„Puterea de a crede!“, tema următoarei ediţii a Festivalului de Teatru de la Sibiu

Mai multe spectacole şi evenimente speciale, invitaţi din peste 70 de ţări, instituţii culturale respectate în toată lumea şi artişti aclamaţi sunt şi în acest an parte din magia Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Ediţia curentă, cu numărul 27, se desfăşoară sub semnul credinţei în artele spectacolului şi al magiei pe care acestea le aşază în fiecare dintre noi, artişti şi spectatori împreună: Puterea de a crede!



Constantin Chiriac a anunţat şase dintre cei care vor primi în acest an o stea pe Aleea Celebrităţilor: Sasha Waltz, Israel Galvan, Denis O’Hare, Jan Lauwers, Helmut Stürmer, Akram Khan, completând moştenirea culturală uriaşă pe care FITS o aduce, an de an, Sibiului.

Astăzi a fost anunţată şi o nouă secţiune pentru Bursa de Spectacole, Pitch Session, cu două jurii internaţionale care vor selecta zece propuneri de spectacole ce urmează a fi prezentate la scenă deschisă în cadrul evenimentului. Înscrierile la Bursă se pot face până pe 31 martie, însă numai cei care se înscriu până la finele lunii februarie mai pot beneficia de reducerile semnificative oferite de organizatori.





Tot în cadrul conferinţei de presă, Constantin Chiriac(foto) a vorbit despre sezonul de circ contemporan din acest an, unul dintre cele mai bune la FITS, un efort pe care echipa l-a făcut ca răspuns la solicitările şi aprecierea publicului faţă de această artă a spectacolului atât de specială.



La finalul conferinţei de presă a fost anunţat şi calendarul următoarei perioade în ceea ce priveşte FITS:

1 Martie – anunţarea programului cu spectacole indoor şi outdoor şi 27 Martie, de Ziua Mondială a Teatrului – punerea în vânzare a biletelor şi, de asemenea, completarea programului cu evenimentele speciale, în măsura în care acestea vor fi confirmate.

Printre spectacolele de referinţă se numără „Cavalerul înflăcărat”, prezentat în limba rusă cu traducere în română şi engleză, produs de Cheek by Jowl şi Moscow Pushkin Drama Theatre, „Macbeth”, piesa lui Shakespeare fiind jucată după viziunea regizorului italian Alessandro Serra, „Imposibila reîntoarcere” (Cheiul Senei), un spectacol scris şi regizat de românca Alexandra Badea şi pus în scenă în colaborare cu o companie din Franţa. Spectacolul va fi prezentat în limba franceză, cu traducere în română şi engleză. Unul din spectacolele „vedetă” ale FITS se anunţă a fi „Casa din casă/Home”. Este un spectacol în limba engleză, regizat de Lee Sunday Evans.

„Home este unul dintre cele mai mari spectacole văzute în lume vreodată. Trebuie văzut. L-am pus de trei ori. Foarte rar facem o astfel de excepţie şi l-am pus în spaţiul de la Faust”, spune Constantin Chiriac, preşedintele FITS despre acest spectacol.

Din cadrul festivalului nu vor lipsi nici spectacolele de flamenco, cele de circ sau concertele.

„Avem programul deja făcut. Highlights-urile sunt online, iar până la 1 martie vom avea tot programul indoor şi outdoor. Este o performanţă extraordinară ţinând cont de faptul că an de an ne plângeam că nu reuşim să punem companiile româneşti. Ei bine, de data aceasta, printr-o campanie foarte serios orchestrată de la final de august, început de septembrie, am reuşit să punem presiune pe teatrele din România, de stat sau particulare, în aşa fel încât să propună către Sibiu ceea ce doresc, în acelaşi timp, noi având posibilitatea de a alege. Primim mii de propuneri din care alegem câteva zeci. De asemenea, este extraordinar faptul că putem pune şi outdoor-ul care este o dimensiune atât de importantă pentru noi toţi, pentru că ştim bine că dimensiunea outdoor, de-a lungul timpului a reuşit să schimbe publicul din Sibiu şi să putem avea această participare uriaşă nu numai în timpul festivalului ci şi în perioada sezonului regulat”, a subliniat Constantin Chiriac.