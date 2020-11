Giorgio Strehler, Silviu Purcărete,Tompa Gabor, Alexandru Darie şi Krystian Lupa, pe scena online a Festivalului Interferenţe

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Interferenţe continuă cu spectacole puse în scenă de Michal Dočekal, Krystian Lupa, Gábor Tompa, Silviu Purcărete, Alexandru Darie, Milo Rau şi Leta Popescu.

Anul acesta, evenimentul este organizat online de Teatrul Maghiar de Stat Cluj şi are trei secţiuni: Orizonturi, din care fac parte majoritatea spectacolelor selectate pentru ediţia „pe viu” din acest an; UTE 30, care cuprinde producţii de excepţie puse în scenă de fostele sau actualele teatre membre selectate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea Uniunii Teatrelor din Europa şi Off, secţiune dedicată spectacolelor montate de artişti tineri şi independenţi.

Cele peste 30 de spectacolele care fac parte din programul Festivalului Internaţional de Teatru Interferenţe se pot viziona online, pe pagina http://www.interferences-huntheater , pe pagina oficială de facebook https://www.facebook.com/Interferences.Festival (cele din Secţiunea OFF) şi au subtitrare în limbile română, maghiară şi engleză.

Sâmbătă, 21 noiembrie

12.00 | HORIZONS | www.interferences-huntheater.ro

STERNENHOCH de Ivan Acher

Regia: Michal Dočekal

Dirijor: Petr Kofroň

Teatrul Naţional din Praga (Praga, Republica Cehă)

„Partea interesantă a acestei opere este că, din punct de vedere muzical, este un gen inclasificabil, iar în ciuda faptului că este cincizeci la sută construită în baza timbrelor industriale şi sonore, combinate cu o melodie continuă de voci în esperanto, creează o energie remarcabilă, care face ca oamenii să răspundă foarte pozitiv la auzul ei. Este extrem de dificil pentru actorii care nu au mai vorbit-o până acum să înveţe o operă de o oră şi jumătate, în esperanto. Cu cei cinci actori ai noştri, dintre care unii nu părăsesc deloc scena, piesa înseamnă a cânta în esperanto continuu timp de aproape o oră. ” Michal Dočekal

Spectacol în limba esperanto cu subtitrare în limbile maghiară, română, engleză.

Durata: 1h 24’

Vizionare gratuită până pe 21 nov., ora 20.00.

Recomandat persoanelor peste 12 ani!

17.00 | UTE30 | www.interferences-huntheater.ro

Samuel Beckett: SFÂRŞIT DE PARTIDĂ (2010)

Regia: Krystian Lupa

Coproducţie: Teatro de La Abadía (Madrid, Spania), El Canal Centre d'Arts Escèniques de Salt / Girona, Palacio de Festivales de Cantabria (Santander, Spania), Teatro Arriaga (Bilbao, Spania) şi Teatro Calderón (Valladolid, Spania)

„Când lumea pare să se fi stins pentru totdeauna, pe ruinele credinţei, două personaje trăiesc într-o cameră claustrofobă şi se provoacă reciproc: Hamm, stăpânul, un paraplegic orb limitat la scaunul cu rotile şi Clov, servitorul care nu poate rămâne aşezat şi rătăceşte în spaţiu. Prinşi într-un container de gunoi, din care ocazional îşi scot capul să vorbească, sunt Nagg şi Nell, părinţii lui Hamm, care şi-au pierdut picioarele într-un accident de bicicletă. Conform spuselor lui Nell: „Nimic nu este mai amuzant decât nefericirea". Krystian Lupa

Spectacol în limba spaniolă cu subtitrare în limbile maghiară, română şi engleză.

Durata: 2h 7’

Vizionare gratuită: 24 de ore.

Recomandat persoanelor peste 12 ani!

20.00 | HORIZONS | www.interferences-huntheater.ro

William Shakespeare: NEGUŢĂTORUL DIN VENEŢIA

Regia: Gábor Tompa

Teatrul Maghiar de Stat Cluj (Cluj-Napoca, România)

„Spectacolul se desfăşoară într-o lume rece, cu tehnologie modernă, unde, în contrast, pasiunile sunt enorme. Pasiuni care înseamnă, în primul rând, narcisism şi egoism. În acelaşi timp, aceste personaje sunt, de asemenea, prizonieri ai unor situaţii.

