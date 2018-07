O fetiţă de opt ani din Austria a câştigat Concursul Internaţional de Pian ,,Mihaela Ursuleasa”

Mihaela Ursuleasa, una dintre cele mai talentate pianiste, a murit, la Viena, la vârsta de 33 de ani, pe 1 august 2012. Îm memoria marii pianiste, Primăria Capitalei prin Opera Comică de Copii a oganizat anul acesta prima ediţie a Concursului Internaţional de Pian "Mihaela Ursuleasa".

Printre cei prezenţi, sâmbătă, la Gala de la Teatrul Odeon s-au numărat şi mama pianistei împreună cu fiica artistei, Ştefania, în vârstă de 13 ani. Câştigătoarea Marelui Premiu ,,Mihaela Ursuleasa”, în valoare de 5000 de euro, a fost desemnată tânăra pianistă austriacă Sunny Ritter, în vârstă de opt ani.

Sub îndrumarea profesorilor Vladimir Kharin şi Aya Kaukal, Sunny Ritter a câştigat premii importante în scurta sa carieră pianistică de până acum, printre care Premiul I, Premiul Publicului şi Premiul ,,Wiener Klassik” la ,,Steinway Piano Competition” din Viena, Premiul I la Concursul de Pian ,,Clavis” din St. Petersburg şi Premiul I la Concursul ,,Prima la Musica” din Viena. Mica pianistă a reuşit să impresioneze juriul, format din profesori şi prieteni ai Mihaelei Ursuleasa, prin calităţile tehnice interpretative şi sensibilitatea artistică. Printre lucrările muzicale pe care le-a interpretat Sunny Ritter s-au numărat Suite en la Gavotte et six Doubles în la minor de J.-Ph. Rameau, Sonata KV 570 a compozitorului W.A. Mozart şi Vals în mi minor, op. postum compusă de Fr. Chopin.

,,Mulţumesc participanţilor la acest concurs, celor care au ajuns la final şi mai ales câştigătorilor. A fost o misiune grea pentru cei care i-au jurizat şi îi felicităm pentru că au făcut un lucru minunat. Într-un moment dureros le-am promis mamei şi fiicei Mihaelei Ursuleasa că vom reuşi să realizăm un concurs în memoria ei. Dacă trofeul Mihaela Ursuleasa a fost câştigat de un copil mic, înseamnă că Mihaela a vrut aşa”, a declarat Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

La categoria I de candidaţi (7-9 ani) au mai fost premiaţi Mara Ţînţăreanu-Mircea, care a primit premiul al II-lea, şi Paul Marian Bondilă, câştigător al premiului al III-lea. Categoria a II-a (10-12 ani) a fost câştigată de Eva Garet, pe locul al doilea fiind clasat Ryan Bradshaw. Matei Lăbunţ a câştigat premiul al II-lea la categoria de vârstă 13-15 ani, iar premiul al III-lea i-a fost oferit pianistei Daria Egizia Soare. La ultima categorie de vârstă (16-18 ani), Antoniu Nagy a câştigat premiul al II-lea, iar pianista Andra Borz a primit premiul al III-lea.

Premiul special oferit de cea mai bună prietenă a Mihaelei Ursuleasa, violonista Patricia Kopatchinskaja, în valoare de 500 de euro, a fost câştigat de Cristina Tomescu, concurentă la categoria 10-12 ani. Un alt premiu special i-a fost oferit lui Valentin Zăuleţ, pianist talentat care a concurat tot la această grupă de vârstă. Juriul internaţional care i-a evaluat pe concurenţi a fost format din Heinz Medjimorec, primul profesor al Mihaelei de la Viena şi preşedinte al juriului, Pierre Doueihi, profesor la Conservatorul din Berna, pianista Ferhan Önder şi pianistul Viniciu Moroianu.

Festivalul Internaţional ,,Marile Serate Muzicale ale Bucureştiului”

În perioada 6-8 iulie a avut loc cea de-a IV-a ediţie a Festivalul Internaţional ,,Marile Serate Muzicale ale Bucureştiului”, organizat de Primăria Capitalei prin Opera Comică pentru Copii şi susţinut de Magic FM. Concertele au avut loc în Sala Majestic a Teatrului Odeon şi au adus în faţa publicului interpreţi de renume ai muzicii clasice. În prima seară publicul a avut bucuria să îi asculte pe renumitul pianist Bruno Canino, alături de violonistul Alexandru Tomescu, violistul Vladimir Mendellssohn, pianistul Andrei Licareţ, Cvartetul Enescu şi maestrul Anton Niculesu la violoncel. Seara de sâmbătă a prilejuit întâlnirea publicului cu soprana Felicia Filip, violonistul Mario Hossen, pianistul Koichiro Kanno şi cu flautista Luisa Sello, care au interpretat lucrări de Ph. Gaubert, C. Saint-Saens, A. Caplet, I. Bernstein, P. I. Ceaikovski, Niccolo Paganini, R. Scedrin şi A. Schnittke. Ultima seară a Marilor Serate Muzicale a oferit un regal melomanilor prezenţi la Teatrul Odeon, prin repertoriul care a cuprins lucrări de Fr. Schubert, S. Rachmaninov, R. Schumann, Fr. Kreisler şi F. Mendelssohn-Bartholdy. Ediţia IV-a a Festivalului Internaţional ,,Marile Serate Muzicale ale Bucureştiului” a fost coordonată de maestrul Anton Niculescu şi prezentată de regizorul de operă Cristian Mihăilescu.

Stagiunea 2018-2019 la Opera Comică pentru Copii

Aceste două importante evenimente muzicale au marcat încheierea stagiunii 2017-2018 a Operei Comice pentru Copii.

Opera Comică pentru Copii este o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Opera Comică pentru Copii are lunar aproape 15.000 de spectatori, iar în stagiunea 2017-2018 a fost depăşit pragul de 600 de reprezentaţii, dintre care 19 premiere.