Interviu: Ce probleme a întâmpinat Apa Nova în perioada pandemiei şi cum le-a rezolvat

R. Restricţiile impuse de pandemie s-au mai relaxat şi multe companii şi-au reluat sau îşi vor relua curând activitatea la capacitate maximă. Cum s-au schimbat lucrurile în cadrul „Apa Nova” din acest punct de vedere?

Andrei Hoştiuc: Contextul pandemic actual ne-a pus în faţa unei situaţii excepţionale, fiind o experienţă complet diferită de orice altceva ce am experimentat până acum. A fost necesară o planificare specifică a activităţii noastre operaţionale pentru asigurarea continuităţii serviciilor pe care le oferim zi de zi bucureştenilor considerând că noi oferim servicii esenţiale pe care s-au bazat atât consumatorii cât şi autorităţile în toată această perioadă.

Apa Nova a avut întotdeauna un regim foarte strict în privinţa protecţiei şi siguranţei angajaţilor şi clienţilor, având în vedere că operăm într-un domeniu strategic prin oferirea de servicii vitale pentru populaţie. În acest sens, pandemia actuală a reprezentat şi un test de vigilenţă pentru companie. Pe durata acestor luni, am lucrat la capacitate maximă şi am fost întotdeauna în linia întâi. Am dovedit că suntem pregătiţi să facem faţă noilor provocări, prin oferirea unei protecţii exemplare a celor peste 1.800 de angajaţi, inclusiv financiară. Am rămas cu echipa completă, iar salariaţii au lucrat cu acelaşi devotament şi responsabilitate faţă de bucureşteni.

Înainte de tranziţia de la starea de urgenţă, la cea de alertă, am elaborat un plan complex de „business continuity”, căruia i s-a ataşat inclusiv un plan de comunicare ce vizează toate publicurile – intern şi extern – şi care pune accent inclusiv pe protocoale bine-definite în relaţia cu autorităţile, furnizorii şi alţi parteneri externi. Planul cuprinde şi un ghid care oferă recomandări pentru noul mod de a munci şi interacţiona în perioada post COVID19. Această provocare poate fi rezumată prin două obiective: păstrarea virusului în afara companiei şi minimizarea riscului de răspândire printre angajaţi, în condiţiile oferirii serviciului nostru în regim continuu.

R: Care sunt planurile companiei pe viitor, în special după stingerea pandemiei?

Andrei Hoştiuc: Estimările privind dispariţia COVID-19 sunt incerte, mare parte a populaţiei globului fiind în continuare supusă unor restricţii pentru încetinirea răspândirii pandemiei. Există un consens în rândul experţilor care spun că pandemia se va încheia odată cu instituirea imunităţii de grup. Până în acel moment, este esenţial să continuăm să respectăm cât mai riguros măsurile recomandate de autorităţi pentru a evita pe cât posibil o nouă propagare a virusului.

În general, companiile de utilităţi au un background solid atunci când vine vorba despre pregătirea şi funcţionarea în situaţii de urgenţă. Prioritatea noastră va rămâne, ca şi până acum, protecţia angajaţilor şi furnizarea serviciilor în condiţii de siguranţă şi în linie cu reglementările legale în vigoare.

Urmează o perioadă în care va fi nevoie să ne reinventăm şi să ne readaptăm la noile condiţii. De altfel, digitalizarea rămâne una dintre principalele noastre priorităţi, fie că este vorba despre operaţiuni, despre clienţi sau angajaţi. Crearea unui ecosistem digital unitar şi receptiv la nevoile actuale ale pieţei ne ajută să evoluăm, să colectăm date şi să le analizăm rapid, să economisim resurse, să fim mai eficienţi. În prezent, toate operaţiunile noastre sunt tot mai digitalizate, iar comunicarea în timp real atât în cadrul echipelor noastre cât şi în relaţiile cu clienţii sunt o realitate evidentă.

În paralel, vom continua să depunem eforturi pentru informarea şi educarea publicului larg cu privire la procesul de producţie şi distribuţie a apei potabile, dar şi cu privire la utilizarea corectă a sistemului de canalizare. Reţeaua de canalizare este esenţială pentru păstrarea igienei oraşului şi menţinerii standardelor europene cu privire la protecţia mediului înconjurător. Efectele utilizării incorecte a sistemului de canalizare poate duce la disconfortul cetăţenilor Capitalei prin creşterea numărului de avarii, degajarea de mirosuri neplăcute, apariţia acumulărilor de apă şi refularea pe străzile oraşului, poluarea mediului, precum şi, în cazuri extreme, la generarea de epidemii. În prezent, în canalizare se aruncă deşeuri precum materiale de construcţii, aparate electrocasnice, păr, ulei, produse de igienă personală etc.

Pe scurt, contractul de concesiune ne obligă la atingerea unor niveluri de servicii foarte stricte şi bine-definite, responsabilitate tradusă în proiecte constante de modernizare, retehnologizare sau extindere.

R:. Aţi făcut modificări în interiorul companiei, din punct de vedere al spaţiilor de birouri? Dar pentru echipele din teren sau a celor care lucrează la staţiile de tratare a apelor?

