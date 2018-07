Grupul italian are capacitatea de a-şi exporta şi a-şi aplica expertiza şi cultura în toată lumea, în cele 20 de şantiere pe care le are, pentru orice fel de produs sau serviciu. Graţie experienţei de 230 de ani în construcţia de nave, Fincantieri a dobândit reputaţie şi experienţă în toate domeniile, intrând pe pieţe noi şi construind poveşti de succes.

Una dintre poveştile de succes are ca pornire anul 2008. La acel moment, Fincantieri a decis să intre pe piaţa americană ca parte a strategiei de globalizare şi diversificare şi ca răspuns la dorinţa Marinei SUA de a adopta cele mai mai bune practici pentru şantierele sale. Compania italiană a achiziţionat Manitowoc Marine Group, astazi Fincantieri Marine Group (FMM), şi cele două şantiere din Wisconsin, pe Lacul Michigan (Marinette Marine şi Sturgeon Bay).

În 2009, Michigan - care până atunci fusese coloana vertebrală a producţiei in Statele Unite – era statul american cu cea mai mare rată a şomajului din ţară, din cauza recesiunii şi a prăbuşirii sectorului auto. În acea perioadă dificilă, investiţiile Fincantieri au însemnat o gură de oxigen mult aşteptată, pentru că grupul a investit în şantierele pe care le cumpărase, a recalificat forţa de muncă locală, construind o industrie locală şi contribuind la diversificarea economică. Compania a devenit, astfel, cel mai mare angajator din regiune. Rata şomajului în zona Marilor Lacuri – Michigan, a scăzut de la 14% la 4% în acea perioadă. Astăzi, Fincantieri Marine Group are aproximativ 2.100 de angajaţi direcţi şi peste 900 de subcontractori. A livrat 190 de nave şi ambarcaţiuni şi deţine 3 şantiere în Wisconsin. Aceste facilităţi sunt şantiere americane, cu angajaţi americani. Acest proces a presupus integrarea in sistemul local de instruire şi educaţie, prin includerea orelor de practică in programa unor licee şi colegii.

Cei trei piloni pe care s-a concentrat Fincantieri au fost: investiţiile în infrastructură şi în procesele de producţie; investiţiile în oameni şi în instruirea lor profesională; inovarea în domeniul soluţiilor tehnologice şi în materialele folosite pentru produsele sale. Banii care au ajuns în economia locală – salarii, dar şi contractele pentru furnizorii locali – au ridicat întreaga zonă în regiunea Marilor Lacuri-Michigan. De la cumpărarea şantierelor din SUA, în 2008, Fincantieri a investit 140 de milioane de dolari pentru modernizarea lor , dar şi în dezvoltarea lanţului de aprovizionare, în transferul bunelor practici şi a instrumentelor de producţie, în asigurarea experţilor care să faciliteze transferul de cunoştinţe şi de tehnologie. În urma acestui proces, au fost create aproape 1.000 de noi locuri de muncă pe şantiere şi alte câteva mii în zona de aprovizionare deja extinsă. Rezultatul: Fincantieri Marine Group este acum unul dintre cele mai moderne şantiere din SUA, fiind considerat un element cheie al bazei industriale a Marinei.

Fincantieri a obţinut toate acestea prin:

Identificarea unor noi furnizori, pentru a construi o relaţie strânsă cu şantierele şi pentru a atinge standardele înalte de calitate şi de performanţă tehnologică cerute de Marina SUA.

Stabilind o bună colaborare cu organizaţii din industrie şi cu furnizori importanţi.

Colaborând cu furnizorii pentru a-i introduce în lanţul global de aprovizionare al Fincantieri. Efectul direct: proiecte europene au fost acordate unor furnizori americani.

Această strategie de anticipare şi de a intra pe pieţe noi şi importante, cum este piaţa americană, s-a dovedit a fi una de succes, având în vedere că Fincantieri a câştigat licitaţia de construire a seriei de nave LCS (Littoral Combat Ship) – la acea vreme unul dintre principalele programe de înzestrare navală din lume, bazat pe o nouă generaţie de nave multirole de talie medie. Mai mult, compania a primit recent din partea Marinei SUA un contract de 15 milioane de dolari pentru a dezvolta proiectul FREMM într-o nouă generaţie de fregate în cadrul programului FFG(X). Fregatele FREMM sunt nave militare de ultimă generaţie ale apărării italiene şi europene, dovedind că sunt de încredere, că au o mare flexibilitate, oferind configuraţii multiple ale platformei în funcţie de diferitele nevoie operaţionale. Din aceste motive, programul reprezintă un model în sine, având în vedere că fregatele FREMM şi-au dovedit performanţele (7 din cele 10 nave sunt deja folosite cu succes de Marina italiană) şi pot fi dotate în funcţie de nevoile clientului.

Povestea Fincantieri în SUA este una de succes şi reflectă abilitatea şi strategia Grupului de a dezvolta şi de a creşte afaceri locale în ţările în care pătrunde, inclusiv în România. Prin subsidiara VARD, Fincantieri deţine două şantiere în România. Construind pe acelaşi model folosit în SUA şi continuând tradiţia românească în construcţia de nave, Grupul a investit şi continuă să investească pe plan local, în aceste facilităţi care astăzi sunt considerate a fi printre cele mai moderne din Europa. În ultimul deceniu, producţia la Vard Brăila şi Vard Tulcea s-a axat pe nave specializate şi pentru operaţiuni offshore, dar viitorul anunţă diversificare. Şantierele au început deja să producă componente pentru nave de pescuit şi de croazieră şi sunt gata să facă un mare pas, acela de a produce pe plan local cele patru corvete pentru Forţele Navale Române, în cazul în care Fincantieri va câştiga licitaţia. Acest lucru va presupune şi mai mult transfer de tehnologie şi expertiză din partea Fincantieri şi va avea drept rezultat dezvoltarea continuă a şantierelor locale, mai multe locuri de muncă şi, în general, valoare adăugată pentru România. Fincantieri are o mare experienţă şi o tradiţie solidă în ceea ce priveşte transferul de tehnologie, susţinând forţele navale şi economiile mai multor ţări şi contribuind la creşterea capacităţii lor în domeniul construcţiilor de nave şi al mentenanţei pe plan local. La toate acestea se adaugă faptul că Fincantieri este, în România, cel mai mare angajator pe plan local din industria construcţiilor de nave şi reprezintă un partener de încredere al ţării pentru mulţi ani de aici înainte.