Şeicul care vrea să facă investiţii nelimitate în România. Ce promisiuni i-a făcut lui Ion Ţiriac

Ion Ţiriac nu a renunţat la a construi de la zero o universitate de sport, pentru toate ramurile şi spune că şi-ar dori şi o academie de tenis. Miliardarul român susţine că este dispus să contribuie cu 100 de milioane de euro, plus un teren de 50 de hectare, dar spune că are nevoie şi de sprijinul autorităţilor pentru restul investiţiei, care s-ar ridica la peste 300 de milioane de euro.

Ţiriac spune că n-are speranţe că va fi susţinut de Guvern, mai ales după rectificarea negativă, dar şi-ar dori să fie sprijinit de autorităţile locale. În schimb, susţine că a avut o întâlnire cu şeicul Hamdan bin Zayed şi acesta s-a arătat dispus să facă investiţii uriaşe în România.

”Este o rectificare negativă, pentru că trebuie să vă daţi seama în ce situaţie este şi Guvernul. Dacă nu-s bani, de unde să facă o rectificare pozitivă? Să fure? No! Şeful guvernului din Abu Dhabi, şeicul Hamdan, a fost în ţară, eu habar nu am avut că a venit. Având în vedere că îl cunosc de mult timp şi am avut onoarea să fiu invitat de dumnealui în Africa, la vânătoare, săptămâni întregi, a întrebat de mine.

Şi şi-a făcut timp imediat. Am vorbit cu dumnealor şi zicea: ”Domne', România are în spatele nostru când doreşte (...) când doreşte, investiţii nelimitate”. Cine plăteste cafeaua sau cine dă un miliard, e acelaşi lucru acolo! Dar toată lumea care investeşte, investeşte ca să câştige. Cealaltă se numeşte pomană”, a declarat Ion Ţiriac, citat de Telekomsport.ro

Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, din Abu Dhabi, este acelaşi care a cumpărat contractul pentru administrarea terenului din Insula Mare a Brăilei, contra sumei de 250 de milioane de euro. Arabii au promis că vor investi aici în jur de 500 de milioane de euro, în următorii cinci ani, bani ce vor merge în modernizarea parcului de utilaje agricole, în instalaţii de irigaţii, dar şi în zootehnice. Aici ar urma să fie construită una dintre cele mai mari ferme de oi din Europa.