Franciza, un succes în Europa Centrală şi de Est, îşi propune o dublare până la triplare a numărului actual de magazine. Dana Bănică, Concept Development & Marketing Manager - Retail Franchise, METRO Cash & Carry Romania, explică condiţiile şi avantajele micilor întreprinzători interesaţi să-şi extindă şi securizeze afacerea.

1. Aţi înfiinţat LaDoiPaşi în 2012. De unde a apărut şi cum a evoluat franciza de-a lungul timpului?

Conceptul LaDoiPaşi a fost dezvoltat în 2012 de METRO la nivel internaţional pentru a încuraja antreprenorii să îşi dezvolte afacerile în comunităţile locale. Franciza a apărut ca rezultat al programului de asistenţă pentru comercianţii din comerţul tradiţional, Trader Support & Partnership, început în 2008. Astăzi, franciza LaDoiPaşi este prezentă în 8 ţări din Europa Centrală şi de Est.

Tot în 2012, conceptul a apărut şi în România şi s-a bucurat de succes încă de la început. Am funcţionat atunci sub sloganul „Cel mai aproape de tine”, proximitatea magazinului fiind unul din atributele principale ale brandului. Am oferit un model de business avantajos, în care proprietarii şi-au putut păstra identitatea şi independenţa financiară şi managerială, benefiicind totodată de suportul şi experienţa METRO în domeniul retail.

În 2017 am revizuit conceptul, am trecut printr-un proces de rebranding şi am redesenat layout-ul de magazin în funcţie de misiunile de cumpărare. Am trecut la un concept modular, flexibil, centrat pe antreprenor si comunitatea din care face parte, dar care are in centru consumatorul, nevoile şi aşteptările acestuia într-un magazin de proximitate.

Prin asocierea cu franciza LaDoiPaşi, antreprenorii primesc layout-ul de magazin, mercantizarea raftului, remodelarea spaţiului, campanii naţionale de marketing, traininguri şi recomandări de sortimentaţie, serviciul de livrare În plus, odată cu franciza aducem şi diverşi parteneri de servicii non-food cu ajutorul cărora magazinul devine un spaţiu complet.

Din punctul de vedere al devoltării reţelei, numărul de magazine fluctuează în timp datorită faptului că expansiunea depinde de profilul şi deschiderea potenţialilor parteneri. Ne dorim o expansiune cantitativă, dar accentul cade în primul rând pe calitate, cu parteneri de încredere. În prezent ne putem mândri cu cel mai mare număr atins până acum: 860 de magazine.

2. Cum se face selecţia antreprenorilor? Care sunt paşii pe care trebui să îi urmeze pentru a deveni partener în franciză?

Sunt câteva criterii standard pe care trebuie să le îndeplinească. Unele sunt de ordin tehnic, magazinul care ar urma să intre în reţea trebuie să aibă un spaţiu de vânzare între 60 mp – 200 mp şi amplasarea locaţiei într-o zonă vizibilă, cu vad comercial. Altele ţin de nivelul de dezvoltare a afacerii şi de profilul antreprenorului: potenţialul de creştere, puterea financiară, know-how-ul în zona de comerţ, dar şi doriţa de a avea o evoluţie susţinută a business-ului. Nu în ultimul rând, ne uităm la relaţia pe care proprietarul o are cu comunitatea. Ne dorim ca partenerii noştri să fie sustenabili pe termen mediu şi lung, să îşi cunoască clienţii şi nevoilor acestora.

Dincolo de criteriile de selecţie, construim de la bun început un plan de business împreună cu antreprenorii. Odată ce pornesc la drum în cadrul LaDoiPaşi, proprietarii de magazine sunt independenţi, iar deciziile de cum construiesc alături de noi afacerea le aparţine.

3. Ce schimbări aduce noua campanie de marketing?

În urmă cu doi ani am luat decizia de a da o nouă direcţie francizei LaDoiPaşi. Ne-am propus atunci să încurajăm şi mai mult antreprenorii să îşi dezvolte propriile afaceri, cu o autonomie extinsă în cadrul francizei şi cu opţiuni de branding moderne pentru magazinele lor. În 2019, am ajuns în punctul în care am reuşit să construim o relaţie solidă cu proprietarii de magazine, în care tot mai mulţi antreprenori au încredere să se asocieze francizei. Prin noua campanie de imagine, „Suntem de-ai locului”, ne-am dorit să vorbim tocmai despre această relaţie şi despre cum magazinele care s-au dezvoltat în reţeaua LaDoiPaşi nu sunt simple locuri în care îţi faci cumpărăturile. Sunt agregatoare pentru comunităţi. Oamenii vin în magazinele LaDoiPaşi şi pentru că există acea doză de familiaritate, proprietarii de magazine sunt de-ai locului.

Schimbarea care vine odată cu această campanie este, astfel, una de abordare. Facem trecerea de la comunicarea funcţională, centrată pe atributul de proximitate al brandului, la comunicare emoţională, şi anume, implicarea antreprenorului în viaţa comunităţii.

4. Cum vedeţi viitorul magazinelor LaDoiPaşi?

Viziunea noastră este să fim lideri de piaţă pe zona magazinelor tradiţionale în Romania. Pentru asta, avem în continuare un context favorabil, comerţul de proximitate este în creştere. Prin urmare, obiectivele noastre de business vizează evoluţia reţelei atât în mediul rural, cât şi urban. Ne-am propus să extindem reţeaua şi să ajungem la 1100 de magazine, până la final de 2019, şi să dublm numărul în următorii ani. Este un plan ambiţios, dar realizabil. Atunci când ne-am setat această ţintă am făcut o analiză la nivel naţional în ceea ce priveşte date demografice, de consum, date privind spaţiile comerciale pe cap de locuitor.

5. Intenţionaţi să îmbunătăţiţi beneficiile si ofertele, atât pentru antreprenori, cât şi pentru clienţi? La ce avantaje v-aţi gândit?

Prin afilierea la franciza LaDoiPaşi, proprietarii de magazine beneficiază din start de consultanţă pe toate zonele afacerii (branding, sortiment diversificat de produse, preţuri competitive, transfer de know-how, echipamente moderne etc.). Aceste beneficii se traduc la nivelul clienţilor prin posibilitatea de a accesa o gamă largă de produse, rapid, totul într-un spaţiu care împrumută elemente din comerţul modern, dar păstrează acea familiaitate din comerţul tradiţional.

Ne adaptăm an de an beneficiile în funcţie de nevoile pe care le identificăm atât în raport cu antreprenorii, cât şi cu clienţii şi venim de fiecare dată şi cu opţiuni noi.

Anul trecut am lansat un proiect pilot în parteneriat cu Asociaţia Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor (SNRB). Atunci, 71 de magazine au fost dotate cu infrastructură specială pentru colectarea bateriilor şi acumulatorilor uzaţi, unde clienţii pot preda gratuit aceste deşeuri spre reciclare. În luna aprilie anul acesta am implementat acest proiect în peste 500 de magazine din reţea. Următorul pas este recompensare consumatorilor, iar clienţii care vor preda minim 5 baterii uzate într-un magazin LaDoiPaşi vor primi în schimb o baterie nouă.

În plus, am început să mizăm foarte mult pe comunicarea digitală. Am extins canalele unde putem aduce împreună consumatorul şi proprietarul LaDoiPaşi, prin comunicare targetată. Aducem continuţ relevant pentru ambele părţi pe canalele proprii, astfel încât relaţia cu brandul LaDoiPaşi să nu fie doar una tranzacţională, ci şi una emoţională.