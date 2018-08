Compania Pegas, deţinută de Andrei Botescu, se va lista pe Amazon

Pe lângă partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia şi Polonia, Amazon oferă acces la întreaga piaţă europeană, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de extinderea în Statele Unite ale Americii.

„Am făcut teste în primele 6 luni şi cererea pe Amazon la anumite produse depăşeste chiar şi de câteva zeci de ori puterea de absorbţie a pieţei din România. Ne vom lista pe cele 5 marketplace-uri europene Spania, Franta, Germania, Italia si UK, de unde se pot trimite produse pe tot teritoriul UE” - Andrei Botescu, CEO Pegas.

Totodată, Pegas are în vedere creşterea numărului de magazine din ţară, extinderea reţelei de distribuţie internă şi internaţională şi modernizarea constantă a gamei de produse.

Astfel, până la finalul lui 2020, Pegas va deschide cel putin 10 magazine pe lângă cele existente, iar produsele brandului vor ajunge în 400 de magazine şi 5 lanţuri mari de retail, în timp ce 3 milioane de euro este valoarea unui proiect cu finanţare europeană care va asigura cercetarea şi dezvoltarea produselor şi deschiderea unei linii de producţie integrate la noi in tara.

Francize

În plus, din acest an, orice antreprenor doreşte să devină parte din povestea Pegas, o poate face prin achiziţionarea unei francize, câteva zeci de magazine urmând deja să se deschidă în acest sistem până la finalul lui 2018, atât în ţară, cât şi peste hotare.

Pe lângă creşterea numărului de modele şi mărirea sectorului de distribuţie, Pegas a dezvoltat primul sistem de smart bike sharing fără parcări din România, Ape Rider, pe care l-a şi implementat în luna mai a acestui an, punând la dispoziţia celor interesaţi 2000 de biciclete.

„Pegas îşi propune să devină un etalon în ceea ce priveşte evoluţia noastră ca oameni. Dacă eşti copil, cu siguranţă vei vrea să te plimbi pe bicicletă. Dacă îţi place adrenalina sau iubeşti plimbările la munte, Pegas are soluţii în acest sens. Dacă ai ieşit la pensie, dar nu vrei să renunţi la mişcare, Pegas are o gamă dedicată pentru persoanele din această categorie. Dacă vrei metode de transport alternativ în oraşul tău fără a-l polua, Pegas are o gamă consacrată de biciclete şi vehicule electrice. În fiecare etapă a vieţii noastre, în ceea ce priveşte mişcarea şi mersul pe bicicletă, Pegas are o propunere atractivă şi originală” - Mihai Chipcia, Director de vânzări Pegas.

Brand celebru în perioada comunistă, Pegas a dispărut de pe piaţă după 1989, pentru a reveni în forţă în 2012. Cu o investiţie iniţială de 70.000 euro, antreprenorul Andrei Botescu a cumpărat marca şi, având alături o echipă entuziastă, a dat aripi bicicletelor Pegas, păstrând linia care le-a consacrat, dar adăugându-le elemente moderne.

Dacă în primul an de la lansare, Pegas a vândut doar 500 de biciclete, creşterea constantă a urcat această cifră la peste 25.000 de unităţi anual, iar cifra de afaceri a companiei, a sărit de 8.000.000 lei în 2017.

Reduceri intre 23% si 69% timp de o lună, la 6 ani de la lansare

Pe 23 august, Pegas sărbătoreşte 6 ani de la relansarea pe piaţa românească oferind reduceri ce încep de la 23% pentru celebrele sale biciclete, în cadrul campaniei “Tinerii vlăstari“. În locul tradiţionalei defilări de 23 august din vremurile “de aur”, brandul românesc propune un „Black Friday” în miezul verii pentru toţi cei ce vor să pedaleze către un stil de viaţă sănătos şi activ.

Promoţia va fi disponibilă timp de o lună, atât online, cât şi în toate magazinele proprii din Bucureşti, Suceava, Timişoara, Constanţa şi Râmnicu Vâlcea, dar şi în magazinele partenere.