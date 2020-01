O lună până la spectacolul The Illusionists

Spectacolul „The Illusionists: direct de pe Broadway” S-a jucat până acum în peste 200 de oraşe din 25 de ţări. Este, până în acest moment, cel mai mare spectacol de magie din istoria Broadway-ului, înşirând, unul după altul, numere de iluzionism şi mentalism şocante, infuzate cu adrenalină pură. Vânzările de bilete la Teatrul Marquis de pe Broadway au totalizat fabuloasa sumă de peste 8 milioane de dolari în 6 săptămâni, şi recordurile de audienţă s-au ţinut lanţ: show-ul şi-a adjudecat recordul celor mai mari vânzări dintr-o singura săptămână la Teatrul Neil Simon de pe Broadway (1,8 mil. USD), idem la Sydney Opera House (Sydney), Shaftesbury Theatre (Londra), Auditorium National (Mexico City) şi Arts Center (Melbourne).

Luis De Matos (PT) – „The Master Magician” – Se cheamă că eşti un adevărat Maestru al Magiei atunci când, pe lângă aplauzele publicului şi elogiile presei, ai şi respectul neţărmurit al breslei din care faci parte. Recunoaştere de care De Matos are parte din plin: a fost desemnat „Magicianul Anului” de către Academia de Arte Magice din Hollywood, a fost premiat cu trofeele „The David Devant” şi „Golden Grolla” pentru contribuţia sa. Magia a fost pasiunea sa încă din copilărie. În 1990, era deja o prezenţă frecventă pe micile ecrane din Portugalia, iar doi ani mai târziu şi-a lansat propria producţie TV, „This is Magic”, o provocare care l-a obligat să se perfecţioneze constant spre a oferi mereu privitorilor noi şi noi trucuri şi iluzii. A scris articole şi cărţi pentru marele public în care predă elementele de bază ale meşteşugului şi organizează regulat festivaluri de magie.

Andrew Basso (IT) - „The Escapologist” – Ziarele din lumea întreagă l-au desemnat „succesorul de drept al lui Houdini”. De 18 ani pe marile scene ale mapamondului, „The Rock Star of Magic” îşi ţine publicul cu inima la gură cu momente incredibile de evadare ce sfidează moartea. Show-ul său ce redefineşte legile fizicii e construit în jurul faimoasei celule de tortură subacvatică a maestrului Houdini, dar, spre deosebire de original şi pentru a ridica suspansul la cote maxime, varianta lui Basso oferă privitorilor o perspectivă 360 grade asupra a ce se întâmplă în apă.

Kevin James (SUA) – „The Inventer” - Este inventator şi consultant pentru mulţi dintre colegii săi de breaslă. Multe dintre ideile sale spectaculoase şi-au croit loc pe marele ecran, în mai multe pelicule de lung metraj sau în reprezentaţiile altor magicieni celebri precum Doug Henning, Penn & Teller, Mark Wilson şi David Copperfield. Pentru felul în care regândeşte arta magiei i s-au decernat „Creative Fellowship Award” de către Academia de Arte şi Ştiinţe Magice din Hollywood în 2004, precum şi mai multe trofee de „Magician of the Year”. James admite că se lasă inspirat de vizionarul P.T. Barnum şi credo-ul său artistic este să-i facă pe cei mari să se simtă din nou... copii.

James More (UK) - „The Deceptionist” - Este unul dintre cei mai viralizaţi iluzionişti din lume. Renumele său a bubuit o dată cu participarea la „Britain’s Got Talent” (2013) unde a avut cea mai urmărită audiţie din seria sa, cu peste 80 de milioane de accesări pe YouTube. Iluzionistul de origine britanică a continuat să facă valuri cu turneul din Rusia al propriului său spectacolul, „Theatre of Illusion”. Portofoliul său include, de asemenea, participări speciale în show-urile „America’s got Talent” şi la „Got Talent World Stage”, dar şi numeroase alte apariţii televizate.

Enzo Weyne (FR) - „The Unforgettable” – Când vine vorba despre Weyne, trebuie să uiţi tot ce ştiai şi să te abandonezi unei experienţe ce-ţi va pune toate simţurile la încercare. Încă de la 11 ani, vârsta la care Weyne şi-a susţinut primul spectacol de magie, a înţeles că vrea să pună în scenă iluzii impresionante, la scară amplă. Aşa că a decis să urmeze studiile care să-i permită să facă asta: ingineria, unde a învăţat să elaboreze planuri, să-şi pună ideile pe hârtie şi să înţeleagă mecanica şi electrotehnica, psihologia şi fenomenele paranormale. În 2013, la „France’s Got Talent” a stupefiat juriul şi publicul reuşind să facă să apară un elicopter pe scenă, un număr nemaivăzut până acum la televizor. 2015 a fost anul său de cel mai bun: la doar 26 de ani, a urcat pe scena legendarului „Casino de Paris” cu spectacolul „Beyond Illusions”, spectacol care a devenit punctul de plecare al unei noi aventuri.

Aaron Crow (BE) - „The Warrior” – superputerile există şi se văd alb pe negru la TV. Mai exact, la „America’s Got Talent”, ediţia din 2018, unde Aaron Crow a ajuns în semifinale. În 2003 numerele sale de iluzionism captivante i-au adus titlul de „WORLD CHAMPION OF MENTALISM”. Jocurile sale periculoase înmărmuresc audienţa: îi plac armele albe şi situaţiile cu potenţial letal. Clipurile sale au milioane de vizualizări pe YouTube, iar portofoliul său include premii precum „The International Brand Personality Award”.

An Ha Lim (KOR) - „The Manipulator” – rapiditatea şi precizia cu care jonglează în trucurile sale cu cărţile de joc sunt atât uimitoare încât îi fac pe spectatori să se întrebe, pe YouTube şi pe forumuri dacă nu cumva An Ha Lim este, în acest moment, cel mai bun magician din lume la această categorie: manipularea.

Producţia The Illusionists se aventurează dincolo de limitele imaginaţiei umane, purtându-şi audienţa într-un univers palpitant unde graniţa dintre realitate şi iluzie dispare. Călcând pe urmele unor legende precum Harry Houdini, The Illusionists combină tehnologie de vârf, jocuri de lumini spectaculoase, costume extravagante şi o superbă montare scenică într-un spectacol captivant ce abundă în numere de iluzionism şi mentalism, evadări din situaţii aparent imposibile şi multe alte surprize.

„A HIGH-TECH MAGIC EXTRAVAGANZA.”

The New York Times

„MIND-BENDING ACTS OF MAGIC AND ILLUSION... OUTRAGEOUS AND JAW-DROPPING ACTS.”

Time Out New York

„PREPARE TO BE AMAZED. . . THE STUNTS ARE NOT JUST MYSTIFYING, THEY’RE DEATH-DEFYING.”

FOX 5 (New York)

Biletele pentru cele patru show-uri The Illusionists – DIRECT FROM BROADWAY, de pe 13, 14 şi 15 februarie 2020, se găsesc în reţelele Entertix şi Myticket, la preţurile: 349 Lei (Cat. I), 299 Lei (Cat. II), 249 (Cat. III), 199 Lei (Cat. IV) şi 149 Lei (Cat. V). Mai multe detalii pe www.entertix.ro şi pe www.myticket.ro

Program The Illusionists la Sala Polivalentă:

Joi, 13 februarie 2020 – 20:00

Vineri, 14 februarie 2020 – 20:00

Sâmbătă, 15 februarie 2020 –16:00 şi 20:00