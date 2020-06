Peste 200.000 de vizitatori la ediţia specială online a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală şi de Est organizat în mediul digital, s-a încheiat duminică seara cu spectacolul de operă „Mesia”, regia Robert Wilson, dirijor Mark Minkowski. Timp de zece zile, 217.918 vizitatori unici, din peste 100 de ţări, au înregistrat un număr de 804.328 de vizualizări ale evenimentelor speciale şi spectacolelor de teatru, dans, muzică, operă, circ contemporan, outdoor, spectacole pentru copii, difuzate pe site-ul FITS şi pe pagina de Facebook FITS. În cele zece zile de festival cele două canale principale de comunicare ale FITS (site şi Facebook) au înregistrat un reach de 1.512.243 de persoane.

Organizat în doar 67 de zile, printr-o desfăşurare de forţe fără precedent în România, ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu a oferit publicului un program bogat, cu 138 de spectacole şi evenimente speciale. Nume sonore ale scenei internaţionale precum Peter Stein, Thomas Ostermeier, Luk Perceval, Sasha Waltz, Declan Donnellan, Akram Khan, Emmanuel Demarcy-Mota, Peter Sellars, Silviu Purcărete, Kazuyoshi Kushida, Hideki Noda, Jo Kanamori, Guo Xiaonan, Milo Rau, Lev Dodin, Pippo Delbono, Jan Lauwers, Michèle Noiret, María Pag, Sidi Larbi Cherkaoui, Gigi Căciuleanu, Krzysztof Warlikowski, Eimuntas Nekrošius, Rami Be’er, Amir Kolben, Ariane Mnouchkine şi Angela Gheorghiu, i-au adus împreună, online, pe toţi cei care iubesc artele spectacolului.

„Puterea de a crede, tema ediţiei din acest an, înseamnă pentru noi că viaţa are rost, că ceea ce gândim făptuim, că omul este probabil cea mai importantă creaţie de pe Pământ, poate din Univers, şi că dincolo de toate greutăţile, atunci când credem, când visăm, când ne imaginăm, reuşim să aducem la viaţă ceea ce plănuim. A XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu este, iată, la final. În pofida tuturor piedicilor, în pofida pandemiei, a faptului că mai bine de jumătate din populaţia globului a fost închisă, am reuşit să facem online acest festival. Visarea, frumosul, miracolul, au intrat în case din întreaga lume. FITS s-a văzut în peste 100 de ţări. Probabil că numai Jocurile Olimpice mai au o audienţă atât de extinsă. Ce mare bucurie a fost când am văzut că un site, care până de curând nu exista, a reuşit să adune pe perioada festivalului, în numele a tot ce a însemnat acest conţinut de excepţie al #FITSonline adus de pretutindeni, un reach de peste 1.500.000 de persoane, că am reuşit să avem peste 800.000 de vizualizări şi peste 200.000 de vizitatori unici.

Sunt cifre pe care nu am visat vreodată că le vom avea, atunci când ne bucuram de strângerea de mână, atunci când ne bucuram de zâmbetul spectatorilor şi atunci când toate spaţiile erau arhipline. Acum, energia şi bucuria care au plecat de aici, odată cu toate cele 138 de evenimente, au ajuns peste tot în lume. A fost o emoţie de nedescris, un moment istoric, care va marca istoria artelor spectacolului de acum încolo. Încurajaţi de această reuşită, am decis că vom păstra şi anul viitor o secţiune online dedicată spectacolelor de patrimoniu, pe lângă cele live. Vom duce mai departe tot ceea ce am câştigat acum.

Din luna iulie, în fiecare sâmbătă, vom relua câte o zi din festival, pana în 9 ianuarie anul viitor. Astfel, festivalul va fi difuzat încă de trei ori. Vom înmulţi ceea ce înseamnă conferinţe speciale, spectacole lectură, dar, dincolo de toate, vom păstra această legătură fantastică cu publicul FITS care vine din Sibiu, din România şi, iată, din toată lumea. Este, cred eu, cel mai frumos act de diplomaţie culturală şi sperăm din toată inima ca lumea să înţeleagă că fără visare – care va fi tema de anul viitor: „Puterea de a visa”, fără credinţa în viitorul omului, fără miracol, fără emoţie, viaţa pe pământ nu poate exista. Plecăciune tuturor celor care au înţeles acest efort uriaş şi care au fost alături de noi într-o aventură care, la început părea imposibilă, cu puţine şanse pentru un astfel de sfârşit extraordinar. Plecăciune!” Constantin Chiriac, Preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, Director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu.

„Puterea de a visa”, tema FITS de anul viitor

Ediţia a XXVIII-a a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu va avea loc anul viitor în perioada 11 – 20 iunie 2021, iar tema ediţiei va fi „Puterea de a visa”. Evenimentul va aduce anul viitor la Sibiu peste 500 de spectacole şi evenimente din toată lumea, dar va include totodată şi o secţiune online, continuare a ediţiei din acest an.

Ediţia specială online a Festivalului Internaţioal de Teatru de la Sibiu a fost organizată de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei României. Primăria Municipiului Sibiu este principalul finanţator al evenimentului. Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii.