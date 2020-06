Model de business creat şi implementat de fondatorii acestei companii, Ruben şi Oana Marian, şi transmis mai departe celor 70 de angajaţi. Cheia stă în oameni. La UTILBEN, ei se numesc super-eroi. Pentru că, în contextul potrivit, oamenii obişnuiţi capătă puteri supranaturale!

UTILBEN este o companie aflată în plină dezvoltare şi în continuă căutare de profesionişti care să ducă organizaţia pe culmile succesului. În secţiunea de cariere utilben.ro/careers de pe site-ul companiei, sunt disponibile job-uri dintre cele mai diverse. De la Agri Sales Manager, Spare Parts Executive Manager, Technical Procurement Developer, la Key Account Manager.

Scopul nostru este să contribuim la o schimbare majoră a mediului de afaceri din România, prin puterea exemplului. Produsele UTILBEN poartă garanţia calităţii, iar serviciile pe care le oferim poartă amprenta onestităţii şi promptitudinii. Viziunea noastră este ca 1 din 10 utilaje din Europa să fie furnizat de UTILBEN. Vom face asta prin dezvoltarea portofoliului de clienţi şi prin crearea de parteneriate puternice. Misiunea noastră este ca angajaţii noştri să îşi atingă potenţialul maxim, să devină adevăraţi super-eroi, prin crearea unui mediu propice de creştere şi dezvoltare personală.

UTILBEN are o experienţă de 14 ani în domeniul furnizării de echipamente fiabile, timp în care a stabilit relaţii solide cu peste 500 de furnizori din întreaga lume. Oferta de utilaje şi ataşamente agricole şi de construcţii cuprinde peste 30.000 de produse, regăsite pe site-ul www.utilben.ro. Grupul UTILBEN are o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro pe an. La UTILBEN, cu toţii suntem pasionaţi de utilaje, iar echipa noastră este pe cât de numeroasă, pe atât de diversă. Avem colege care iubesc shopping-ul, drumeţiile sau serile de jocuri. Băieţii sunt îndrăgostiţi de tehnologie, fotbal şi, bineînţeles, motoare puternice. Doar lucrăm în domeniu, nu-i aşa? Super-eroii UTILBEN sunt plini de viaţă şi prietenoşi. Ai grijă, vei deveni unul de-al nostru de îndată ce vei trece pragul companiei!

Suntem o familie şi ne comportăm ca atare. Vom face tot posibilul să te integrezi rapid în super-echipa noastră, iar procesul de învăţare să fie cât mai facil. De-abia aşteptăm să învăţăm lucruri noi de la tine şi să facem treabă bună împreună! Aplică pe utilben.ro/careers.