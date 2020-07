Seara povestitorilor, ateliere în aer liber, masterclass-uri, Cinemateca târzie şi spectacole de teatru audio la IDEO IDEIS #15

Astfel, iubitorii de cultură, prezenţi la Alexandria sau care vor urmări transmisiunile LIVE de pe platforma dedicată, se vor putea bucura în perioada 5 - 9 august de spectacole de teatru audio cu alumni IDEO, de discuţii inspiraţionale în cadrul Masterclass-urilor şi Serii Povestitorilor, dar şi de un spectacol de teatru în aer liber, scris şi regizat de Bogdan Georgescu.

Seara Povestitorilor, unul dintre cele mai populare evenimente din cadrul IDEO IDEIS, dedicat poveştilor de succes din afara sferei teatrului şi filmului, îi va aduce anul acesta în atenţia publicului pe Maurice Munteanu - unul dintre cei mai populari fashion editori şi bloggeri de modă din România, Gojira - cunoscut DJ, compozitor, producător şi om de radio, gazda emisiunii Binili Învinge de la Radio Guerrilla şi Florin Ristei - talentat cântăreţ şi prezentator de televiziune, fost concurent la Asia Express şi Te cunosc de undeva, câştigător al show-ului X Factor. Conceptul evenimentului, inspirat de discursurile TED, este construit în jurul ideii de mentorat. Talkurile vor fi transmise şi online, sâmbătă 8 august.

Anul acesta, în cadrul Masterclass-urilor IDEO IDEIS, publicul are şansa să urmărească dialogul dintre două generaţii de actori. Magda Catone, o prezenţă constantă atât pe scenele, cât şi pe ecranele din ţară, va povesti alături de fiul ei, Carol Ionescu, unul dintre cei mai promiţători tineri actori, prezent pe scena Teatrului Metropolis, Teatrului Dramaturgilor Români şi Centrului Cultural Lumina, despre culisele profesiei de actor. Perspectiva lor va fi completată de actorul, regizorul şi scenaristul Radu Gabriel şi fiica lui, Ana Radu, protagonista peliculei Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor. Masterclass-urile IDEO IDEIS vor fi moderate de Alexandru Ion şi vor fi transmise şi online, duminică 9 august.

Printre surprizele ediţiei aniversare a Festivalului de Teatru Tânăr IDEO IDEIS se numără cele două spectacole de teatru audio, în a căror distribuţie se află exclusiv alumni IDEO şi realizate în co-producţie cu UNATC, care vor fi transmise în primele două zile de festival pe platforma online dedicată: Albina din capul meu (de Roland Schimmelpfennig, regia Ilinca Prisăcariu) şi În aceeaşi barcă (de Dirk Kurbjuweit şi Petra Wüllenweber, regia Bobi Pricop).

Pentru a sărbători cei 15 ani de existenţă a festivalului în Alexandria, organizatorii propun un spectacol de teatru scris şi regizat de Bogdan Georgescu - Biblioteca din Alexandria. Acesta aduce la suprafaţă poveştile oraşului, dintr-o perspectivă nouă, cea a mai multor femei din Alexandria, aparţinând unor diferite categorii sociale şi de vârstă. Spectacolul, care are în distribuţie exclusiv membre ale comunităţii locale, printre care şi o actriţă profesionistă, spune povestea unui oraş marginalizat, în care unii membri ai comunităţii şi-au creat propriile iniţiative de educaţie prin cultură, pe când alţii s-ar putea să nu fi ştiut niciodată că a existat o bibliotecă din Alexandria. Spectacolul va avea premiera vineri 7 august.

Secţiunea ART & PLAY propune anul acesta 20 de ateliere diferite, în aer liber sau online, toate având ca scop diversificarea experienţelor educaţionale ale comunităţii din Alexandria. Atelierele sunt împărţite pe diverse teme şi categorii de vârstă iar participarea este gratuită, exclusiv pentru membrii comunităţii, şi se face prin înscriere online până pe 31 iulie: https://www.ideoideis.ro/editiacurenta

„Numărul de ateliere creşte şi tematica lor se diversifică de la an la an, încercăm să aducem experienţe de formare relevante pentru publicul din Alexandria, pentru a contribui la creşterea accesului la cultură şi la forme de educaţie alternativă, chiar şi numai o dată pe an. Deocamdată, cel puţin. Accesul la artă şi cultură într-o comunitate presupune că membrii ei vor şti că viaţa este şi altfel decât acasă, şi altfel decât la televizor. Îi ajută să îşi gestioneze mai bine emoţiile şi evenimentele importante din viaţă, oferindu-le modele diverse, actuale, antrenându-le gândirea critică şi educându-le comportamentul prin experienţe modelatoare.”, a declarat Silvia Guţă, psiholog şi coordonatoarea departamentului de dezvoltare comunitară IDEO IDEIS.

Fiecare seară de festival aduce în Alexandria cvartetul Sonore, într-o serie de concerte de coarde, fiecare într-o locaţie diferită, precum şi proiecţii de film în aer liber, programul incluzând 5 dintre cele mai noi producţii cinematografice româneşti.

Astfel, cinefilii din Alexandria vor putea urmări în prima seară de IDEO IDEIS lungmetrajul de debut al regizorului Radu Dragomir, MO, cu Dana Rogoz, unul dintre mentorii de anul acesta, în rol principal. Cinemateca târzie continuă cu Arest (r. Andrei Cohn), în care Alexandru Papadopol, deasemenea mentor IDEO IDEIS, joacă magistral rolul unui arhitect arestat de securitate în anii ‘80. Seara de vineri aduce pe ecrane Colectiv, cutremurătorul documentar semnat de Alexander Nanau, care dezvăluie o întreagă reţea a corupţiei, minciunii şi manipulării în sistemul sanitar românesc, în timp ce sâmbătă publicul va putea savura pelicula multi-premiată La Gomera, în regia lui Corneliu Porumboiu. Nominalizată la Premiile Academiei Europene de Film, animaţia Călătoria fantastică a Maronei (r. Anca Damian), povestea înduioşătoare a unei căţeluşe cu nasul în formă de inimă, închide serile de film de la IDEO IDEIS 2020.

Programul complet al festivalului se regăseşte aici: https://ideoideis.ro/editiacurenta

IDEO IDEIS este un festival cultural pentru comunitate şi, în acelaşi timp, un eveniment dedicat procesului de educaţie non-formală pentru tinerii liceeni din România. Structura festivalului este unică în peisajul festivalurilor de teatru din ţară şi are rolul de a-i ajuta pe participanţi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, să capete încredere în ei înşişi şi să interacţioneze cu tipuri de modele relevante pentru dezvoltarea lor personală şi profesională.