Aici nimeni nu alege să renunţe la tot sau să spună ca nu este interesat de bani. Toţi acţionează în conformitate cu propriul interes, totul fiind manipulat de către o reţea complexă de interese şi alianţe. Desigur, fiecare personaj are emoţii puternice, sincere, are parte de sex, iubire, erotism. Dar personajele nu decid în funcţie de asta. Ei cred doar temporar că aceste lucruri sunt mai importante. Egoismul şi interesul propriu intervin în toate deciziile luate." Gábor Tompa

Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limbile română şi engleză.

Durata: 2h 45’

Vizionare gratuită până pe 22 nov., ora 12.00.

Recomandat persoanelor peste 14 ani!

Duminică, 22 noiembrie

12.00 | HORIZONS | www.interferences-huntheater.ro

William Shakespeare: IULIUS CAESAR

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Maghiar de Stat Cluj (Cluj-Napoca, România)

„Iulius Caesar, probabil cea mai cruntă piesă politică a lui Shakespeare, ne copleşeşte nu numai prin clarviziunea fără cusur, ci şi prin surprinzătoarea sa actualitate. Brutus şi camarazii săi senatori republicani uneltesc, în numele binelui comun, împotriva lui Caesar. Însă, odată cu asasinarea conducătorului cu porniri dictatoriale, nu se instaurează ordinea, ci se dezlănţuie iadul: izbucneşte un război civil şi Roma este devastată de spiritul distrugerii. Oare nu ne aflăm şi noi înşine pe acelaşi drum, de la primăvara arabă la haosul mondial?" András Visky

Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limbile română şi engleză.

Durata: 1h 50’

Vizionare gratuită până pe 22 nov., ora 20.00

Recomandat persoanelor peste 12 ani!

17.00 | UTE30 | www.interferences-huntheater.ro

William Shakespeare: O POVESTE DE IARNĂ (1994)

Regia: Alexandru Darie

Teatrul Bulandra (Bucureşti, România)

„Pentru mine, Poveste de iarnă este una dintre cele mai profunde piese ale lui Shakespeare, una foarte specială, care a fost scrisă în ultimii ani creativi ai săi, împreună cu Cymbeline, Furtuna şi Macbeth.

Piesa ne povesteşte despre forţa extraordinară a teatrului, despre personaje de basm care nu sunt reale, care trăiesc doar pentru o clipă. Aceasta este tocmai imaginea teatrului, unde oamenii se adună pentru a asculta poveşti care ne impresionează, de parcă ele ar fi adevărate. Acest joc, între real şi ireal, este definiţia exactă a teatrului. Îmi plac structurile complexe." Alexandru Darie

Spectacol în limba română cu subtitrare în limbile maghiară şi engleză.

Durata: 2h 4’

Vizionare gratuită: 24 de ore.

Recomandat persoanelor peste 12 ani!

20.00 | HORIZONS | www.interferences-huntheater.ro

MILO RAU: ORESTE ÎN MOSUL – THE MAKING OF

Regia: Daniel Demoustier

Coproducţie: NT Gent (Gent, Belgia) – Het Nederlands Theater Festival (Olanda)

Poate o tragedie greacă să ajute la vindecarea unui oraş cu sechele? se întreba cotidianul New York Times cu ocazia repetiţiilor la Oreste în Mosul (martie, 2019). Este una dintre întrebările care au fost dezbătute cu înverşunare în Mosul, la fel cum unele dintre scenele delicate din piesă au dus la discuţii între actorii irakieni, europeni şi însuşi Milo Rau. Documentarul include, de asemenea, imagini ale spectacolului în sine, ale repetiţiilor la Mosul, interviuri cu actorii şi câteva incidente locale.

Film documentar în limbile engleză, olandeză şi arabă cu subtitrare în limba engleză.

Durata: 1h 12’

Vizionare gratuită până pe 23 nov., ora 20.00.

Recomandat persoanelor peste 18 ani!

Luni, 23 noiembrie

17.00 | UTE30 | www.interferences-huntheater.ro

Georg Büchner: LEONCE ŞI LENA

Regia: Gábor Tompa

Teatrul Maghiar de Stat Cluj (Cluj-Napoca, România)

„Atât Leonce cât şi Lena fug de acasă pentru a scăpa de nunta impusă de alţii. Cu toate acestea, în mod inevitabil, se îndrăgostesc unul de celălalt. Piesa Leonce şi Lena, scrisă în timpul unei Germanii compuse din mai mult de optzeci de state mărunte, este prima capodoperă a literaturii dramatice care abordează mecanismul depersonalizant şi de scindare a gândirii şi vorbirii umane, o comedie în care personajele se joacă şi, ca nişte copii neastâmpăraţi, îşi strică jucăriile fatale, pentru a-şi găsi propria libertate.” Gábor Tompa

Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limbile română şi engleză.

Durata: 1h 38’

Vizionare gratuită: 24 de ore.

Recomandat persoanelor peste 12 ani!

19.00 | OFF-PROGRAM | www.facebook.com/Interferences.Festival

(IN)VIZIBIL

spectacol-colaj

Regia: Leta Popescu

Teatrul Maghiar de Stat Cluj (Cluj-Napoca, România)

„Sunt două principii de care încerc să ţin cont în construcţia unui spectacol: ce anume celebrez şi împotriva a ce lupt? În cazul spectacolului (IN)VIZIBIL, mă interesează să lupt chiar cu agresivitatea certitudinilor actuale şi să celebrez o vulnerabilitate a acestora. Îmi pare că lumea e din ce în ce mai hotărâtă şi mai pregătită să ia poziţii. Dar mă întreb, nu este acesta rezultatul unei fragilităţi generale? Îmi propun să inducem senzaţii şi nu să exprimăm teorii. Cred (încă) cu tărie că teatrul poate trage reale semne de alarmă şi poate – în acelaşi timp – să fie un refugiu. Şi mai cred ceva: că sub întregile noastre măşti sociale purtate în contexte în care suntem nevoiţi să avem o părere, o poziţie clară, să intrăm în tabere pro sau contra, cred deci, că în spatele tuturor acestora, se află, fragil, acelaşi lucru: dorinţa de a fi bine, de a se face linişte în noi.” Leta Popescu

Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limba engleză.

Durata: 1h

Vizionare gratuită: 24 de ore.

Recomandat persoanelor peste 16 ani!

20.00 | HORIZONS | www.interferences-huntheater.ro

Maurice Ravel: L’HEURE ESPAGNOLE / L’ENFANT ET LES SORTILEGES

Regia: Gábor Tompa

Opera Maghiară Cluj (Cluj-Napoca, România)

Consider cele două compoziţii lirice într-un act, L’Heure espagnol şi L’Enfant et les Sortilèges, ca fiind manifestări speciale ale unei dramaturgii de tip Feydeau, şi îmi sunt chiar la îndemână. Practic, L’Heure espagnol este un vodevil grotesc cu numeroase elemente autobiografice, iar L’Enfant et les Sortilèges apare ca o fantasmă suprarealistă. Urmărind sau ascultând L’Enfant et les Sortilèges, orice părinte îşi va da seama de importanţa unui set stabil de valori care trebuie transferat copiilor noştri, dar neapărat prin metode adecvate. Avem nevoie de o educaţie centrată pe elementul uman, dar şi pe caracter. Resimt aceste lucruri în primul rând ca părinte, şi consider că această lucrare este o superbă viziune poetică referitoare la educaţia menită să ne familiarizeze cu ideea de libertate. Cred că grotescul şi absurdul, ca formă, ca limbaj, ca mod de exprimare sunt cele mai apropiate lumii în care trăim, o lume destul de grotescă, în care ne pierdem uşor, şi în care stabilim cu mare dificultate ordinea şi un sistem de valori. Am încercat o acoladă a celor două opere imaginându-le ca fiind fantasma sau visul aceluiaşi copil.” Gábor Tompa

Spectacol în limba franceză cu subtitrare în limbile maghiară, română şi engleză.

Durata: 2h

Vizionare gratuită până pe 24 nov., ora 20.00.

Recomandat persoanelor peste 12 ani!