Cât te costă cu adevărat să trăieşti bio?

Potrivit unui studiu al Institutului de Cercetări în Agricultură Organică (Research Institute of Organic Agriculture - FiBL), România se află pe locul 19 în Europa cu o valoare a pieţii de retail de produse organice de 80 de milioane de euro (2016). Potrivit aceluiaşi raport, în România există peste 10.000 de producători pe acest segment, care gestionează o suprafaţă de 226 de mii de hectare agricole cu culturi organice. Pare o cifră rezonabilă, însă, de fapt, România se numără printre puţinele ţări europene în scădere la acest capitol, orcupând, din cele mai recente date, locul 17. De asemenea, datele respective arată că în România suma alocată pentru produsele organice este de 4 euro de persoană. Datele sunt însă din 2011, astfel încât, respectând trendul pieţei, suma alocată anual în prezent ar trebui să fie de 12-16 euro/persoană.

"Există clar o creştere pe piaţa internă. În primele 6 luni ale anului, am înregistrat o creştere de 50% faţă de perioada similară din 2017, ajungând la o cifră de afaceri de 6 milioane de lei. Pe de o parte, ne bucurăm de creşterea pieţei româneşti de produse bio, de care vom putea profita şi în urmatorii ani. Totodată, procentul românilor care fac achizitii online este încă sub nivelul pieţei mondiale, dar cu tendinţa de creştere, iar acesta este încă un avantaj pentru noi. Per total, cred că aceşti factori externi contribuie la o creştere de 15-20% de la an la an", a declarat Mihai Bucuroiu, director de dezvoltare şi fondator Vegis.ro, lider pe piaţa online de produse naturiste din România.

Investiţia în creşterea pieţii, profit pentru propriul business

Potrivit acestuia, un factor important în creşterea înregistrată l-a reprezentat informarea constantă şi corectă a publicului. Astfel, pe lângă strategiile clasice de promovare ale magazinului online, Mihai Bucuroiu a mers pe ideea unei documentări atente a produselor, înainte de a fi importate în shop, dar şi de o educare a publicului prin promovarea ideii de viaţă sănătoasă în general. Astfel, de fapt se urmăreşte o creştere a pieţei pe acest segment al produselor naturiste, iar indirect Bucuroiu speră că aceşti noi clienţi vor ajunge clienţii săi.

"Tot mai mulţi români renunţă la mâncărurile procesate sau cu ingrediente chimice, în favoarea celor vegane sau bio, însă pentru a-i convinge să cumpere de la tine este nevoie de mai mult decât să listezi produsul pe site. Am investit resurse semnificative pentru a documenta toate produsele de pe site, iar acest lucru a avut un impact vizibil în creşterea ratei de conversie. Oferim descrieri complete în privinţa ingredientelor, valorilor nutriţionale şi calitatilor produselor. Contează enorm, mai ales pentru un client aflat la primele contacte cu varietatea produselor naturiste. Mai mult, din luna iulie am demarat un proiect nou de informare a publicului privind obiceiurile sănătoase - #TraiesteVerde, o serie de emisiuni despre viaţa sănătoasă pe care o producem alături de medici şi specialişti în diverse domenii precum nutriţie, dermatologie, sport", a mai precizat Bucuroiu.

Cine cumpără produse naturiste?

Potrivit Vegis.ro, peste 60% din clienţi sunt femei, ce par a fi mai preocupate de adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Fac parte din categoria activă de vârstă, 25-45 ani, preponderant mediul urban. În plus, mulţi clienţi sunt interesaţi să consume produse româneşti, astfel încât peste 20% din produsele comercializate provin de la producători români. Aceste tendinţe, împreună cu investiţia continuă în informarea clientului, vor duce la o creştere de 30% pentru anul 2018, mai estimează Bucuroiu. În 2017, Vegis.ro a avut o cifră de afaceri de peste 1,8 milioane de euro. Investiţia iniţială în demararea afacerii, în urmă cu 6 ani, a fost de 5.000 de euro.