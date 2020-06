RECOMANDĂRI „Mesia“, în regia lui Robert Wilson, şi Kibbutz Contemporary Dance Company încheie Festivalul de Teatru de la Sibiu

Scenă din ”If At All”, coregrafia Rami Be’er, va fi transmis, duminică, de la ora 18.05 FOTO: Eyal Hirsch

Duminică de la ora 11.00, profesorul şi cercetătorul de teatru Octavian Saiu este în dialog cu celebrul regizor american Robert Wilson, într-o conferinţă specială. Născut în Waco, Texas, Robert Wilson este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti vizuali şi de teatru. Spectacolele sale neconvenţionale conţin o varietate largă de mijloace artistice, inclusiv dans, mişcare, lumini, sculptură, muzică şi text. Imaginile create de el au o estetică impresionantă şi încărcătură emoţională, iar producţiile lui au câştigat aprecierea publicului şi a criticilor din toată lumea. Acesta şi-a pus amprenta şi pe opere precum: „Ultima bandă a lui Krapp” de Beckett, „Opera de trei parale” de Brecht/Weill, „Pelléas et Melisande” de Debussy, „Faust” de Goethe, „Odiseea” lui Homer, „Fabule” de Jean de la Fontaine, „Madama Butterfly” de Puccini şi „La Traviata” de Verdi. Wilson a primit multe premii de excelenţă, inclusiv o nominalizare la Premiile Pulitzer, două Premii Ubu, Leul de aur la Bienala de la Veneţia şi un Premiu Olivier. A fost ales membru al Academiei de Litere şi Arte din America, precum şi al Academiei de Arte din Germania, primind titlul de Doctor honoris causa de opt ori. A fost numit Comandant al Ordinului literelor şi artelor (2003) şi în 2014, Ofiţer al Legiunii de onoare a Republicii Franceze, precum şi Ofiţer al Ordinului de merit al Republicii Federale Germane.

Duminică, 21 iunie, ora 18:05 - Kibbutz Contemporary Dance Company – ”If At All”, coregrafia Rami Be’er (dans)

Un spectacol emoţionant având la bază linii circulare metaforice şi abstracte, mergând dinspre forme închise spre structuri deschise. Spaţiul fizic în mişcare, construit pe o serie de evenimente alcătuite din relaţii interpersonale diferite şi în continuă schimbare. „Un spectacol plin de forţă şi de emoţie... O capodoperă puternică, o punere în scenă extrem de încrezătoare...”, scria The Jerusalem Post.

Spectacolele şi evenimentele din cadrul ediţiei speciale #FITSonline sunt difuzate gratuit, în limbile română şi engleză, exclusiv pe site-ul festivalului www.sibfest.ro/fits-online şi pe pagina de Facebook FITS, în limba română. Pe site, spectacolele sunt transmise şi în reluare, în fiecare seară, după încheierea premierelor. Pe pagina de Facebook sunt difuzate doar premierele, conform programului de pe site.

DUMINICĂ, 21 iunie 2020

11:00 OCTAVIAN SAIU (foto) ÎN DIALOG CU ROBERT WILSON

USA/conferinţe speciale/1h

Conferinţă în limba engleză

Traducere în limba română

12:00 AUTOBAHN – Ep.7 – Autobahn

De: Neil LaBute

Regia: Andrei şi Andreea Grosu

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/27min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30 ÎN MREJELE NOPŢII

THE GROUND SPIDER

Un spectacol de: Yamamoto Noh Theatre

Yamamoto Noh Theatre

JPN/teatru/47min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză şi română

13:20 NEO DERVISH

Un spectacol de: Ziya Azazi

Ziya Azazi

AUT-TUR/dans/1h

14:00 IUBIRE SECRETĂ PE TĂRÂMUL PIERSICILOR ÎN FLOARE&UN LOC STRATEGIC

Secret Love in Peach Blossom&Un lugar estratégico

De: Stan Lai&Garcia Morales

Traducerea: Camelia Oană(trad. în engleză și adapt. Stan Lai)&Luminița Voina-Răuț

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Naţional Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h8min

Eveniment în limba română

14:20 FRANCEZII

THE FRENCH

După „În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust

Regia: Krzysztof Warlikowski

Nowy Teatr

POL/teatru/3h45min

Spectacol în limba poloneză

Traducere în limbile engleză şi română

Nerecomandat celor sub 16 ani

18:05 IF AT ALL

Coregrafia: Rami Be’er

Kibbutz Contemporary Dance Company

ISR/dans /1h3min

19:10 LIVADA DE VIŞINI

THE CHERRY ORCHARD

De: A.P. Cehov

Regia: Lev Erenburg

Nebolshoy Drama Theatre

RUS/teatru/2h23min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile română şi engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

21:33 RĖSPIRE

BREATH

Regia: Johanne Humblet

Les filles du renard pâle

FRA/stradă/2min

21:40 MESIA

MESSIAH

De: George Frideric Handel

Adaptare de: Wolfgang A. Mozart

Regia: Robert Wilson

Dirijor: Marc Minkowski

Mozarteum Foundation Salzburg, Salzburg Festival şi Théâtre des Champs-Elysées; Compania de producţie: Unitel

AUT-FRA-DEU/operă/2h15min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză şi română

Spectacol difuzat doar pe teritoriul României

21:40 TOBE DE PE DIG

DRUMS ON THE DAM

De: Hélène Cixous

Regia: Ariane Mnouchkine

Théâtre du Soleil

FRA/teatru/2h16min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză şi română

23:55 SPECTACOL PIROTEHNIC ŞI MULTIMEDIA

PYROTECHNICAL AND MULTIMEDIA SHOW

Groupe F

FRA/stradă/3min

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE