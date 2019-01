INTERVIU George Banu,  profesor universitar şi critic de teatru: „Artistul blestemat, artistul marginal e o figură destul de rară în zilele noastre“

Într-o cafenea cochetă a Parisului, George Banu (75 de ani) face o radiografie a teatrului românesc şi a celui francez, precum şi a interacţiunilor dintre aceste două forme de expresie culturală pe marea scenă europeană. Este o discuţie lejeră, presărată cu ironii subtile şi verdicte dure, în care se creionează tabloul cultural al României şi al Franţei. Pentru teatrul românesc, viaţa se întrevede în roz, căci e loc pentru talentele din estul Europei pe marile scene pariziene. George Banu punctează, totuşi, şi metehnele artiştilor contemporani, dar şi marile lor succese. Şi mai sunt acele detalii esenţiale pe care românii trebuie să le înveţe de la francezi, cum ar fi subvenţionarea teatrelor şi direcţionarea elevilor către sălile de teatru, crearea unui public tânăr care să înţeleagă noile tehnici de manifestare artistică.

„Weekend Adevărul“: Domnule Banu, să începem cu o radiografie de ansamblu. Care sunt diferenţe dintre teatrul românesc şi cel din Franţa?

George Banu: În primul rând, structurile sunt diferite. În România, s-au păstrat vechile structuri comuniste, că lui Caramitru i-a fost frică să le spargă. Dar şi în Franţa sunt defecte foarte mari. În afară de Comedia Franceză, celelalte teatre şi-au construit mici trupe, dar care nu sunt oficial acceptate, în sensul că directorul decide: noi suntem prieteni şi eu vă angajez pe voi. Nu scrie în statut că era nevoie, dar ministerul acceptă. În România, e ca la Naţional. Are 60 de actori şi trebuie să se ridice la nivelul teatrului din afară. Problema în Franţa este că trupele nu sunt construite pe termen lung. Idealul, pe care îl apără mulţi, ar fi ce se întâmplă în anumite oraşe din Germania, unde teatrele îşi construiesc trupe, dar pe trei ani. După trei ani, se revizuiesc angajările.

Teatrul redus la cuvânt

Dacă vorbim despre exprimare artistică, în Franţa este promovat conceptul de teatru minimalist. Chiar Alexandra Badea a pus în scenă „Points de non-retour (Thiaroye)“, un spectacol minimalist.

A, ea îl descrie aşa.

Totuşi, ce înseamnă, de fapt, teatrul minimalist?

E o vorbă goală. Teatrul minimalist, evident, copiază o formulă din artele plastice. Într-adevăr, înseamnă să vorbeşti încet, să nu vorbeşti tare... Dar, Alexandra Badea, de pildă, are decor, are lumini. Sunt numai câţiva oameni pe lume care fac teatru minimalist. Înseamnă un teatru redus la cuvânt. Ea face minimalism la nivelul jocului, dar nu face minimalism la nivelul scenei. Evident că tendinţa pe care o are Alexandra Badea este această idee generală să calmeze actorii. Că francezii, ca românii, sunt foarte excesivi pe scenă. Adică ţipă, se agită mult şi trebuie temperaţi. Sunt mulţi care fac asta. A fost un spectacol de acest fel şi la Comedia Franceză, unde am nişte studenţi. Eu eram, din fericire, în rândul trei, dar ăia de la balcon nu auzeau nimic. Aşa era de minimalist! Ceea ce este o problemă, pentru că poţi să faci teatru minimalist dacă accepţi un spaţiu inutil, nu să faci teatru minimalist într-un loc de sărbătoare, de petrecere, de 400 de persoane. Şi unii îşi mai pun şi microfoane. Măcar ăştia la Comedia Franceză n-aveau microfoane.

Francezii sunt mai greu de stăpânit pe scenă decât alţii?

Nemţii nu joacă aşa. Nemţii joacă mai sfâşietor, dar nu ţipă cum ţipă francezii. Este o tradiţie, dacă vreţi, o retorică a actorului francez.

„Acum 20 de ani, cei care făceau primii video erau foarte criticaţi“

Curentul minimalist, dacă tot vorbim despre el, este unul modern. În România există astfel de tendinţe moderne?

