Spectacolul „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand“, regizat de Ion Caramitru, difuzat de Teatrul Naţional Bucureşti

Înregistrarea va putea fi vizionată şi sâmbătă şi duminică, de la ora 18.00.

✦ Dumnezeu se îmbracă de la second-hand ✦

de Iulian Margu



Regia şi ilustraţia muzicală: Ion Caramitru

Scenografia: Maria Miu

Light design: Chris Jaeger

Asistent regie: Patricia Katona

Asistent Scenografie: Diana Sav, Raluca Bordea

Consultant muzical: Mihai Ungureanu

Coloana sonoră a fost realizată cu sprijinul Centrului Cultural Media Radio România. Regizor muzical Florin Tudor.



Distribuţia

Lae: Lari Giorgescu

Buză: Andone Dorin

Eliza: Carmen Ungureanu

Elefteria: Teodora Mareş

Dimitrie: Armand Calota

Elena: Fulvia Folosea

Manole: Eduard Adam

Iorgu: Ioan Andrei Ionescu

Teodora: Florina Cercel

Jandarmii: Viorel Florea, Andrei Răzvan Călin.



Data premierei: 06.12.2014

Durata: 2 h

Sala Studio



✦ Piesă românească în două acte, satiră învăluită în ritmurile valsului, "Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” este o surprinzătoare poveste a unei familii traversând deceniile, şi a unui pian de marcă, pe turnanta istoriei.



„O piesă cu o structură de text în puzzle, cel puţin aşa am văzut-o eu”, ne încredinţează regizorul Ion Caramitru. “Povestea de bază este desfăcută în mai multe compartimente, reprodusă în mai multe epoci, refăcută abia în final pentru înţelegerea deplină a poveştii. Ca stil, are şi un soi de umor frust şi unul derivat, are foarte multe trimiteri într-o simbolistică ce sparge tiparele timpului şi spaţiului". Sau, altfel spus, „o scurtă istorie a României moderne povestită cu ajutorul unui pian fermecat”, cum spune autorul piesei.

Sunteţi aşteptaţi într-un decor aproape cinematografic, să vedeţi o comedie "de-a râsu-plânsu", în pur stil românesc şi pe acordurile muzicii lui Chopin...



✎ "Spectacolul e antrenant: cei doi actori principali, Dorin Andone (Buză) şi Lari Giorgescu (Lae) - două generaţii dar şi două talente bine reliefate, mai comic cel dintâi, mai liric cel de-al doilea, - îşi ţin spectatorii cu sufletul la gură.

Spectacolul e agreabil, cu muzică bună, animat cu scene comice în tristeţea aceasta a unei istorii, de fapt, tragice. Nicolae Prelipceanu, Revista Teatrul azi nr.1-2-3/2015



✎ Ideea că procesul comunismului poate cuprinde comedii m-a frapat şi m-a făcut curioasă, cu atât mai mult cu cât presupuneam că e opera unui tânăr, aparţinând generaţiei pentru care amintirea persecuţiilor din comunism se reduce la faptul că erau obligaţi să îşi taie pletele sau barba. Pe de altă parte, numele lui Caramitru complica ecuaţia şi o făcea incitantă.

Nu cunoşteam textul, deci nu ştiu câte dintre ideile spectacolului în forma lui finală aparţin dramaturgului, câte regizorului şi câte scenografei, dar e clar că amestecul epocilor prin rotirea continuă a încăperilor decorului reuşeşte să îmbine nu numai râsul cu plânsul, ci şi satira cu nostalgia, băşcălia cu sentimentalitatea, deprimarea cu hazul de necaz într-un joc de puzzle care este, la urma urmei, chiar o definiţie a istoriei. Ana Blandiana, Observator cultural



✎ "Dumnezeu se îmbracă de la second hand" intră în categoria producţiilor cu priză la marele public - o istorie sinceră despre capcanele destinului, implacabilul istoric, dar şi providenţiala recuperare. Răzvana Niţă, Port.ro / Acta est fabula



✎ Se pare că avem de-a face cu unul dintre cele mai bune texte care au apărut în dramaturgia românească în ultimele două decenii. (...) marele aliat, Decorul: Decorul - ca şi costumele - create de acea excepţională scenografă care este Maria Miu. Un alt aliat de forţă în crearea atmosferei acestui spectacol este Muzica... Cât priveşte distribuţia, ea cuprinde actori ai teatrului, unul şi unul... Toţi au creaţii remarcabile... nu-i pot cita pe toţi actorii, aşa cum ar merita harul şi performanţa lor. Aş remarca, totuşi, două excepţionale creaţii: Florina Cercel, în rolul Teodora şi Carmen Ungureanu, în Eliza. Silvia Kerim, Formula As



👉 Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, 👉 Spectacolul săptămânii 👉 va fi difuzat în sistem live streaming 👉 în fiecare dintre cele trei zile de final de săptămână: 👉 vineri, începând cu ora 16.00, iar sâmbătă şi duminică, de la ora 18.00.



👉📌 Spectacolele TNB on-line vor putea fi vizionate doar la orele anunţate, nemaifiind disponibile on-line după încheierea transmisiei live.



Se difuzează pe Youtube TNB: http://www.youtube.com/c/TeatrulNaţionalILCaragialeBucureşti

