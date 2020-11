ELCO, brandul german de sisteme industriale de încălzire, parte din portofoliul Ariston Thermo Group, liderul pieţei locale de centrale termice si boilere electrice, a lansat pe piaţa locală o nouă gamă de cazane care înglobează caracteristici şi beneficii ce le permit să fie montate în numeroase aplicaţii comercial-industriale, fie ca unităţi individuale, fie în cascadă.

Studiile de piaţă realizate recent au arătat că domeniul construcţiilor a fost cel mai puţin afectat de pandemia COVID-19 şi a continuat să se dezvolte. Astfel, analizând semnalele pozitive din piaţa de construcţii, portofoliul de produse ELCO Heating Solutions a fost consolidat cu noua gamă de cazane în condensare L Plus, care este formată din modelele murale THISION® L PLUS şi de cele de pardoseală TRIGON® L PLUS, ce oferă performanţe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect şi întreţinere simplă. Ambele tipuri de echipamente termice dispun de puteri de la 60 până la 200kW pentru un singur cazan şi până la 1,6 MW la instalarea în cascadă, având în acelaşi timp emisii de NOx extrem de mici.

Beneficiile aduse de gama „L Plus”

Cu o nouă abordare din punct de vedere tehnic dar şi al designului, cazanele în condensare murale THISION L PLUS şi de pardoseală TRIGON L PLUS acoperă o gama largă de puteri de la 60 la 200 KW la montarea individuală, şi pot ajunge până la puteri de 1,6 MW la montarea în cascadă.

„Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor cazane este gradul ridicat de eficienţă, clienţii principali fiind dezvoltatorii de clădiri de birouri sustenabile, care doresc obţinerea de certificari tip BREEAM, LEED, WELL, EDGE. Principalul avantaj al unei clădiri sustenabile este reprezentat de costurile de operare, care sunt reduse cu până la 30% faţă de o clădire standard, fapt ce are un impact pozitiv asupra costurilor totale, conform specialiştilor din domeniu”, a declarat Daniel Buhazi, Director Vânzări divizia Commercial în cadrul Ariston Thermo România.

De asemenea, potrivit reprezentantului companiei, eficienţa energetică este un aspect important, atunci când se aleg echipamentele termice în zona clădirilor comerciale, deoarece astfel sunt susţinute obiectivele de sustenabilitate stabilite la nivel european* de a creşte economia de energie. În plus, un alt beneficiu al noilor cazane este reprezentat de conţinutul scăzut de apă, ce asigură o amprentă mică la sol, şi de un schimbător de căldură tubular unic pe piaţă, realizat din inox.

Evoluţia pieţei de tip office în 2020

În pofida situaţiei generate de criză pandemică, piaţă de construcţii din România şi-a continuat dezvoltarea, conform ultimelor cifre raportate pentru luna iunie de către Eurostat. Acestea indică o creştere de cca. 7% înregistrată în acest domeniu, în comparaţie cu aceeaşi perioada a anului trecut, fiind şi cea mai mare creştere din Uniunea Europeană.

“În primele 6 luni ale anului 2020, stocurile de birouri din clasele A şi B au crescut cu 3% şi acum se ridică la 3,22 milioane mp. Noile spaţii de birouri livrate în prima jumătate a anului au fost de apoximativ 100.000 de metri pătraţi, conform studiilor oficiale. În acelaşi timp pentru piaţa de spaţii logistice, specialiştii estimează o creştere importantă în contextul dezvoltării comerţului online. Astfel, potrivit datelor oficiale, până la finalul anului 2020 piaţa de spaţii logistice va depăşi bariera de 5 milioane mp, iar aşteptarea este că în perioada 2021 - 2022 să fie adăugaţi la stoc încă cel puţin 1,5 milioane mp. Pentru acest an, cifrele furnizate de companiile de specialitate estimează un total de spaţii logistice finalizate de 650.000 mp, cel mai mare volum livrat din ultimii 20 de ani. Având în vedere aceste perspective, dar şi evoluţia pozitivă a business-ului ELCO în România, am decis să implementăm şi să lansăm nouă gama „L Plus” destinată acestor proiecte”, a mai afirmat Daniel Buhazi.

Care sunt perspectivele pentru 2021

Domeniul construcţiilor pare să nu fi suferit prea mult acest an, în timpul pandemiei generată de epidemia de Covid-19. Analizând evoluţia pieţei de real-estate din ultimii ani, putem observa că fundamentele acestui domeniu sunt suficient de solide pentru a nu conduce la scăderi drastice în 2021. Dezvoltarea accelerată din ultimii ani a pieţei de construcţii din România a condus la cerinţe tot mai exigenţe şi complexe în proiectele de tip office, clădiri comerciale şi spaţii logistice. “Acum câţiva ani, când am lansat ELCO în România, am găsit o piaţă în dezvoltare dar care cerea tot mai mult soluţii complete şi orientate spre eficientă ridicată. Din acest motiv abordarea noastră s-a concentrat foarte mult spre oferirea de sisteme complete, eficiente şi pe furnizarea de suport tehnic pe toată derularea proiectelor. Rezultatul acestei abordări a condus la o creştere echilibrată, organică, stabilă şi alegerea ELCO în tot mai multe proiecte de acest tip”, a mai afirmat reprezentantul Ariston Thermo Group. „Astfel, ne aşteptăm ca în 2021 piaţa să nu se contracte foarte mult, iar proiectele de tip office să continue să se dezvolte într-un mod echilibrat şi previzibil. De asemenea, estimarea este ca piaţa de spaţii logistice îşi va continuă creşterea datorită dezvoltării sectoarelor FMCG şi e-commerce. Focusul ELCO în 2021 dar şi 2022-2023 va fi în zona halelor industriale şi spaţiilor logistice, dar şi a clădirilor comerciale unde ne-am câştigat experienţa în ultimii ani”, a subliniat Daniel Buhazi, Director Vânzări divizia Commercial în cadrul Ariston Thermo România.

ELCO, subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacităţi mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri şi complexe comerciale, la spaţii industriale mari. Pe piaţa din România, ELCO este prezent din 2017, ca furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision şi Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieţei de profil.