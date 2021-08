Free Now are un nou country manager pentru România. Cine este şi ce funcţie a ocupat înainte de promovare

Potrivit sursei citate, Lennart Zipfel şi-a dezvoltat o carieră solidă în domeniul consultanţei şi dezvoltării afacerilor, gestionând proiecte globale şi conducând echipe international.

Acesta are un master în contabilitate şi finanţe la The London School of Economics and Political Science şi o diplomă de licenţă în acelaşi domeniu, obţinută la Universitatea din Hamburg, Germania, transmite News.ro. De-a lungul carierei sale, şi-a dezvoltat cunoştinţe în domenii precum finanţe corporative, strategie de afaceri, planificarea afacerilor şi managementul riscului, care îl fac un Country Manager avizat.

El s-a alăturat companiei Free Now în urmă cu aproape trei ani, într-o poziţie de conducere în care a fost responsabil pentru Departamentul Financiar.

„Mi-am petrecut întreaga carieră analizând dezvoltarea afacerilor, creând strategii şi planuri financiare pentru diferite pieţe şi contexte diverse. Preluarea acestui rol imediat după criza pandemică nu va fi o sarcină uşoară, dar sunt încrezător că pot asigura poziţia puternică a Free Now România în sectorul mobilităţii urbane”, a declarat Lennart Zipfel.

În cadrul companii, acesta se va concentra pe consolidarea prezenţei companiei pe piaţă şi pe îmbunătăţirea experienţei pasagerilor atunci când se deplasează în oraş. Compania e prezentă în 9 oraşe din ţară.

„Piaţa de mobilitate din România este în creştere şi suntem bucuroşi să oferim o soluţie de transport sigură şi accesibilă tuturor celor care au nevoie de ea. Lucrăm constant la îmbunătăţirea serviciului”, a declarat Marc Berg, CEO Free Now.

Grupul Free Now este principala platformă multiserviciu de mobilitate, la nivel european, susţinută de BMW Group şi Daimler AG. Pe lângă ride hailing, Free Now oferă şi servicii de micromobilitate precum e-scutere, e-biciclete, e-vespa, dar şi car sharing. Grupul cuprinde serviciile FREE NOW (10 pieţe europene) şi Βeat (5 pieţe latino-americane şi 1 piaţă europeană). În total, aceste servicii au în prezent 50 de milioane de utilizatori din 16 ţări şi peste 150 de oraşe.

Este cel mai mare furnizor de servicii de mobilitate din Europa şi compania de ride hailing cu cea mai rapidă creştere din America Latină. În total, peste 1.900 de angajaţi din aproximativ 38 de birouri fac parte din echipa grupului Free Now, care este condus de CEO-ul Marc Berg.