Andrei Hoştiuc: Pentru protecţia salariaţilor, am extins programele uzuale de dezinfecţie a spaţiilor, echipamentelor şi mijloacelor auto. Am continuat dotarea zonelor de lucru cu materiale şi echipamente igienico-sanitare. De asemenea, am luat măsuri de reducere a contactului interuman şi am implementat sistemul de tele-muncă acolo unde s-a putut aplica, sistem pe care îl menţinem şi în perioada următoare.

O altă măsură importantă a vizat separarea epidemiologică a echipelor, astfel încât persoanele din ture diferite să nu ia contact. Ne bazăm foarte mult şi pe valenţele tehnologice de digitalizare introduse în cadrul activităţii şi operaţiunilor noastre.

În baza studiilor de până acum şi a recomandărilor autorităţilor, Apa Nova a dezvoltat un ghid de conduită în noul context socio-sanitar în care ne aflăm. El include un kit de semnalistică şi o serie de elemente de bază necesare şi minimale care să permită tuturor angajaţilor companiei să îşi desfăşoare activitatea în condiţii de siguranţă la locul de muncă, menţinând riscul de contaminare cât mai scăzut.

Ghidul cuprinde măsuri de prevenire concrete şi realizabile, generale sau specifice activităţilor operaţionale, pentru a sprijini managerii de echipă, dar şi angajaţii la locul de muncă, în timpul călătoriilor către şi de la locul de muncă (de exemplu, transportul public comun) sau în timpul altor activităţi desfăşurate la locul de muncă (de exemplu, utilizarea spaţiilor comune precum sălile de mese sau zona de vestiare, modul de relaţionare cu clienţii, furnizorii şi subcontractanţi etc.).

De asemenea, am dezvoltat protocoale strategice în privinţa interacţiunii şi comunicării cu autorităţile şi partenerii externi. De altfel, autorităţile au fost informate în permanenţă în legătură cu măsurile luate de companie pe toată durata crizei sanitare.

R: Aţi întreprins acţiuni suplimentare în toată această perioadă, astfel încât să vă asiguraţi că procesul de tratare a apei nu este afectat?

Andrei Hoştiuc: Apa oferită bucureştenilor a fost, este şi va fi potabilă. În contextul răspândirii cazurilor de coronavirus în toată ţara şi îngrijorarea populaţiei privind serviciile de utilitate publică, am subliniat mereu că apa nu este un mijloc de transmitere a acestui virus. Apa este furnizată în condiţii de siguranţă de către Apa Nova la robinetul cetăţenilor Bucureştiului. Ea este potabilă şi poate fi utilizată pentru toate tipurile de uz casnic.

Pentru a confirma şi reatesta calitatea apei potabile, Apa Nova prelevează şi testează zilnic probe din cele 54 de puncte fixe stabilite de comun acord cu Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, din sistemul de distribuţie a apei care acoperă întreg oraşul, probe care sunt analizate în unul dintre laboratoarele acreditate Apa Nova. Sunt monitorizaţi în permanenţă nu numai cei 18 parametri de calitate reglementaţi legal, ci şi un număr de parametri suplimentari, pentru a asigura producţia apei potabile, încă de la captarea apei, pe parcursul întregului proces de tratare şi producţie, 24 de ore din 24, pentru a nu exista nicio îndoială faţă de calitatea apei care intră în reţeaua de distribuţie, iar mai apoi ajunge la robinetele consumatorilor. În paralel, sunt efectuate analize atât în laboratoarele Apa Nova, cât şi în laboratoarele altor instituţii specializate – Administraţia Naţională „Apele Române” şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Zilnic sunt produşi şi distribuiţi în reţea aproximativ 470.000 mc de apă potabilă care deservesc o populaţie de peste 2 milioane de locuitori.

R: Aţi întâmpinat probleme legate de furnizori sau stocuri, având în vedere contextul actual? Dar în viitor, previzionaţi limitări?

Andrei Hoştiuc: Apa Nova acţionează cu responsabilitate şi prin natura activităţii şi operaţiunilor desfăşurate ia constant măsuri pentru asigurarea stocurilor necesare pentru potabilizarea apei şi tratarea apelor uzate. În contextul pandemiei, putea apărea şi această provocare. Am identificat însă, încă de la început funcţiile critice pentru desfăşurarea activităţii, s-au întreprins măsuri de securizare a stocurilor de materii prime şi materiale, menţinând o comunicare continuă şi directă cu furnizorii strategici. Totodată, au fost suplimentate echipamentele specifice de protecţie pentru angajaţi.

R: Ştim că întreaga omenire a fost bulversată de această pandemie, care a afectat nu numai domeniul sănătăţii, ci şi economia. Aveţi un plan care ar putea fi aplicat în cazul unei nedorite reveniri a pandemiei, aşa cum se spune „un al doilea val”?

Andrei Hoştiuc: Apa Nova a pregătit un plan de continuitate a activităţii bazat pe mai multe scenarii: optimist, realist şi pesimist prin care am analizat toate cazurile posibile. Suntem alături de bucureşteni, iar principalul nostru obiectiv rămâne să asigurăm permanenta serviciului de apă potabilă şi canalizare în oricare situaţie.

Măsurile se vor adapta permanent în funcţie de elementele care apar şi de cerinţele autorităţilor. Deservim un sector strategic, iar populaţia şi autorităţile se bazează pe noi.