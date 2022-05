Cerere de insolvenţă pentru dezvoltatorul imobiliar Nordis Management

Grupul Nordis este unul dintre dezvoltatorii imobiliari importanţi de pe piaţa românească, cu proiecte în Bucureşti, Constanţa şi Braşov. Potrivit sursei citate, reprezentanţii grupului au declarat că solicitarea Eko Trade Business SRL a fost o „eroare” şi că vineri, 6 mai, aceştia au redactat şi trimis către instanţă o adresă în care anunţă că îşi retrag acţiunea.

Totuşi, aceasta nu este singura dispută juridică în care este angrenat Grupul Nordis în acest moment. Pe rolul instanţelor există mai multe procese, în diferite stadii, în care persoane fizice se plâng de faptul că nu şi-au primit apartamentele promise, iar societăţi comerciale revendică diferite sume de bani în urma relaţiilor contractuale pe care le-au avut cu firme din Grupul Nordis, informează G4media

În replică, Grupul a transmis că „Soliditatea businessului nostru este fermă, situaţia financiară a companiei este mai mult decât stabilă, iar continuarea dezvoltării proiectelor noastre este în linie dreaptă.”

Referitor la cererea de intrare în insolvenţă depusă de Eko Trade Business SRL, care, conform portalului instanţelor, a primit termen pentru 8 septembrie 2022, Nordis Management SRL a transmis G4Media: „Am fost consternaţi de publicarea acestei cereri din partea unui furnizor cu care nu avem neînţelegeri comerciale. Luând legătura cu reprezentanţii acestei companii, am aflat că dintr-o eroare, acesta a depus, în mod greşit, o cerere de judecare a insolventei companiei noastre, pe care a şi retras-o de altfel în aceeaşi zi. (…) Ca să clarificăm şi situaţia, în speţă este vorba despre un furnizor de marketing, de mici dimensiuni cu care compania noastră a încheiat contractul de colaborare în urmă cu peste un an. Această companie a continuat să ne factureze pe o serie de livrabile, deşi contractul nostru expirase, livrabile şi costuri cu care noi nu am fost de acord după expirarea contractului. Deşi ne-am simţit îndreptăţiţi legal să îi tragem la răspundere pentru această situaţie, am decis să încheiem acest diferend cât mai rapid.”

La rândul lor, reprezentanţii Eko Trade Business SRL au confirmat retragerea acţiunii, dar nu au invocat vreo „eroare”.

Ei au declarat că „regretăm situaţia creată prin promovarea cererii (…) Nordis Management SRL a achitat toate debitele restante (…) colaborarea dintre cele două societăţi continuă, acesta rămânând un partener de încredere al societăţii noastre. (…) Neplata debitelor restante s-a datorat unor neînţelegeri referitoare la derularea rapoartelor juridice între cele două societăţi, care, în acest moment, sunt clarificate.”

Acţiunea depusă joi face parte dintr-un şir din ce în ce mai lung de procese intentate recent în care firme din grup.

În cea mai mare parte este vorba de datorii către firme care au avut relaţii contractuale cu Grupul Nordis sau persoane care nu şi-au primit la termenul convenit apartamente acontate în proiectele dezvoltate de Grupul Nordis.

De exeemplu, pe 14 martie 2022, într-un dosar de de la Judecătoria Sectorului 1 s-a dispus: „Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1445 din data de 02.09.2021 de Notar Public Onea Lucia, prin toate formele de executare prevăzute de lege, la cererea creditorilor D.S.A. şi D.D.F., împotriva debitoarei NORDIS MANAGEMENT S.R.L., pentru recuperarea creanţei scadente ce rezultă din titlul executoriu, de plată a sumei de 340.000 Euro, echivalent în lei, calculată la cursul BNR+1% din suma achitată (…)”.

La aceeaşi instanţă, B.I.G., persoană fizică, cere, printr-o acţiune de ordonanţă de plată, 35.000 euro + 119.092,08 LEI, iar C.D. 173.404,94 lei într-un dosar şi 135.952 lei în altul.

De asemenea, societatea Felbermayr Kran SRL cere aproape 50.000 de lei de la Nordis Best Construct SRL, iar Cristimar Ella Import Export SRL 197.613,12+13.102,78 lei, pe lista societăţilor care au dat în judecată această firmă mai fiind Le Grand G & G SRL, IR Service SRL, Pergola Lux SRL şi Consolight Com SRL.

Referitor la aceste procese, Grupul Nordis a transmis: „În acest moment pe rolul instanţelor se judecă un număr foarte mic de procese legate de Nordis. Suntem totuşi unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România şi e firesc ca la un moment dat, dintre peste 2.000 de promisiuni de vânzare şi peste 800 de furnizori şi prestatori interni şi externi şi implicaţiile financiare de câteva sute de milioane de euro, să mai existe şi neînţelegeri comerciale.

Deşi este regretabil, nu înseamnă că putem accepta uneori să plătim sume de bani dacă anumite lucrări nu au fost executate la standardul agreat în contract. Multe dintre aceste procese au fost iniţiate chiar de către noi. Asta face ca astăzi din peste 2.800 de contracte comerciale să avem un număr de 19 litigii în care avem calitatea de pârât, adică un procent de 0,6% din total contracte, cu siguranţă o medie extrem de scăzută în zona de business.”

Conform datelor oficiale, Nordis Best Construct aparţine lui Emanuel Poştoacă şi Vladmir Răzvan Ciorbă, cei doi fiind şi asociaţii care au 87% din Nordis Management.

Grupul Nordis are proiecte imobiliare în nordul Bucureştiului, Mamaia, Sinaia şi Braşov. Cele mai recente date contabile disponibile arată că, în 2020, Nordis Management a avut o cifră de afaceri de 44,9 milioane lei şi un profit net de 8,2 milioane lei, iar Nordis Best Construct o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei şi pierderi nete de 4,7 milioane lei.