Noile servicii oferite de Electrica Furnizare pentru clienţii noncasnici sunt destinate atât reducerii consumului de energie electrică şi implicit, a facturii, cât şi a promovării soluţiilor de utilizare a energiei regenerabile şi de mobilitate electrică pentru clienţi. Noul pachet diversificat de servicii energetice pentru clienţii business este creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor partenerilor noştri, atât prin reducerea substanţială a pierderilor de energie, cât şi prin soluţiile pe care Electrica Furnizare le oferă pentru o cât mai bună gestionare a consumului. Pachetele de servicii pe care le oferă Electrica Furnizare sunt 100% orientate către client.

„Specialiştii Electrica Furnizare oferă soluţii personalizate, adaptate specificului fiecărui client în parte. Lansăm un pachet diversificat de servicii pentru clienţii nostri business, servicii prin intermediul cărora aceştia să-şi poată optimiza şi chiar reduce consumul de energie şi implicit, costurile. In acest sens, oferim soluţii pentru folosirea energiei regenerabile, prin montarea panourilor fotovoltaice şi prin crearea staţiilor de alimentare a vehiculelor electrice”, subliniaza Directorul General al Electrica Furnizare S.A., Darius-Dumitru Meşca.

Ştii câtă energie consumă afacerea ta?

Electrica Furnizare oferă soluţii complete de monitorizare a consumului energetic. Astfel, afacerea ta va beneficia de măsurarea consumului energetic pentru energia electrică, energia termică, gaze naturale, apă etc. In acest fel vei putea controla şi gestiona mai bine toate cheltuielile aferente consumului de energie de care ai nevoie. În urma unui audit energetic, specialiştii Electrica Furnizare vor construi o soluţie completă de monitorizare în timp real, personalizată pentru nevoile tale, care să te ajute la un management energetic performant şi la reducerea consumurilor inutile sau a pierderilor. În acest fel, vei şti cu exactitate câtă energie consumă afacerea ta şi vei avea controlul costurilor cu energia.

Tehnologia de ultimă generaţie şi specialiştii cu mulţi ani de experienţă, care lucrează pentru identificarea celor mai bune soluţii ce vor veni în sprijinul clienţilor noştri, ne permit să putem oferi cele mai bune servicii de monitorizare a consumului energetic, ce include telecitirea datelor de contorizare, urmărirea consumurilor în timp real, identificarea rapidă a zonelor cu consumuri crescute, generarea rapoartelor configurabile - tehnice, comerciale şi manageriale. De asemenea, oferim ca soluţie generarea de alarme, la limite prestabilite, pentru a opri la timp eventuale pierderi nejustificate de energie sau potenţiale avarii.

Cum te ajutăm să reduci cheltuielile companiei tale

Îţi oferim soluţii pentru scăderea consturilor cu energia electrică, servicii de Audit energetic, soluţii pentru compensarea energiei reactive, energie verde pentru afacerea ta, prin montarea de panouri fotovoltaice, iar pentru a proteja şi mai mult mediul înconjurător, venim acum şi cu o soluţie revoluţionară de E-mobilty, prin staţii de încărcare pentru maşini electrice.

Beneficiile pe care le are business-ul tău, aplicând soluţiile personalizate, sunt multiple. Cu ajutorul acestor soluţii la cheie vei putea avea controlul consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă etc. De asemenea, vei putea determina cu exactitate eficienţa energetică a zonei monitorizate, vei putea stabili previziunile de consum energetic, corelate cu nivelul şi structura activităţilor monitorizate. Specialiştii Electrica Furnizare vor identifica măsurile şi oportunităţile de eficienţă energetică, în vederea reducerii pierderilor sau a consumurilor inutile, în regim normal de funcţionare şi a înregistrării de economii, astfel încât cheltuielile firmei tale să fie reduse substanţial. Îţi oferim, astfel, un instrument indispensabil pentru managementul energetic, în argumentarea strategiilor de eficienţă energetică.

