Doi români, prieteni din liceu, vor să-şi extindă afacerea pe plan internaţional şi fac noi angajări

Compania românească IT Genetics, furnizor de soluţii hardware şi software pe piaţa DC/POS (colectare de date şi puncte de vânzare), a înregistrat o cifră de afaceri de 5,8 milioane euro în anul 2018, în creştere cu 25% faţă de anul precedent. Totodată, compania a avut rezultate peste aşteptări în primul an de activitate pe piaţa din Ungaria.

Rezultatele financiare ale IT Genetics au crescut datorită menţinerii unor parteneriate strategice şi a dublării numărului de clienţi activi la aproximativ 3.200 de companii. Per total, mai mult de 85% din cifra de afaceri a fost generat de proiectele şi parteneriatele încheiate cu companiile client, iar restul de vânzările online care au crescut cu peste 20%.

“Am avut un 2018 efervescent, cu lansări esenţiale, cum ar fi aplicaţia mobilă ITGStore.ro pentru comenzi de pe Android şi iOS şi soluţia pentru gestionare de evenimente EventsClip, îmbogăţirea portofoliului de echipamente şi, cel mai important, intrarea pe piaţa din Ungaria. Toate aceste investiţii fac parte din strategia pe termen lung de a consolida business-ul IT Genetics la nivel local şi de a extinde compania la nivel internaţional, influenţând în acelaşi timp creşterea afacerii per ansamblu”, declară Liviu Mihai Sima, managing partner IT Genetics.

O miză importantă din business este activitatea din Ungaria, piaţă pe care IT Genetics a intrat în iulie 2018 şi unde a fost înregistrată o cifră de afaceri de 200.000 de euro.

“Ungaria este o piaţă în care business-urile au o deschidere mai mare pentru implementarea tehnologiilor de ultimă generaţie pentru optimizarea activităţii, completând foarte bine specificul pieţei din România. Dacă pe plan local avem parteneriate solide cu business-uri din retail, HoReCa, transport şi logistică, farma, în Ungaria avem cerere foarte mare de echipamente şi de la companii din industriile auto, FMCG, educaţie, financiar-bancar, ceea ce ne provoacă să gândim şi să consolidăm strategii şi pe această piaţă”, precizează Ştefan Axinte, managing partner IT Genetics.

În 2019, fondatorii companiei estimează o creştere de 30% a business-ului din România şi se aşteaptă la triplarea afacerii în Ungaria, prin investiţii care cresc satisfacţia clienţilor: lansarea unei noi versiuni a platformei e-commerce ITGStore.ro, cu o interfaţă intuitivă, care asigură o navigare uşoară atât pe desktop, cât şi pe mobil, şi lansarea platformei ITG Business Kit prin care este oferită consultanţa necesară clienţilor pentru alegerea unor soluţii complete gândite să optimizeze activitatea business-ului.

Totodată, IT Genetics continuă procesul de creştere şi consolidare a echipei, început de anul trecut, şi deschide astfel 10 posturi noi la nivel de companie, în special în departamentul de vânzări, un pas natural şi necesar de făcut odată cu dezvoltarea business-ului.

