acţiuni vor fi achiziţionate de conducerea băncii.

Banca mamă, Piraeus Bank Group, una dintre cele patru bănci sistemice din Grecia, renunţă la investiţiile străine şi vinde activele internaţionale, ca parte a unei transformări cuprinzătoare a sectorului financiar grecesc, aşa cum a fost convenită cu Comisia Europeană.

În România, Piraeus Bank este una dintre băncile importante de retail, oferind servicii financiare pentru mai mult de 300.000 de clienţi, printr-o reţea de 100 de sucursale şi agenţii, cu peste 1.200 de angajaţi.

Noii acţionari vor contribui cu resurse financiare şi organizaţionale, necesare extinderii operaţiunilor băncii şi a cotei sale de piaţă. Schimbarea acţionariatului va contribui, de asemenea, la consolidarea sectorului financiar fragmentat din România.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat şi a iniţiativei antreprenoriale în 38 de economii din trei continente. Este unul dintre cei mai mari investitori instituţionali în România. Până în prezent, în România, Banca a investit aproape 8 miliarde de euro în peste 400 de proiecte. Doar anul trecut, BERD a investit 550 de milioane de euro în ţară. 93% din această finanţare a fost direcţionată către sectorul privat.

J.C. Flowers & Co. este unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investiţiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 ţări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate şi servicii de management al activelor. J.C. Flowers & Co. gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari şi are birouri în New York şi Londra.