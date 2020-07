IDEO IDEIS #15 aduce în Alexandria şi alte 8 oraşe 57 de artişti români şi un proiect îndrăzneţ de jurnalism comunitar

Contextul neobişnuit al acestui an a lansat o provocare pentru organizatori care au fost motivaţi să găsească soluţii inovative prin care experienţa de învăţare să rămână autentică, în acelaşi timp prioritizând siguranţa şi sănătatea participanţilor. Festivalul crede în educaţia făcută cu grijă şi ia o formă nouă: anul acesta, tinerii din trupele de teatru şi participanţii individuali nu se vor mai întâlni cu toţii la Alexandria ci vor primi în oraşele lor capsulele IDEO IDEIS - 9 echipe formate din 2 traineri şi un mentor. În plus, în fiecare oraş va exista o mini-redacţie, formată din adolescenţi, care va documenta întâlnirea comunităţii lor cu festivalul.

Toate întâlnirile se vor întâmpla în aer liber, respectând regulile de distanţare socială şi tot setul de norme de protecţie reglementat de autorităţi. În cazul în care contextul o va cere, organizatorii sunt pregătiţi să mute activităţile în mediul online.

Peste 200 de adolescenţi vor participa, în 4 din cele 5 zile de festival, la Atelierele de Teatru Tânăr şi Atelierele de Măiestrie (dans sau film), coordonate de trainerii asignaţi fiecărui oraş, toţi actori deja confirmaţi pe scena de teatru din România sau profesionişti consacraţi în film şi dans contemporan. Activitatea celor două tipuri de ateliere intensive are rolul de a dezvolta abilităţile creative ale participanţilor, într-un context complet de lucru şi învăţare.

În plus, adolescenţii vor petrece 2 zile în compania unuia dintre cei 9 mentori ai festivalului. Împreună, vor lua parte la un schimb de know-how intergeneraţional, în care prim-planul aparţine artei şi îndrumării într-un sens cultural mai larg. Adolescenţii sunt inspiraţi de întâlnirile surprinzătoare cu oameni atât de cunoscuţi în domeniile pe care ei le iubesc, reuşind în acelaşi timp să păstreze o punte de dialog între generaţii care continuă să surprindă an de an.

„Particip deja de ani de zile la festivalul IDEO IDEIS. Lucrul care leagă cel mai bine experienţele de fiecare an este unul singur: nevoia tinerilor de a fi ascultaţi. Este trist faptul că nici până în ziua de azi nu lăsăm loc celor care se confruntă cu cea mai grea perioadă a vieţii lor: adolescenţa. Dacă am putea să realizăm că această perioadă din vieţile lor nu este doar cea mai grea, dar şi cea mai hotărâtoare, probabil am putea lăsa pe mâna generaţiilor viitoare responsabilităţile la care acum nu suntem în stare să renunţăm.”, a declarat István Téglás, unul din mentorii de ediţiei 15 şi trainer la IDEO IDEIS în ultimii ani.

Componenţa capsulelor IDEO IDEIS este următoarea: Alexandria - Raluca Zetu, Denis Bolborea, Vladimir Purdel, Mircea Postelnicu, Andreea Grămoşteanu şi Cosmina Stratan; Bucureşti - Ana Covalciuc, Nicolae Constantin Tănase şi Dana Rogoz; Baia Mare - Sânziana Tarţa, Daniel Dragomir şi Pavel Bartoş; Botoşani - Alex Bogdan, Filip Stoica şi István Téglás; Buzău - Gabi Costin, Vava Ştefănescu şi Alex Papadopol; Câmpina - Sorina Ştefănescu, Ioana Marchidan şi Maria Obretin; Roman - Iulia Samson, Cristian Pascariu şi Mirela Zeţa; Sibiu - Sabina Brânduşe, Ruxandra Ghiţescu şi Tudor Chirilă; Timişoara - Mihai Prejban, Matei Lucaci Grunberg şi Judith State.

Actorii Maria Obretin, István Téglás şi Mirela Zeţa sunt pentru prima oară anul acesta mentori la IDEO IDEIS, în timp ce Alexandru Papadopol şi Pavel Bartoş sunt deja veterani, iar Tudor Chirilă, Dana Rogoz, Judith State, Cosmina Stratan şi Andreea Grămoşteanu s-au alăturat anul trecut familiei de mentori a festivalului.

Tot anul acesta, departamentul de dezvoltare comunitară IDEO IDEIS, în parteneriat cu AIVImedia.hub şi ASAP România, propune pentru ediţia aniversară a Festivalului de Teatru Tânăr un program de jurnalism comunitar pentru adolescenţi. Aproape 30 de tineri au fost selectaţi să facă parte din mini-redacţiile IDEO IDEIS care vor documenta poveşti din oraşul lor la întâlnirea cu festivalul şi vor redacta tradiţionala gazetă COLAJ. Activitatea mini-redacţiilor va fi coordonată de Iulia Dromereschi, creatoarea conceptului media.hub – ea şi alţi traineri se vor asigura că adolescenţii primesc recomandări şi mentorat pe parcursul elaborării materialelor de documentare.

„Jurnalismul comunitar nu este neapărat o abordare răspândită la noi, însă există. Şi pentru că IDEO IDEIS a fost mereu un festival tânăr, iar odată cu asimilarea tot mai profundă a ideii de dezvoltare comunitară, integrarea conceptului media.hub a părut firească. Dezvoltarea comunitară porneşte de la vizibilitate, de la integrarea vocilor membrilor săi în peisajul general. Asta încercăm să facem anul acesta la COLAJ: avem voci tinere din cele 9 oraşe implicate, care spun din poveştile comunităţii, aşa cum le înţeleg ei. Facem COLAJ comunitar, practic. Aducem oamenii mai aproape de oameni în interiorul comunităţii.”, a declarat Iulia Dromereschi.

Toate detaliile despre evenimentele speciale, precum şi programul complet al festivalului vor fi publicate curând.

IDEO IDEIS este un festival cultural pentru comunitate şi, în acelaşi timp, un eveniment dedicat procesului de educaţie non-formală pentru tinerii liceeni din România. Structura festivalului este unică în peisajul festivalurilor de teatru din ţară şi are rolul de a-i ajuta pe participanţi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, să capete încredere în ei înşişi şi să interacţioneze cu tipuri de modele relevante pentru dezvoltarea lor personală şi profesională.