Eu nu-i ştiu pe cei foarte tineri. Dar, iată, şi românii lucrează mult cu video. Video a devenit un loc comun al regiei contemporane. De exemplu, Cristi Juncu lucrează cu foarte mult video. Alt exemplu: „Antisocial“, la Sibiu, e pe o altă idee actuală, şi anume teatrul participativ. Mihai Măniuţiu, care e mai în vârstă, face teatru-dans, pe care uneori îl face foarte bine. El face chiar mai mult decât se face în Franţa teatru-dans. Există un anumit spirit al timpului şi acest spirit marchează acum toată scena europeană. Înainte era bariera Cortinei de Fier, în care oamenii erau mult mai puţin informaţi. Acum, video se face peste tot. Mai bine sau mai puţin bine. Am văzut spectacolul lui Krystian Lupa de la Odéon, cu un video extraordinar! Depinde şi de calitatea artistului grafic. În acelaşi timp, e important, cred, şi echipamentul tehnic al teatrului. Iată, Andrei Şerban, la vârsta lui, s-a apucat să facă video – pentru că e spiritul timpului. Spiritul timpului, care s-a degenerat, s-a deteriorat şi a devenit modă. Adică, acum 20 de ani, cei care făceau primii video erau foarte criticaţi. Acum, dacă nu faci video, te critică.

Este, oare, rău că a fost introdus video în teatru?

Depinde cum îl faci, câteodată are sens, câteodată nu. Cum, la un moment dat, pentru generaţia mea, a fost descoperirea luminii. Nu se mai lumina numai scena. Au cumpărat proiectoare noi, au făcut alt tip de lumină. Un mare regizor francez, Patrice Chéreau, s-a bazat pe noua tehnologie. Acum, depinde cum e. Am văzut spectacolul de la Timişoara, al lui Măniuţiu, în care era foarte mult video şi de bună calitate.

Bani pentru cultură

Ce fac studenţii francezi când ies de pe băncile facultăţii? Cum se angajează? Au teatrele programe de burse prin care să-i ia, să-i ajute?

Sunt foarte puţini care se angajează.

Şi cum ajung să lucreze cu un teatru mare, cu regizori buni?

Se descurcă. Se duc în vreun oraş şi-l conving pe primar, pe adjunctul pe cultură, fac cereri la minister. În Franţa există o linie bugetară pentru teatrul independent. S-a creat Le Jeune théâtre national şi, pentru ca cei mai buni actori care ies de la Conservator să nu se piardă, sunt luaţi aici trei ani. Joacă şi sunt plătiţi. Atunci, altfel îşi fac un drum şi se fac cunoscuţi. În rest, în Franţa sunt alte posibilităţi. Se fac companii, se fac machete de spectacol, găseşti un teatru unde poţi prezenta, au şi câte un agent intermediar care se duce la primărie, la Ministerul Culturii, la Direcţia Teatrelor. Problema e că uneori li se dă o subvenţie şi după aceea, dacă nu funcţionează bine, li se retrag sau li se diminuează sumele de bani. Atunci fac scandal că e un demers nejustificat. Însă, acum, după o perioadă de stagnare, e o mare deschidere spre trupele noi, care fac altfel teatru, fac scriitură colectivă, nu pun în scenă piese clasice. Cam cum face, într-un fel, Gianina Cărbunariu în România. Dar toată lumea zicea: Gianina Cărbunariu era împotriva instituţiilor şi a devenit directoare de instituţie.

Ce piesă aţi văzut recent şi v-a plăcut?

Am văzut „Noaptea regilor“ la Comedia Franceză, pusă în scenă de Thomas Ostermeier, ca regizor invitat. Asta e foarte interesant. El a mai lucrat cu actori francezi şi n-a funcţionat niciodată. Pentru că e o problemă de stil, de joc. Acum e prima oară când a ieşit bine.

Cum percep francezii punerea în scenă a unei opere clasice în variantă modernă? În România, sunt mai timizi cu astfel de abordări, încă.

Nu, problema asta se pune mai degrabă la Operă. Publicul de la Operă e mai tradiţional şi se duce pentru voce. Când se fac adaptări moderne, dacă nu sunt foarte bune, publicul fluieră. Regizorii de teatru, ca să existe, fac regii superficiale şi spectaculoase, care nu produc de fapt nimic. Pe mine mă lasă indiferent dacă unul vorbeşte la telefon, dar pe un spectator de Operă îl enervează.

