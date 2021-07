Dimensiunea minimă necesară şi locaţia specifică a acestei clădiri, precum şi instrucţiunile către potenţialii ofertanţi cu privire la modul în care îşi pot exprima interesul faţă de BSTDB, sunt prezentate în pagina dedicată bstdb.org/work-with-us/corporate-procurement. Termenul limită pentru depunerea intenţiilor de participare este 18 august 2021, în timp ce termenul limită pentru depunerea ofertelor ulterioare este 13 septembrie 2021, la ora 17:00, ora Salonicului. Mai multe informaţii şi clarificări pot fi solicitate prin e-mail la tenders@bstdb.org. English version

The Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) invites the expression of interest for participation to an open tender for the purchase of an office building for its headquarters, located in Thessaloniki, Greece. The minimum required size and specific location of this building, as well as instructions to prospective tenderers on how to express their interest to the BSTDB, are outlined in bstdb.org/work-with-us/corporate-procurement.

The deadline for submission of this expression of interest is 18 August 2021, while the deadline for submission of the subsequent tenders is 13 September 2021, at 17:00 hrs., Thessaloniki time. Further information and clarifications may be requested by email at tenders@bstdb.org.