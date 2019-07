VIDEO Protestul actorilor. Dorina Chiriac: „Greşeala lucrătorului din instituţiile de cultură este că vine la lucru indiferent de ce are acasă de mâncare“

Peste 200 de artişti au ieşit dumincă în stradă pentru a-şi striga nemulţumirea faţă de situaţia în care au fost aduse teatrele al căror buget redus nu le mai permite să îşi plătească colaboratorii la timp.

„Teatrul nu mai e, bravo PSD!”, s-a strigat duminică, în Piaţa Victoriei.

Sunt actori, în special cei care tineri (dar nu numai) care lucrează mai ales pe bază de contract de colaborare, care nu au fost plătiţi şi luni de zile. Picătura care a umplut paharul a fost momentul în care, săptămâna trecută, mai multe persoane din două instituţii de cultură au fost anunţate că nu li se vor mai prelungi contractele.

Astfel, 54 de tehnicieni ai Teatrului Naţional Bucureşti, aflat în subordinea Ministerului Culturii, nu vor mai lucra începând din toamnă, iar alte 31 de persoane de la centrul cultural Arcub, aflat în subordinea Primăriei Capitalei, au fost, de asemenea, lăsate fără contract. Asta, pentru că, după cum a ţinut să sublinieze Victor Rebengiuc, „cultura a fost întotdeauna oropsită. A avut cei mai puţini bani din tot bugetul întotdeauna”. Şi la Teatrul Dramaturgilor Români, aproximativ 13 persoane au rămas fără contract de muncă.

„Au început să omoare cultura, dar o să urmeze învăţământul, o să urmeze sănătatea, rând pe rând o să cadă toate instituţiile pentru că n-au bani”, le-a spus Marius Manole reporterilor „Adevărul”.



Actriţa Dorina Chiriac a explicat că se află alături de colegii săi în stradă pentru a spune „demnitate" împotriva minciunii, punctând că „greşeala lucrătorului din instituţiile de cultură este că vine la lucru indiferent de ce are acasă de mâncare".

„Dacă noi stăm acasă în toate situaţiile şi arătăm că nu ne pasă - pentru că dacă stăm acasă nu ne pasă - , atunci incompetenţa se propagă”, a spus Tudor Chirilă, de asemnea prezent în Piaţa Victoriei.

Caramitru vs. Breaz

În legătură cu cei 54 de tehnicieni rămaşi fără contract, Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional Bucureşti, explica, săptămâna trecută, că, la capitolul bunuri şi servicii, unde se încadrau şi contractele personalului tehnic, bugetul teatrului a fost redus cu două milioane de lei. Astfel de tăieri ar putea duce la un blocaj total, în condiţiile în care sunt seri în care în teatru se joacă spectacole în toate cele şapte seri, în acelaşi timp, a atras atenţia actorul.

„Deşi am fost la ministru împreună cu 20 de manageri din ţară, toate operele naţionale, toate teatrele naţionale, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul de Artă, ”Antipa” etc., cu un document trimis sub semnătura mea şi a lor, pentru a discuta faţă în faţă despre acest faliment în care suntem aduşi, nu am ajuns la nicio concluzie", a explicat Ion Caramitru, citat de news.ro, joi, în faţa colectivului TNB.

„managerul general al Teatrului Naţional, care acum încearcă să facă ceva, să obţină fonduri, să deblocheze, dumnealui în ultimii ani a folosit foarte mult în interes propriu, personal o mare parte din activitatea teatrului. A condus în mod dictatorial, în mod autocrat, folosind o mare parte din resursele teatrului pentru propriul avantaj financiar. Mare parte din spectacole sunt regizate şi jucate de dumnealui“. Tot săptămâna trecută, într-o intervenţie la Digi24, actorul Mihai Călin îl critica în termeni duri pe Ion Caramitru, pentru felul în care conduce TNB-ul, spunând că

