Comerţul online transfrontalier: 3 ţări unde să îţi extinzi afacerea

Comerţul online transfrontalier este sectorul care cunoaşte cea mai mare creştere în economia digitală, până în 2020 estimându-se că va atinge valoarea aproximativă de 1 trilion de dolari.

Din ce în ce mai mulţi comercianţi analizează oportunitatea extinderii afacerii lor peste graniţele ţării. 4 din 10 comercianţi online din Europa intenţionează să îşi vândă produsele în alte ţări în acest an. Prima lor opţiune sunt ţările vecine, datorită similitudinii pieţei, asemănărilor culturale, oportunităţilor logistice, distanţei şi abordării juridice similare. Dar există şi alte câteva destinaţii de afaceri interesante pe care comercianţii ar trebui să le ia în calcul, pieţe care au o creştere impresionantă de la an la an, şi anume Africa de Sud, India şi Cehia.

Atunci când vrei să vinzi în afara graniţelor ţării, principalele provocări implică distanţa, logistica, problemele de infrastructură, impedimentele juridice şi fiscale, dar şi diferenţele culturale şi sociale în ceea ce priveşte abordarea consumatorilor. „Acestea sunt în contrast cu avantajele accesării unei pieţe în care comerţul electronic creşte rapid (chiar cu până la 20% creştere medie anuală) şi cu oportunităţile excelente de vânzare.

Comercianţii care se mişcă rapid pot fi primii din domeniul lor sau cei care setează trenduri pe pieţele pe care le vor intra, câştigând din start o poziţie puternică pentru viitor”, spun specialiştii.

Africa de Sud: piaţa unde consumatorii preferă să plătească online cu cardul, ca şi în România

Piaţa sud-africană poate fi o destinaţie potrivită pentru extinderea business-ului, având în vedere asemănările cu piaţa românească, în special în ceea ce priveşte comportamentul de plată online al consumatorilor şi conexiunile comerciale cu România. 53% din populaţia Africii de Sud are acces la internet. 16 milioane de persoane cumpără online, iar valoarea pieţei de e-commerce a ajuns la peste 3 miliarde de dolari. În prezent, 70% din populaţie are conturi bancare, 47% au smartphone-uri, iar 25% le utilizează pentru cumpărături online. În Africa de Sud majoritatea plăţilor online se fac prin card - 61%, aspect similar cu obiceiurile de plată ale cumpărătorilor români.

Relaţiile comerciale dintre Africa de Sud şi România se dezvoltă de la an la an. În 2017, exporturile de produse din Africa de Sud către România s-au ridicat la peste 197 milioane de euro - o creştere de 16% comparativ cu anul 2016. De asemenea, importurile din România către Africa de Sud s-au ridicat la peste 35 de milioane de euro, o creştere anuală de 1%. Astfel, există o oportunitate reală pentru firmele româneşti de a exploata condiţiile favorabile şi de a aduce noi oferte pe piaţa sud-africană.

India: piaţa care poate aduce 1,2 miliarde de cumpărători unei afaceri

India este a doua ţară din lume ca populaţie – cu 1,2 miliarde de locuitori – şi este, în acelaşi timp, clasată drept ţara cu cea mai rapidă creştere a pieţei de e-commerce la nivel global. Aproximativ 24,6 milioane de persoane cumpără online în India. Potrivit unui raport recent al companiei de servicii financiare Morgan Stanley, se estimează că, până în 2026, piaţa de e-commerce va creşte cu peste 1.200% până la 200 de miliarde de dolari, de la valoarea de 15 miliarde de dolari în 2016.

În acelaşi timp, tranzacţiile digitale din India au cunoscut o creştere extraordinară de 300% doar anul trecut. În 2016-2017, peste 4 milioane de persoane din India au cumpărat online din alte ţări, valoarea totală a tranzacţiilor transfrontaliere ajungând la 7 miliarde de dolari.

