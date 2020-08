Regizorul Andrei Şerban, alături de actorii demisionari: Poate, sub puterea exemplului vostru, Bulandra îşi va regăsi demnitatea şi forţa creatoare

Actorii teatrului sunt nemulţumiţi de managementul Catincăi Maria Nistor ( 31 de ani), actriţă a Teatrului Bulandra, care a primit în septembrie 2019, de la directorul Alexandru Darie, funcţia de director adjunct a Teatrului Bulandra. Alexandru Darie a murit pe 18 septembrie 2019.

"În momentul în care funcţia de director a rămas goală, ea a fost ocupată de proaspătul director adjunct, Catinca Maria Nistor, prin numirea făcută de Primăria Capitalei. Doar că interimatul nu ar fi trebuit să dureze, conform legii, mai mult de 120 de zile. Primăria Capitalei, cea în subordinea căreia se află instituţia Bulandra, era obligată să organizeze concurs public, iar câştigătorul să fie ales de o comisie de specialitate, pe baza unui proiect scris şi a pregătirii în domeniu. Nu s-a întâmplat aşa. Primăria i-a prelungit contractul Catincăi, până la organizarea unui concurs, fără să specifice, însă, o dată limită. Este o practică veche folosită în numeroase instituţii de cultură din România, teatre, muzee, opere, o găselniţă care sare legea şi amână chiar şi ani de zile organizarea unui concurs", se arată, înr-un articol publicat pe culturaladubă.ro.

Actorul Constantin Dogioiu a fost concediat după o lună de când a criticat public conducerea teatrului. „Teatrul L.S.Bulandra este bolnav. Grav. De cel puţin 10 ani are o tumoră artistică malignă. Undeva, în acest interval de timp, a intrat în metastazare. Şi, chiar dacă există zile când mai face câte-un triplu axel, zâmbind…în majoritatea zilelor nici nu îşi poate lega şireturile de la patine”, a scris Constantin Dogioiu pe 26 iunie 2020 pe pagina sa de Facebook,

În urma faptului că prelungirea contractelor actorilor angajaţi pe perioadă determinată a fost făcută doar pentru cinci luni, actori de valoare ai teatrului, Alin State şi Alexandra Fasola, au ales să îşi înainteze demisia, în semn de protest la adresa acţiunilor managementului de la Bulandra. De asemeanea, Marius Manole, Ana Ularu, Vlad Zamfirescu s-au solidarizat cu acţiunile actorilor nemulţumiţi de la Bulandra şi au transmis o scrisoare deschisă adresată primarului Capitalei, Gabriela Firea.

Regizorul Andrei Şerban a publicat o scrisoare deschisă pe Liternet.ro, în care îi felicită pe actorii protestatari că au ales "calea mai dificilă, cea a curajului individual". "Aţi acţionat sub impulsul conştiinţei. Când îţi dai seama că în lipsa ei nu poţi fi liber, că devii surd şi orb, că nu mai poţi înţelege nimic, că ajungi să-i urmezi pe alţii ca o păpuşă mecanică şi devii un lacheu supus forţelor externe, în acel moment ştii că ai nevoie mai mult decât de orice să se arate conştiinţa, singura salvatoare. Ţinându-vă de mână, voi aţi trecut ca prin probele focului şi apei, aţi coborât cu luciditate din Parnasul imaginar al Bulandrei şi ne-aţi dat un exemplu, ne-aţi amintit că nu trebuie să mori neapărat în numele adevărului, al dreptăţii şi al respectului pentru fiinţa umană. E destul să-ţi dai demisia. Şi, cum spune un personaj din Coriolan, there is a world elsewhere... Sunt sigur că această lume vă aşteaptă", subliniază regizorul. Într-un PS, Andrei Şerban îşi exprimă speranţa: "Sub puterea exemplului vostru, şi Bulandra îşi va regăsi în timp demnitatea şi forţa creatoare de odinioară".

Vă prezentăm scrisoarea regizorului Andrei Şerban, adresată actriţei Alexandra Fasolă (foto):

"Dragă Alexandra,

Nu doar pentru că eşti un om minunat vreau să-ţi scriu o scrisoare de admiraţie (care merită să fie citită de cât mai mulţi), ci şi pentru exemplul pe care îl dai - de curaj, demnitate şi respect pentru adevăr şi dreptate. Aceste virtuţi, din păcate, nu se întâlnesc des în lumea viciată de corupţie în care trăim, iar în mediul nostru artistic ele sunt şi mai rare (ar fi prea dur să folosesc expresia prea uzată "lipsesc cu desăvârşire").



Am aflat cu o uimire năucită că tu şi soţul tău, actorul Alin State, aţi demisionat de la Teatrul Bulandra, unde eraţi angajaţi, iar demisia v-a fost acceptată fără ezitare. Sunt în stare de şoc şi nu-mi revin.



Lucrăm împreună de 10 ani. Prima întâlnire a fost la spectacolul Ivanov. Îmi amintesc că făceai parte din ansamblul de tineri entuziaşti, unii abia ieşiţi din şcoală, eraţi prezenţi la toate repetiţiile, sorbind cu lăcomie fiecare indicaţie de regie, fiecare nuanţă de joc, aveaţi norocul sa vedeţi lucrând o trupă de mari actori, în frunte cu Victor Rebengiuc, de la care aţi avut ce fura. Cum unii au remarcat, lucrul la Ivanov a fost pentru voi o şcoală de actorie pe o treaptă superioară. A urmat Omul cel bun din Seciuan: dintr-odată, "fata harnică şi modestă" din figuraţie, care erai, se trezea brusc cu un rol principal, fenomenal de greu, râvnit de toate actriţele tinere din lume. Îmi asumam şi eu un adevărat risc să te distribui, după ce montasem alte versiuni cu actriţe de primă mană (Carmen Galin sau Priscilla Smith) în Shen-Te / Shui-ta. Dar am avut buna intuiţie (şi precauţie) să împart rolul între tine şi Ana Ularu. La început (era de aşteptat), ţi-a ieşit bine "omul bun", iar Anei (fiind ajutată de temperamentul ei mai exploziv) mai bine "omul rău". A trebuit să jucaţi spectacolul în alternanţă aproape şase ani ca să însufleţiţi fiecare cealaltă parte. Era normal, generozitatea lui Shen-Te oglindea natura ta natural bună, nu era nevoie sa te prefaci. Provocarea a fost să devii opusul a ceea ce eşti. Ceea ce ne arată că nu e deloc bine ca actor să te joci pe tine însuţi, să fii, cum se spune în şcolile vechi de teatru "cât mai natural" - asta nu e niciodată destul. Să cauţi înăuntrul tău, să te chinui ca să descoperi voci ascunse pe care nu le ştiai şi să le scoţi la lumină, iată adevăratul proces creator.



Aş putea continua pe tema asta, dar mă opresc, că încep să dau lecţii.