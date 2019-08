România a fost ţară invitată de onoare a Festivalului „Luna Lecturilor de Autor“ din Cehia, Slovacia, Polonia şi Ucraina

Prin reprezentanţele sale de la Praga şi de la Varşovia, Institutul Cultural Român a sprijinit participarea scriitorilor Adrian Cioroianu, Cătalin Dorian Florescu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Simona Popescu, Adrian Schiop, Filip Florian, Ana Blandiana, Iulia Militaru, Svetlana Cârstean, Miruna Vlada, Claudiu Komartin, Ioana Pârvulescu, Varujan Vosganian, Vlad Zografi, Lucian Boia, Ioana Nicolaie, Dan Coman, Marin Mălaicu-Hondrari, Gianina Cărbunariu, Lavinia Branişte, Cosmin Perţa, Ştefan Baghiu, Doina Jela, Adina Rosetti, Octavian Soviany, Alina Nelega, Gabriela Feceoru, Florin Lăzărescu şi Tatiana Ţîbuleac la importanta manifestare literară, considerată cel mai mare eveniment de acest gen din Europa Centrală, potrivit unui comunicat ICR.

Timp de 35 de zile, în fiecare seară, câte un autor român a susţinut lecturi din propria operă şi a dialogat cu publicul în cele cinci oraşe care au găzduit festivalul. Înregistrările pot fi vizionate pe Youtube, pe canalul oficial al festivalului, Authors’ Reading Month, pe canalul MBPWroclaw, pe canalul Větrné mlýny etc.

Pe lângă prezenţa autorilor la festival, la iniţiativa organizatorilor, cu sprijinul ICR Praga, eseurile a şapte scriitori de limbă română, având tema „Romanian Europe, European Romania”, au fost publicate în ziarul Deník N şi difuzate de Radiodifuziunea cehă (staţia Vltava). Este vorba despre texte scrise de Varujan Vosganian, Ana Blandiana – De la Oceanul Atlantic la Urali, Lucian Boia – Despre România, altfel, Dan Lungu – Europele din viaţa mea, Ioana Pârvulescu – Viaţa e în Europa, Lucian Dan Teodorovici – Mic exerciţiu de memorie şi Dumitru Crudu – România mea. Ioana Nicolaie, FOTO: Eateřina Rusňáková

Ediţia a fost organizată de Větrné mlýny Publishers Ltd. (Cehia), Knižnica pre mládež mesta Košice (Slovacia), Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – MBPWroclaw (Polonia) şi Art Council Dialogue Lvov (Ucraina), sub patronajul Ministerului Culturii din fiecare ţară organizatoare. Evenimentele au fost găzduite de Teatrul Husa na provázku (Zelný trh 9, Brno), Mediateka (pl. Teatralny 5, Wrocław) şi Proza/Casa Literaturii (Przejście Garncarskie 2,Wrocław), Teatrul „12“ (Čs. legií 12, Ostrava), Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2, Košice) şi Teatrul Lesji Ukrajinky (Horodecká ulice - вул. Городоцька 36, Lvov).

Vlad Zografi, FOTO:Eliska Miksova