Cum aţi caracteriza astăzi teatrul din Franţa, pe scurt?

Teatrul francez la ora actuală e cam naufragiat. Într-adevăr, francezii sunt extraordinari în formele adiacente, adică în instalaţii, dar şi teatru de stradă e extraordinar, circul e extraordinar. Poate e şi un simptom, ca în România, că artiştii care au 50-60 de ani au bani destul de mulţi, fac spectacole grele, care nu se deplasează şi care nici nu sunt foarte bune. Că la urma urmei, dacă sunt foarte bune, se duc oriunde. Am fost la Budapesta anul trecut. Ce festival e la Budapesta! Veniseră ruşii cu două camioane de decor. Iată, se poate.





„Sunt epoci care sunt mai favorabile unei arte decât altora. Despre teatrul românesc, nimeni nu vorbeşte, în schimb se vorbeşte despre cinematograful românesc“

Ce părere aveţi despre spectacolele care ajung în Franţa, inclusiv din România?

Problema e că Franţa a fost foarte activă la un moment dat, dar nu mai e chiar aşa. Depinde mereu de persoane, nu sută la sută, dar 60 la sută. De pildă, un festival extrem de activ aici, care deschidea Parisul scenei europene. Se ocupă o doamnă care e în vârstă şi n-o dă nimeni afară şi ea invită mereu aceiaşi oameni. Or, succesul unui festival depinde de prospector. Mi-a spus cineva: „Domnule, asta de la festivalul de toamnă nu se duce în ţările din Est pentru că hotelurile nu sunt bune“. E o chestie de putere. Adică, de ce Ceauşescu a fost genial după ce a ajuns la putere? I-a dat afară pe toţi care-şi închipuiau că sunt imuabili pe scaun. Doamna asta, care e imuabilă, zice: „Eu te admir pe tine şi te invit 20 de ani“. Artişti importanţi din Est, dar şi din Germania de pildă – că francezii sunt mereu cu ochii spre nemţi –, nu mai sunt invitaţi. Spre exemplu, teatrul din Ţările Baltice e unul dintre teatrele cele mai active şi mai interesante. Nu e invitat niciun artist.

Despre teatru şi film

Credeţi că traversăm o criză a valorilor, a talentelor?

Dimpotrivă. Sunt nume la teatru ce nu se poate închipui! Am fost la teatru în săli foarte diferite şi sunt toate arhipline. Buni au fost dintotdeauna, dar şi proşti la fel. Însă sunt epoci care sunt mai favorabile. Sunt epoci care, într-o anumită societate, sunt mai favorabile unei arte decât altora. Acum, spre exemplu, nimeni nu vorbeşte despre teatrul românesc. În schimb, se vorbeşte despre cinematograful românesc. În Polonia, nimeni nu vorbeşte despre cinematograful polonez, doar din când în când, apare câte-un subiect, tot cu Auschwitz, mereu cu acelaşi subiect foarte dureros, în timp ce teatrul polonez e foarte cunoscut. E inexplicabil ce a izbucnit din şcoala românească de film! Ce-mi spunea un prieten: „Cinematograful românesc e foarte cunoscut, dar nu e niciun spectator să-l vadă. Teatrul românesc nu e cunoscut, dar sunt săli arhipline în România“. După părerea mea, e injust.

Sunt unii oameni de teatru foart apreciaţi şi în vogă. Iată, Radu Afrim e un nume care se afirmă în România.

Eu nu pot să cred în capacitatea unui artist de a face atâtea spectacole adevărate. Vorbeam cu mine: „Cum să scap o zi fără Radu Afrim?!“ (zâmbeşte).

Pune în scenă în mai multe oraşe Radu Afrim.

Nu contează oraşul, contează ce e în cap. Eu dacă plec de aici, am alte idei? Sunt aceleaşi. Dar e foarte bine, Afrim lucrează mult. Doar că mi se pare ciudată accelerarea operelor. El e extraordinar de talentat. Eu am văzut vreo două spectacole făcute de el, foarte bune, dar sunt atât de multe! E adevărat, poate să fie şi o epocă a unui artist, care apoi se prăbuşeşte.

