„Hoţul de mărgăritare“ are premieră la Teatrul Stela Popescu

Textul piesei "Hoţul de mărgăritare", scris în anii 50 de mitropolitul Bartolomeu Anania, este centrat pe parabola Fiului Risipitor, una dintre cele mai cunoscute pilde evanghelice. Piesa prezintă în faţa spectatorilor două dintre dimensiunile fundamentale ale creştinismului, generozitatea şi dragostea de Dumnezeu şi invită la meditaţie şi reflecţie. Textul este plin de figuri de stil şi de imagini de o frumuseţe stilistică, dar şi teologică deosebită, dezvăluind spectatorului deopotrivă pe scriitorul Valeriu Anania şi pe călugărul Bartolomeu Anania. În această confruntare, sau mai bine zis în discuţia cu sinele a scriitorului cu călugărul, pare să fi învins călugărul, fapt ce nu umbreşte valoarea literară a piesei. Conceptul regizoral nu se limitează la cuvânt, spectacolul beneficiind de contribuţia corpului de balet al Teatrului “Stela Popescu”, care îşi descoperă valenţe noi, jucându-se la graniţa dintre coregrafie şi joc scenic.

„Ce interes poate să aducă în vremurile noastre o parabolă biblică şi cum poate ea să se transforme în expresie teatrală?

Chiar dacă porneşte de la parabola biblică, textul este atât de bine construit, atât de posibil, de omenesc şi de actual – un tânăr care pleacă să afle lucrurile într-o altă lume – încât interesul poate veni tocmai din faptul că noi chiar trăim vremuri în care tinerii îşi caută norocul, viaţa, profesia într-un alt spaţiu decât cel în care s-au născut. Sunt absolut convinsă că va exista interes în rândul publicului, că va exista pentru mulţi un tip de regăsire în parabola biblică a fiului risipitor“, spune Amalia Ciolan, regizoarea spectacolului.

Regizoarea sublinia în timpul repetiţiilor: “Este o colaborare în premieră. Eu de formaţie sunt actor dar, pentru că am o experienţă pedogică de vreo 20 şi un pic de ani, pentru că eu am mai lucrat spectacolul ăsta cu neprofesionişti adică elevii de la seminarul teologic, am avut timp să aprofundez textul şi mi-a fost foarte simplu în momentul în care m-au invitat aici. Mi-am dorit să lucrez cu o echipă tânără pentru că, până la urmă, teatrul trebuie să meargă înainte şi trebuie să acordăm rolurilor vârsta cuvenită.”

Distribuţia e compusă majoritar din actori tineri, în rolul principal, Eliabar, fiind Cristian Neacşu, alături de care evoluează Daniel Filipescu/Alexandru Floroiu, Paul Cimpoieru, Sorin Aurel Sandu, Cătălin Frăsinescu, Tamara Roman/Amalia Popa, Teodora Calagiu /Ana Maria Carablais, rolul Eli fiind jucat de Viorel Ştefan Păunescu.

Spectacolul "Hoţul de mărgăritare" este realizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin intermediul Teatrului „Stela Popescu”, condus de un an de actorul Nicolae Pungă.

Biletele pentru spectacolele Hoţul de mărgăritare din 21 şi 22 septembrie se găsesc online pe www.mystage.ro, www.bilete.ro, www.startickets.ro şi la casa de bilete StarTickets de la Palatul Naţional al Copiilor.