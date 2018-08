Investiţiile în titluri noi şi autori români, alături de programele de educare au crescut cifra de afaceri a Libris.ro cu 40%

Interesul românilor faţă de cartea tipărită este în creştere şi datorită numărului tot mai mare de titluri, dar şi a mecanismelor de promovare care ajută ca informaţia să se răspândească rapid, la publicuri numeroase şi bine targetate. Pentru Libris.ro a fost o primă jumătate de an foarte interesantă, am înregistrat creşteri pe toate categoriile de carte. Alături de echipa Libris.ro, am reuşit să atingem o creştere peste nivelul preconizat. Cifrele ne arată că românii sunt tot mai preocupaţi de lectură în general, de noutăţile de pe piaţa editorială, dar şi de dezvoltare personală, autocunoaştere, materiale pentru creşterea şi educarea copiilor –declară Laura Ţeposu, Director Dezvoltare Libris.ro.

Cele mai vândute categorii de produse au rămas Beletristica, Dezvoltarea personală şi Cărţile pentru copii, care împreună generează peste 80% din vânzările înregistrate pe Libris.ro. O dinamică interesantă au avut-o şi cărţile din categoria Psihologie practică (+76%) şi Creşterea copilului (+67%).

45% din vânzări vin de pe mobil

Traficul de pe dispozitive mobile a ajuns să reprezinte 60% din totalul vizitelor pe Libris.ro şi generează 45% dintre vânzări, cu o creştere de aproape 80% faţă de primul semestru al anului anterior. Oraşele din care se plasează cele mai multe comenzi sunt Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Braşov, Constanţa, Ploieşti, Oradea şi Craiova. În primele 6 luni ale acestui an, Libris.ro a expediat peste 250.000 comenzi către cititori din toată ţara. Valoarea medie a unei comenzi plasate pe Libris.ro a crescut cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a 2017, până la pragul de 72 lei.

Direcţii noi de dezvoltare

Potrivit reprezentanţilor companiei, prima jumătate a acestui an a fost marcată de investiţiile în trei direcţii strategice: noul depozit Libris, optimizarea conversiilor pe site şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor şi vizitatorilor, precum şi campania de educare #RespectYourself Oferă-ţi timp pentru lectură, care încurajează cititul şi prezintă lectura drept o formă de respect faţă de propria persoană.

Principala investiţie financiară din acest an este noul depozit Libris.ro, o investiţie necesară în infrastructura de operare a comenzilor, care va permite dezvoltarea şi preluarea unui număr mai mare de comenzi şi procesarea acestora într-un timp scurt. Mutarea este estimată pentru luna octombrie.

Prima etapă a proiectului #RespectYourself Oferă-ţi timp pentru lectură s-a desfăşurat la Şcoala 27 din Braşov, unde s-au investit 15.000 euro pentru dotarea cu cărţi şi activităţi care încurajează lectura. După primele trei luni, numărul de cărţi citite de elevii şcolii s-a triplat. Proiectul va continua în septembrie cu o dotare similară a bibliotecilor din alte două şcoli din judeţul Braşov, dar şi cu acţiuni complementare proiectului la nivelul unei comunităţi defavorizate. Bugetul total al investiţiei în proiectul de educare şi conştientizare #RespectYourself este de 100.000 euro pentru acest an.