Fie că eşti conectat la reţeaua de medie tensiune, fie la cea de joasă tensiune, identificăm soluţii de optimizare a costurilor pentru afacerea ta. Facem analiza consumurilor şi a detaliilor legate de amplasamentul tău, găsim soluţiile de scădere a costurilor cu energia electrică. Specialiştii Electrica Furnizare îţi dimensionează proiectul şi îţi montează echipamentele astfel încât îţi recuperezi cheltuielile doar din economiile pe care le vei face ulterior. Montăm echipamente specializate care te vor ajuta să reduci factura de energie electrică, fără să mai plăteşti penalităţi pentru energia reactivă. Prin auditul energetic, analizăm atent profilul de consum, identificăm soluţiile prin care poţi economisi energie, apoi îţi propunem planul de măsuri pentru scăderea consumului tău de energie. Echipele Electrica Furnizare sunt formate din auditori energetici autorizaţi de ANRE, iar Auditul energetic este obligatoriu, la fiecare patru ani pentru toate firmele, mai puţin pentru IMM-uri.

În plus, afacerea ta se poate baza acum şi pe energia verde. Specialiştii Electrica Furnizare îţi oferă soluţii personalizate de instalaţii fotovoltaice pentru afacerea ta. Analizăm locaţia ta, consumul tău, şi îţi oferim soluţii “la cheie” adaptate nevoilor tale. Poţi intra şi în programul nostru pilot de instalare de staţii de încărcare a autovehiculelor electrice în municipiile Bucureşti, Ploieşti Braşov şi Cluj-Napoca. Posesorii autovehiculelor 100% electrice vor putea astfel să-şi încarce autovehiculele la staţiile de încarcare ale Electrica Furnizare.

Ce presupun soluţiile inteligente de iluminat

Ştim că la birou sau în hala de producţie este nevoie de lumină bună, iar costurile sunt foarte mari. Există, însă, şi „lumina albă”, posibilităţi moderne de iluminat, cu tehnologie LED, iar fiecare client va beneficia de o soluţie personalizată, din partea specialiştilor Electrica Furnizare, astfel încât să fie garantate calitatea iluminării şi confortul în mediul de lucru, reducându-se, în acelaşi timp, costurile cu energia electrică.

Fiecare soluţie de iluminat se stabileşte în urma analizei situaţiei din fiecare companie, iar implementarea unui astfel de proiect durează circa 60 de zile. Soluţia include o analiză preliminară a sistemului de iluminat existent şi a parametrilor de iluminare necesari la locurile de muncă, proiectarea detaliată a soluţiei tehnice şi implementarea: aprovizionare, montaj, testare. De asemenea, punem la dispoziţia clienţilor servicii de mentenanţă şi înlocuire gratuită, pe durata garanţiei. Investiţia se va recupera prin metoda ESCO, din economiile realizate de compania ta.

Contractul de performanţă energetică îţi va garanta beneficiile soluţiei pe care ţi-o vom propune. Toate soluţiile vor fi dimensionate astfel încât recuperarea cheltuielilor se va face din economiile rezultate. De asmenea, asigurăm suport tehnic şi consultanţă în utilizare, precum şi consultanţa comercială, prin Managerul de vânzări dedicat şi consultanţa tehnică de specialitate, prin experţi. Se va face proiectarea detaliată a soluţiei tehnice la standardele de iluminat, iar experţii noştri vor asigura implementarea soluţiei. Vom asigura, de asemenea, monitorizarea funcţionării soluţiei în parametri optimi, precum şi mentenanţa periodică şi garanţia echipamentelor şi a serviciilor postgaranţie.

Garanţia brandului cu tradiţie de 120 de ani

Unul dintre cele mai mari avantaje ale colaborării cu Electrica Furnizare este garanţia brandului Electrica. Suntem o companie cu tradiţie şi cu o experienţă de peste 120 ani în sectorul serviciilor energetice. Oferim clienţilor noştri consultanţă comercială, prin Managerul de vânzări dedicat. De asemenea, oferim consultanţă tehnică de specialitate, prin experţi.

Electrica Furnizare face parte din Grupul Electrica şi are o cotă de piaţă de 18,84% la jumătatea anului 2019. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de 51%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de 10,85% (conform raportului ANRE din august 2019). Compania a furnizat, în primul semestru al acestui an, 4,6 TWh de energie electrică către un număr de aproximativ 3,54 milioane de consumatori finali (atât în regim de ultimă instanţă, cât şi de pe piaţa concurenţială).