India este cea de-a doua piaţă de smartphone-uri din lume, iar utilizatorii de internet au crescut de la 7,5% din populaţie în 2010, la 33% în 2016. Până în 2020, 520 de milioane de oameni vor avea smartphone-uri. IDC (International Data Corporation) prezice că, deşi piaţa de smartphone-uri la nivel mondial a stagnat anul acesta, vânzările din India continuă să crească. Aproximativ 55% dintre cei care au un smartphone fac achiziţii de pe telefonul mobil.

Din punct de vedere istoric, India, la fel ca România, a fost o ţară centrată pe cash, aspect care s-a schimbat în 2016 odată cu începerea procesului de demonetizare. După încheierea acestuia, încă 78 de milioane de carduri de debit au fost emise pe piaţă, generând 2,1 milioane de tranzacţii pe zi doar în primele luni ale anului 2017. Localnicii folosesc mai multe metode de plată, de la carduri de credit şi de debit, prin Netbanking - transferul bancar online al Indiei, metodă de plată folosită de trei ori mai mult decât plăţile cu cardul – şi până la interfaţa de plăţi unificate (UPI), care creşte rapid ca metodă de plată preferată în India. Iniţiativa UPI, susţinută de guvern, domină plăţile digitale şi continuă să înregistreze o creştere masivă a volumului tranzacţiilor, fiind utilizată de 90% dintre comercianţii online din ţară. Conform datelor PayU, şi majoritatea consumatorilor preferă să îşi achite cumpărăturile online prin UPI. Din totalul tranzacţiilor UPI procesate prin PayU, 72.43% provin de pe site-uri de comerţ electronic. În acelaşi timp, UPI permite tuturor persoanelor care deţin un cont bancar să transfere bani în timp real prin intermediul dispozitivelor mobile. Astfel, oferirea de metode alternative de plată poate ajuta foarte mult la atingerea întregii pieţe potenţiale de consumatori.

Cehia: una dintre cele mai mature pieţe de comerţ electronic din Europa

Cu o valoare de piaţă dublă faţă de România, în Cehia comerţul electronic prezintă vaste oportunităţi. Statisticile recente plasează Cehia pe locul 1 la nivel european în ceea ce priveşte procentul de bunuri tehnice sau nealimentare din ţară vândute online (41%), comparativ cu media europeană de 24%.

Deşi datele arată că este ţara cu cele mai multe magazine online pe cap de locuitor, numărul lor ajungând la peste 40.000, piaţa cere noi oferte. Interesul utilizatorilor de internet cehi către magazine din alte ţări este ridicat, în special datorită preţurilor competitive şi ofertelor variate pe care acestea le pun la dispoziţie. Cele mai căutate oferte pe site-urile din afara ţării includ produse electronice, urmate de haine, bijuterii, ceasuri şi produse cosmetice.

Cei 6.3 milioane de cumpărători cehi preferă să cumpere online produse electronice şi electrocasnice, IT&C, home & deco, urmate de cărţi, CD-uri şi DVD-uri. Site-urile de fashion şi magazinele care vând echipamente sportive, produse farmaceutice şi produse pentru copii sunt şi ele preferate de cumpărătorii online. Categoriile cu cea mai rapidă creştere anuală sunt produsele alimentare (63%), fashion (33%), farma (25%) şi home & deco (23%).

Similar cu piaţa din România, consumatorii cehi preferă să plătească ramburs la livrare (35%) sau la punctele de ridicare a coletelor (28%). Următoarea modalitate de plată preferată este plata online prin card (17%), urmată de transferul bancar (11%) şi linkurile de plată (6%). În medie, un consumator achită anual peste 300 euro pe cumpărături online, sumă care poate ajunge şi către magazinele online din afara ţării care decid să îşi extindă afacerea în Cehia.

"Fie că magazinele online aleg să îşi extindă business-ul într-o ţară învecinată sau pe o altă piaţă emergentă interesantă în care comerţul online înregistrează creşteri semnificative, este important să înţeleagă că extinderea transfrontalieră nu mai este o opţiune, ci o necesitate pentru comercianţii care doresc să prospere pe piaţa comerţului digital fără frontiere", conchide Marius Costin.