Scenografa Doina Levintza a inaugurat o expoziţie epatantă, în deschiderea Festivalului Naţional de Teatru VIDEO

Marina Constantinescu s-a adresat celor de faţă, mulţi la număr, de altfel: „Mulţumim că aţi fost astă seară aici cu noi, spectatori care preţuiţi valoarea. De fapt, noi nu am putea rezista fără dumneavoastră, iar acest festival se bazează pe respectul faţă de valoare, pe preţuirea dumneavoastră, pe modele. Şi chiar dacă este foarte greu, faptul că suntem împreună ne ajută să mergem mai departe. Această ediţie este dedicată celor 30 de ani în care tot învăţăm, după 1989, ideea de libertate. Învăţăm greu şi superficial.

Dar acest festival demonstrează că se poate. Mulţumesc tuturor – echipei, colegilor, mulţumesc finanţatorilor, care au acceptat să investească în cultură şi să o respecte. Avem din nou înaltul patronaj al preşedintelui României, al cincilea an consecutiv.

Nu întâmplător am vrut ca această deschidere a FNT să fie făcută, pentru că uneori în viaţă cercurile se închid, cu un vernisaj al expoziţiei de scenografie. Aş vrea să spun: sunt Marina Constantinescu şi sunt fan Doina Levintza”.

Directorul festivalului a spus răspicat: „Doina Levintza este un reper, este un model, este un geniu. Această expoziţie arată miracolul în care ea trăieşte şi ne ajută să existăm de foarte mulţi ani. Este unul dintre însoţitorii excepţionali ai marilor artişti – regizori, scenografi, maşinişti, tehnicieni. Tot ce vedeţi aici este o mare lecţie a geniului ei şi a generozităţii cu care ne bucură mereu”.

Expoziţia Doinei Levintza, organizată în spaţiile foaierelor centrale ale Sălii Mari a TNB, bucură privirea spectatorului. Fiecare lucrare este însoţită de o explicaţie. Totul este făcut la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Artista a povestit pe scurt cum s-au născut aceste lucrări: „Aşa cum există teatru experiment există şi costum experiment. Aveam multe lucruri în atelier şi când soţul meu a vrut să le arunce i-am spus că am o idee. Din toate lucrurile alea am făcut aceste costume, pentru că e şi o modă acum să reciclăm. Am încercat să fac cu bani puţini; au venit prieteni de-ai mei care au muncit aici ca să putem face expozitia în două zile”.

„Costumul de teatru, ca şi teatrul de altfel, poate să fie un experiment; iar experimentul în sine este un spectacol. De aceea, pornind de la câteva piese reprezentative pentru creaţia mea artistică, am ajuns la nişte siluete neaşteptate, o explozie de culori, forme şi volume impresionante”, a apreciat Doina Levintza.

Doina Levintza – ca brand, sau simplu, ca nume de artist – nu mai necesită de mult niciun fel de prezentare. Simpla rostire sau citire a acestui (deja!) patronimic creează, din start, un anumit fel de aşteptare, a unei estetici cu totul aparte. Cunoscuta creatoare revine în Festivalul Naţional de Teatru, pentru a patra oară, cu o rafinată expoziţie de costume desfăşurată în foaierele centrale („Marmură” şi „Tapiserii”) ale Sălii Mari a TNB. Expoziţia, care înnobilează deschiderea oficială a FNT 29, poartă – deloc întâmplător – numele: „Doina Levintza – experiment teatral”.

„Costumul de teatru, ca şi teatrul de altfel, poate să fie un experiment; iar experimentul în sine este un spectacol. De aceea, pornind de la câteva piese reprezentative pentru creaţia mea artistică, am ajuns la nişte siluete neaşteptate, o explozie de culori, forme şi volume impresionante. Costumul face parte din mecanismul spectacolului şi poate să genereze direcţii total neaşteptate. Trebuie să îi dai privitorului, cât şi purtătorului, libertatea de a adăuga în povestea vestimentară nuanţe şi senzaţii.

Costumul de teatru nu este întotdeauna o haină banală, trebuie să lase loc liber experimentării, să genereze o energie creativă, să seducă şi să impresioneze. Nu există reguli… sunt milioane de idei şi material care, puse împreună, creează spectacolul”, spune Doina Levintza.

Creaţii alese, regândite de inegalabila Doina Levintza, propun o formulă nouă a costumului de teatru într-un manifest artistic de sine stătător: un excurs menit să recalibreze semnificaţia costumului, fie el iniţial creat în respectul osmozei cu vreun spectacol sau destinat reliefării trăsăturilor vreunui caracter. Costumul de teatru, în noua lumină în care ni-l înfăţişează chiar creatorul său, îşi dobândeşte, astfel, valoare în sens, devine un simbol al perenităţii celei mai efemere dintre arte: teatrul.

„Istoria teatrului românesc este impregnată de valoarea uriaşă a câtorva scenografi de talie mondială. Între aceştia – Doina Levintza: un artist care a lucrat cu cei mai mari regizori, descoperind mereu atât propriul limbaj, cât şi nuanţele fiecărei colaborări. Lucrul ei elaborat, stilul definit şi redefinit, profunzimea cu care a gândit vizual şi cromatic proporţiile, studiile şi schiţele de costum pentru fiecare personaj din texte mari ale dramaturgiei sau din piese noi, au fost mereu dublate de o pasiune cu totul remarcabilă şi de un tip de devoţiune rară. Iar pentru noi, publicul, rămân vii amintirile unor mari creaţii scenice ale căror martori am fost – în toţi aceşti 30 de ani pe care ii marcăm în actuala ediţie a Festivalului Naţional de Teatru. Amintiri de neşters, repere în care viziunea regizorală şi prospeţimea fiecărui discurs teatral s-au împletit cu eleganţa plină de bogăţie, cu somptuozitatea şi simbolistica culorilor folosite în scenografiile Doinei Levintza… Poveşti tulburătoare în care Costumul a fost, şi el, protagonist”, a conchis Marina Constantinescu.

