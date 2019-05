„Satul paralel”, în premieră cu foştii membri ai grupului DIVERTIS la Teatrul „Stela Popescu”

„Textele sunt gata, după ce le-am schimbat de trei-patru ori (se agită lumea politică mai repede decât putem noi scrie). Cântecele sunt repetate şi învăţate. Actorii râd. Regizorul râde. Scenografa ia premii naţionale şi râde… Mai e cineva serios pe aici? Da, noroc că jucăm la Teatrul „Stela Popescu”, căci el este cel serios şi pe care te poţi baza că o să deschidă porţile vineri 24 mai, Hai la teatru!”.

Silviu Petcu declara inainte premierei:"Pe asta cu teatru-teatru n-o făcuserăm. Încercaserăm în urmă cu vreo douăzeci de ani să facem un film: Formarea poporului român. Dar cum poporul se tot formează şi formatează de atunci, noi n-am mai apucat să facem filmul. Este adevărat că am mai făcut spectacole pe scene de teatru: la “Creangă”, la “Bulandra”, dar erau spectacole fără rigoarea unui spectacol de teatru, ci mai degrabă un spectacol de-al nostru adaptat la scena de teatru". "Dar astăzi, fiind vorba de Teatrul “Stela Popescu”, ne-am gîndit că e o treabă serioasă, care merită încercată. Şi oricum mesajele pe care le transmitem noi se percep mai uşor pe scena de teatru decît pe micul ecran. La televiziune trebuie să diluezi mesajul ca să ajungă la cît mai multă lume. Pe scenă, mesajul e cel autentic, se duce direct în capul (care îl are) spectatorului", a subliniat Silviu Petcu.

“Cine nu râde cu noi, râde împotriva noastră” – este sloganul cu care intră în scenă Satul paralel.

Spectacolul original de cabaret politic '"Satul paralel", adus pe scenă în premieră de foştii membri ai grupului Divertis, aflaţi la prima experienţă pe scena de teatru, va fi prezentat în premieră pe 24 mai 2019, ora 19, la Sala Mică a Palatului Naţional al Copiilor.

Pentru prima dată în existenţa lor, foştii membri ai grupului DIVERTIS se asociază cu un teatru, Teatrul „Stela Popescu”, ca să pună în scenă un spectacol de cabaret politic. Folosind toate metodele cu care au intrat pentru totdeauna în inimile spectatorilor – scenete, stand-up, improvizaţie şi parodii muzicale, ei pleacă pe urmele ”statului paralel” şi ajung în celula de bază a acestuia, ”satul paralel”.

“Vreţi să aflaţi cine va conduce ţara în următorii 10 ani, cine câştigă alegerile la Preşedinţie din toamnă, cine mai scapă de puşcărie, că de intrat nu mai intră nimeni? Habar n-avem, căci spectacolul nostru nu vă va răspunde la aceste întrebări, ci vă va pune altele, care vă vor face să râdeţi fără control, fără frontiere şi fără rost”.

În distribuţie, îi veţi recunoaşte pe foştii membri ai grupului Divertis Silviu Petcu, Doru Pîrcălabu, Valentin Gora, Dorin Antonesi, Florin Constantin, Cristian Greţcu, alături de Paula Chirilă, Liviu Romanescu, Irina Cărămizaru, Sorin Aurel Sandu şi Cătălin Frăsinescu.

Regia este semnată de Atila Vizauer, scenografia şi costumele de Nina Brumuşilă, asistent regizor Livia Vişănescu, asistent scenograf Anca Deleanu, iar aranjamente muzicale de Raul Kusak.

"Satul paralel" este o nouă producţie pentru publicul larg, un spectacol original de cabaret politic, produs de Primăria capitalei prin intermediul Teatrului "Stela Popescu".



