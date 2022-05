„Pescăruşul” de Cehov, regizat de Eugen Jebeleanu, în premieră la Sala „Ion Caramitru” a TNB

Una dintre cele mai cunoscute piese cehoviene, în România (peste 30 de montări în ultimele decenii) şi în lume, „Pescăruşul” este abordat într-o viziune proaspătă, provocatoare şi atent racordată la realităţile de azi de una dintre cele mai puternice voci ale noii generaţii de creatori, Eugen Jebeleanu. El ne propune un teatru al „frământărilor şi vulnerabilităţilor”, un amestec de pasiune, cruzime, disperare de a trăi - pe scurt, o viziune contemporană, surprinzătoare asupra unei celebre piese clasice.







„Pescăruşul este un spectacol care arată culisele teatrului, conflictele dintre generaţii în confruntarea de idei şi teatralităţi care zdruncină convingerile şi clişeele stereotipate ale reprezentării oamenilor pe scenă”, spune Eugen Jebeleanu.





Director artistic al Companiei 28 & Cie des Ogres din Franţa, regizor de teatru, operă şi mai nou şi de film, Eugen Jebeleanu, recent premiat la Gala Gopo „pentru cel mai bun film de debut”: „Câmp de maci” (producţie 2020, premiat şi la TIFF, în 2021, pentru Cea mai bună regie), este absolvent UNATC (specializarea actorie), şi al unui Master de regie şi dramaturgie la Paris.





În 2010, a fondat împreună cu dramaturgul Yann Verburgh, „Compania 28”, iar mai apoi „Cie des Ogres” în 2017, colaborând în ultimii ani cu cele mai importante teatre din ţară, printre care se numără şi cele din Sibiu. De asemenea, a semnat regia pentru numeroase spectacole jucate pe scenele din Franţa dar şi din Germania. În 2017, a regizat Căpcăuni, un proiect care a fost recompensat de către Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP). Pentru spectacolul „Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba”, coproducţie internaţională din 2019, a primit premiul pentru cea mai bună regie în cadrul Galei Premiilor UNITER. A colaborat cu Opera din Lyon pentru „I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky”, de John Adams.





Niko Becker, Irina Movilă, Alexandru Potocean, Sara Cuncea/Eva Cosac, Ada Galeş, Ciprian Nicula/ Emilian Mârnea, Istvan Teglas, Emilian Oprea, Richard Bovnoczki, Florentina Ţilea sunt actorii aleşi de regizor să dea glas întrebărilor care ne frământă, astăzi, spectatori şi artişti deopotrivă: „Ce necesitate găseşte teatrul în contextul tragic al unui război? Ce gen de teatru ne reprezintă azi? Unde se întâlneşte discursul artistului cu cel al cetăţeanului? Care poate fi manifestul nostru de azi pe un text scris acum mai bine de 100 de ani? Cum se fabrică ficţiunea si cum transformăm lumea prin scuturarea teatrului?”.





Scenografia este semnată de Velica Panduru, director de imagine este Marius Panduru şi muzica de Rémi Billardon.





Ei propun o experienţă imersivă într-o realitate teatrală hipnotică, augmentată de proiecţii video şi muzică, cu câteva scene interpretate în limbi străine (dar cu supratitrare în limba română), cu momente de un ritm frenetic.





Un spectacol nerecomandat minorilor sub 16 ani: scene care îi pot afecta emoţional, nuditate, scene cu conotaţie sexuală.