„Maşina de antropofagie teatrală e tipică epocii noastre“

Credeţi că există vreun regizor român subestimat în acest moment?

Am o prietenă care e de vârsta mea şi crede că e etern tânără. E prietenă numai cu actori şi artişti tineri. Eu nu sunt prieten cu ăştia, nici nu-i prea ştiu. Adevărul e că maşina de antropofagie teatrală sau culturală e tipică epocii noastre. Maşina are nevoie ca în doi ani să mănânce. E de ajuns să apară cineva, să facă două spectacole, că imediat e invitat la Avignon sau alt festival. Artistul blestemat, artistul marginal e o figură destul de rară în zilele noastre. Nu mai e nevoie să stai pe tuşă o viaţă întreagă. Bine, înainte era şi o cenzură mare. Fenomenul e acelaşi în România, ca aici: cum apare cineva e recuperat, pentru că s-au creat atâtea structuri. Cineva zice că românii s-au şi plictisit de festivaluri, e o viziune foarte mondenă. „A, se duce de la Arad la Timişoara, de la Timişoara la Iaşi.“ Domnule, ăia care stau în Arad şi nu se mişcă au şi ei dreptul la un festival să mai vină nişte spectacole. Sigur că din punct de vedere al imaginii e o devalorizare a festivalului. Dar ideea că toată lumea circulă tot timpul e puţin snoabă. Sunt oameni care nu circulă.

Ce calităţi ar trebui să aibă un artist să reuşească în teatru la Paris?

Să se descurce. Eu am cunoscut fete care au venit aici, au fost vânzătoare, dar care au talent şi joacă. De pildă, Mădălina Cătălin, care e cea mai bună din spectacolul Alexandrei Badea, s-a tot chinuit, vorbeşte perfect franceza. Cred că e nevoie de o anumită obstinaţie şi de talent.

„Tendinţa deriziunii e o tendinţă reală“

Vi se pare că s-a creat o anumită preferinţă pentru subiecte abordate în teatru astăzi?

Din astea contemporane, cum face Vişnec: azi migranţii, mâine Cehov. Adevărul e că toată lumea face teatru politic corect. Eu sunt prieten cu Vişnec, dar cine face atât de rapid un spectacol cu migranţi? Ăia n-au apucat să moară pe padoc, că a şi scris o piesă. Adică piese lui Shakespeare sunt scrise 50 de ani după evenimente, nu imediat. E logic, pentru că logica cinematografului şi a teatrului sunt diferite. Logica cinematografului este repede făcut, repede văzut. Logica teatrului e într-un fel o logică de durată. Astăzi textele sunt scrise ca testimonial sau în logica efemerului absolut. Apoi, în România, din fericire, nu există tendinţa asta, dar e o atitudine tipică: se râde peste tot. Toţi râd de orice. Îşi dau picioare-n fund, vorbesc porcos pe scenă şi toată lumea râde în sală. Am văzut „Cui i-e frică de Virginia Woolf“, era o doamnă care râdea tot timpul în sală. Am şi întrebat-o: „Ce râdeţi aşa?“. Zice: „Păi de aia am venit“. Tendinţa deriziunii e o tendinţă reală.

În Franţa, am observat că sălile sunt pline de mulţi copii şi adolescenţi, fără însoţitor. Cum au făcut francezii să le insufle apetitul pentru teatru?

Îi forţează (zâmbeşte). Ei nu vin organic. Îi duc cu forţa. Dar e una dintre marile victorii. În România nu se întâmplă asta. A fost una dintre marile victorii ale sistemului pedagogic francez, când au creat ceea ce se numeşte ora de teatru. În comunism, noi aveam ora patriotică, când ne ducea la câmp să învăţăm cum să culegem grâul, nu-ştiu-ce. Ei, când am venit eu în Franţa, toţi puştii erau în sală şi ascultau muzică, că îi aduceau cu forţa. Acum, publicul e format, s-a creat un nou public. Nu mai e dispersat, neconcentrat, dimpotrivă, e un public foarte dăruit teatrului. Formarea unui nou public e într-adevăr un mare succes, foarte mare. Acum sunt săli pline numai cu tineri, într-o tăcere absolută.