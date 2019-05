Pascal Bruckner, la Teatrul Anton Pann din Râmnicu-Vâlcea: „În dramaturgie, am vrut să surprind singurătatea oamenilor, tratată ca o farsă“

Celebrul scriitor francez Pascal Bruckner a scris prima sa piesă de teatru, în 2016, pe care a intitulat-o "Crăciun la palat". În România, a fost tradusă de Doru Mareş şi publicată de Editura Trei, alături de cea de-a doua piesă scrisă de Bruckner, "Ce doreşte domnul?". Comedie politică de situaţie, "Crăciun la palat" face aluzie la Franţa contemporană, dar are implicaţii valabile pentru orice context, inclusiv pentru cel haotic şi tulbure al României de azi.

„Am vrut să surprind în această piesă o situaţie clasică: singurătatea oamenilor, tratată la modul unei farse. Preşedintele Republicii, singur, în seara de Crăciun, îşi convoacă frizerul şi îl răpeşte pentru a-i ţine tovărăşie. Încetul cu încetul serviciul se transformă în răpire. Înţelegem repede că preşedintele în chestiune, flancat de majordomul mut, n-are decât o singură dorinţă: să evadeze din funcţie pentru a redeveni un om normal", a spus Pascal Bruckner.

Piesa a fost scrisă în cheie absurdă, inspirată de teatrul lui Eugen Ionescu.

"În dramaturgia mea am vrut să surprind singurătatea oamenilor, tratată la modul unei farsă", a subliniat Pascal Bruckner.

"Ce doreşte domnul?", cea de-a doua piesă scrisă de Bruckner - care dă şi titlul volumului publicat de Editura Trei - în traducerea lui Doru Mareş, este o comedie absurdă, care parodiază până la grotesc frecventele contexte ale societăţii de consum: ofertele excesive, denumirile pretenţioase, erorile, mediocritatea şi comunicarea superfluă.

"Crăciun la palat" este o comedie politică de situaţie care face aluzie la Franţa contemporană, dar ale cărei implicaţii sunt valabile în orice context, inclusiv în cel haotic şi tulbure al României de azi.

"Aşadar, nu am dreptul să nu aleg. Pot alege totul cu excepţia faptului de a alege să nu aleg. Groaznic de violentă afirmaţie! Totuşi, sper că vă daţi seama, acesta este viol, este fascism, exact, domnule, îmi cântăresc bine cuvintele, fascism. Pur şi simplu, atentaţi la libertatea mea!", a punctat Pascal Bruckner (foto).

Cele două piese au fost puse pentru prima dată în scenă în România la ediţia a X-a a Festivalului internaţional de teatru independent Undercloud 2017, în cadrul proiectului G53 – Primul teatru construit împreună, iniţiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian.

Marian Râlea: "Chris mi-a pus o mască de cal de faţă"

“Prima întâlnire cu Chris Simion a fost în Mecanica inimii, când m-a pus sa joc un magician pitic, am jucat tot spectacolul în genunchi. A doua oara m-a pus să joc un bacan arab cu barba si mustata. Ne-am certat bine de tot pe barba aia şi până la urma a castigat ea si spectacolul Ibrahim si Florile Coranului. A treia oară, în sfârşit, mi-a dat şansa să joc un preot catolic normal, la Metropolis in Copilul lui Noe. Însă cea mai tare propunere este cea de acum, din Crăciunul Presedintelui. Mi-a dat să joc un mut, nu am nicio replică şi, la un moment dat, mi-a pus şi o mască de cal pe faţă. Trebuie să veniţi să vedeţi asta", a glumit Marian Râlea, îmbrăţisând-o pe regizoare.

"După fiecare spectacol, Marian Râlea zice că e ultima noastră colaborare", a spus, zâmbind,Chris Simion-Mercurian.

Actorul Tavi Costin, director al Teatrului Anton Pann din Râmnicu-Vâlcea, scriitorul Pascal Bruckner şi regizoarea Chris-Simion Mercurian, la o conferinţă de presă

A scris despre "Noua dezordine amoroasă"

Născut la Paris în 1948, Pascal Bruckner este romancier şi eseist, o figură emblematică a intelectualităţii franceze.

La Editura Trei. au apărut toate romanele sale (Casa îngerilor, Luni de fiere, Hoţii de frumuseţe, Care dintre noi doi l a născocit pe celălalt?, Iubirea faţă de aproapele, Căpcăunii anonimi, Copilul divin, Palatul chelfănelii, Iubito, eu mă micşorez!..., Păzea, se ntoarce Moş Crăciun!, Paria), precum şi volumele de eseuri (Noua dezordine amoroasă, Fanaticii apocalipsei, Paradoxul iubirii, Căsătoria din dragoste, Euforia perpetuă, Mizeria prosperităţii, Tirania penitenţei. Eseu despre masochismul occidental, Înţelepciunea banilor).



Din distribuţia spectacolului "Crăciunul Preşedintelui": de la Râmnicu-Vâlcea fac parte :

Preşedintele: Tavi Costin

Majordomul preşedintelui: Marian Râlea / Alexandru Beteringhe

Frizerul preşedintelui: Andrei Cătălin

Soţia frizerului: Denisse Moise

Miniştrii: Dan Pughianu

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: