FNT Tudor Chirilă şi Mihaela Sîrbu, în spectacolul „In a Forest Dark and Deep“

Tudor Chirilă şi Mihaela Sârbu, în spectacolul "In a Forest Dark and Deep"

Doi fraţi marcaţi de o relaţie disfuncţională se reîntâlnesc după o lungă perioadă de timp. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o simplă golire a unei cabane, dintr-o pădure, care urma să fie închiriată devine un război în toată regula, un rechizitoriu al eşecurilor. Dar acesta nu este decât fundalul pe care se desfăşoară adevărata poveste: niciunul dintre fraţi nu este ceea ce pare a fi, iar pe măsură ce trece timpul aflăm că miza întâlnirii lor este una ce ţine de un adevăr care nu poate fi rostit, cu atât mai greu de acceptat.

˶In a Forest Dark and Deep”, de Neil laBute, în regia Iarinei Demian, o coproducţie artEst-unteatru, se joacă la Unteatru în Bucureşti.

Traducătoarea Luiza Vasiliu a preferat să lase titlul-metaforă netradus, în engleză. Cei doi protagonişti sunt Bobby şi Betty, interpretaţi de Tudor Chirilă şi Mihaela Sîrbu, iar scenografia, cu cutii, concepută de Irina Moscu, a obligat construirea unei mişcări foarte strânse şi a contribuit la dramatismul spectacolului.

Descrierea cruzimii umane

Neil LaBute (56 de ani), dramaturg, cineast şi prozator american, a devenit cunoscut prin piesa „În compania bărbaţilor” (1997), care fost ecranizată şi a cîştigat premii la festivaluri prestigioase, la Sundance Film Festival, Independent Spirit Awards şi New York Film Critics Circle. „In a Forest Dark and Deep” de Neil laBute a avut premiera în 2011.„Nu prea ştii cum stai cu Neil LaBute. Este un moralist care pare să găsească plăcere în descrierea cruzimii umane şi în a face cu ochiul publicului. Şi în acest spectacol de 100 de minute în două personaje, extrem de antrenant, ne trage preşul de sub picioare atât de des, încât ni se pare că ne pierdem suflarea”, scria „The Guardian”.

Actorul Tudor Chirilă, cel care a „descoperit” textul, sublinia:

„De la prima lectură piesa lui LaBute mi s-a părut foarte puternică. Sunt texte la care ţi se întâmplă ca, în timp ce le citeşti, vocea sau tonul câte unui personaj să începă să-ţi rezoneze în urechi. Aşa s-a întâmplat cu Bobby, care mi s-a părut familiar, apropiat, un personaj pe care mi-l doream cu fiecare pagină parcursă”.

Regizoarea Iarina Demian a montat acum cea de-a şaptea piesă americană din cariera ei, spectacol selecţionat de criticul Marina Constantinescu în Festivalul Naţional de Teatru.

“Iubesc sinceritatea şi spontaneitatea teatrului american, numai că de data asta nu eu am ales piesa lui Neil laBute. Pentru mine a fost un drum lung şi foarte greu, fiindcă nu am făcut nicio concesie de la ceea ce cred şi ştiu că trebuie să fie un text dramatic. Ţin să precizez că atunci când lucrăm împreună nu îl tratez niciodată pe Tudor Chirilă ca pe un fiu, ci ca pe un artist total. Iar dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte subiectul piesei, cred că aş alege cuvintele lui Marin Preda: <<singurul lucru care ne poate linişti este adevărul>>.”

Policier printre cutii

În spaţiul reconfigurat al café-barului de la Unteatru, mesele şi scaunele au fost înlocuite cu decorul alcătuit din cutii, metaforic şi funcţional gândit de Irina Moscu.

“M-a mai fascinat complexitatea reţelei de legături invizibile dintre cei doi fraţi. Acele lucruri care nu se văd, pe care doar le intuieşti şi care te ajută să te raportezi într-un fel sau altul la personajul tău. Psihologia nevăzută, dar pe care ajungi să o conţii. Textul lui Neil LaBute este fascinant pentru că activează pe multe planuri. Cred că Iarina Demian ne-a condus foarte bine către un spectacol care nu te lasă să respiri, fiind şi o sursă de întrebări care invită la o confruntare cu părţile noastre nevăzute, nerăspunse, neliniştite”, subliniază Tudor Chirilă

In a Forest Dark and Deep

de Neil laBute

Unteatru

Traducerea: Luiza Vasiliu

Regia: Iarina Demian

Scenografia: Irina Moscu

Lightdesign: Daniel Klinger

Regie tehnică: Alina Dumitrache

Cu: Tudor Chirilă şi Mihaela Sîrbu

