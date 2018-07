FNT 2018. Spectacole ale Teatrului Schaubühne din Berlin şi Dead Centre din Dublin, invitate. „Hamlet” şi „Pescăruşul”, în selecţie

Înainte de startul evenimentului (19 octombrie), va fi organizat atelierul de creaţie „Cehov”, condus de Silviu Purcărete. El va avea loc la Sinaia, în perioada 5 - 13 iulie, unde vor participa 18 tineri actori din România.







O sută de evenimente vor fi pregătite pentru ediţia de anul acesta a Festivalului Naţional de Teatru, cifră aleasă şi pentru a marca Centenarul.





HUB-ului cultural FNT va fi la sediul Arcub Gabroveni, „un spaţiu al întâlnirilor”, unde vor avea loc evenimente conexe. Fiecare sală din Arcub va purta un nume, iar acolo vor avea loc expoziţii, lansări de carte, întâlniri cu artişti, un workshop de dans şi proiecţii de film.





Un număr de 36 de producţii teatrale româneşti vor fi prezentate în festival, patru dintre acestea fiind regizate de Radu Afrim. În lista regizorilor ale căror spectacole se regăsesc în selecţia de anul acesta se numără Victor Ioan Frunză, Andrei Şerban, Silviu Purcărete, Vlad Massaci, dar şi Florin Piersic Jr., Mimi Brănescu şi Horaţiu Mălăele.





Selecţia oficială a spectacolelor româneşti a fost anunţată de Marina Constantinescu, director artistic şi selecţioner al FNT.





Spectacolele din teatrele româneşti care au fost selectate pentru ediţia cu numărul 28 a festivalului sunt: „10”, după Csaba Székely, regia Radu-Alexandru Nica, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu; musicalul „Alice”, de László Bocsardi, coproducţie între Teatrul Tamási Áron şi sZempöl Offchestra; „Beţie”, după Ivan Viripaev, regia Radu Afrim, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, compania „Tompa Miklós”; „Bun de import”, după Alexandru Tocilescu, regia Catinca Drăgănescu, coproducţie Go West şi Point Bucureşti; „Constelaţii”, de Radu Iacoban, după Nick Payne, Teatrul Act (primul teatru independent care împlineşte anul acesta 20 de ani); „Copilul lui Noe”, după Eric-Emmanuel Schmitt, regia Chris Simion-Mercurian, Teatrul Metropolis - un spectacol despre abuz de putere, iubire şi salvare, după cum l-a descris Constantinescu.





Din selecţie mai fac parte: „Demnitate”, de Ignasi Vidal, Teatrul Avangardia Bucureşti; „Despre senzaţia de elasticitate când păşim peste cadavre”, după Matei Vişniec, regia Răzvan Mureşan, Teatrul Naţional Cluj-Napoca; „Disputa”, după Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, coproducţie Teatrul Naţional „Ioan Slavici” Arad şi Teatrul „Nottara” Bucureşti; „Don Juan se întoarce de la război”, după de Ödön von Horváth, regia Horia Suru, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad; „Gardenia”, după Elżbieta Chowaniec, regia Zoltán Balázs, Teatrul Odeon - „un spectacol cu totul aparte în peisajul nostru teatral”.





Au mai fost alese „Incredibila şi trista poveste a candidei Erendira şi a bunicii sale fără suflet”, după Gabriel Garcia Marquez, regia Yuri Kordonsky, Teatrul German de Stat Timişoara; „Hamlet”, după William Shakespeare, regia Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis Bucureşti - „o propunere foarte modernă”; „Îngeri în America”, două spectacole „Sfârşitul lumii e aproape” şi „Perestroika”, de Tony Kushner, regia Victor Ioan Frunză, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca; „Ivanov”, după Anton Cehov, regia Claudiu Goga, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, compania „Liviu Rebreanu”; „Mamă, mi-am pierdut mâna”, după Maria Kontorovich, regia Alex Mâzgăreanu, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ.





Lor le-au fost adăugate: „Migranţii sau suntem prea mulţi în aceeaşi barcă”, un text nou al lui Matei Vişniec, regia Zakariás Zalán, Teatrul „Tomcsa Sandor” din Odorheiul Secuiesc; „Orchestra Titanic”, după Hristo Boicev, regia Felix Alexa, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti; „Pentru o mai bună înţelegere”, de Mimi Brănescu, Teatrul Metropolis - „un text care îi marchează un salt în alt fel de lumi, cu introspecţii mai profunde”; „Pescăruşul”, după Cehov, regia Andrei Şerban, Unteatru Bucureşti; spectacolul de dans „Pomana(to-r)”, de Pál Frenák, coproducţie Studio M Sfântu Gheorghe şi Pál Frenák Compagnie; şi „Povestea prinţesei deocheate”, inspirat din „Sakura Hime Azuma Bunshô”, de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete, Teatrul „Radu Stanca” Sibiu.





Lita este completată de „Rabenthal”, după Jorg Graser, regia Radu Afrim, Teatrul Maghiar de Stat Timişoara; „Regele moare”, după Eugene Ionesco, regia Andrei şi Andreea Grosu, TNB; „Shylock”, după Gareth Armstrong, regia Horaţiu Mălăele, Teatrul de Comedie Bucureşti; „Stage Dogs”, inspirat de „Alive in the theatre” de David Mamet, regia Florin Piersic Jr., Teatrul Act - un spectacol despre condiţia actorului şi rivalitate; „The night alive”, după Conor McPherson, regia Cristi Juncu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti; „Ţinutul din miezul verii”, după Tracy Letts, regia Vlad Massaci, Teatrul Mic Bucureşti; „Wolfgang”, după Yannis Mavritsakis, regia Radu Afrim, T.T. Piatra-Neamţ.





„Scufiţa roşie”, după Perrault şi fraţii Grimm, regia Felix Alexa, producţie a Teatrului Ţăndărică, a fost şi el selectat.





În secţiunea „Teatrul şi societatea acum”, vor fi prezentate: „Despre oameni şi cartofi”, regia Radu Afrim, Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe - „un spectacol emoţionant, un fel de document, despre oameni care trăiesc tragedii, un spectacol asumat”; „În numele tatălui”, text de Elena Vlădăreanu, regia Robert Bălan, Asociaţia Art No More; „În umbra marelui plan”, de Catinca Drăgănescu, Reactor de Creaţie şi Experiment Cluj-Napoca; „Krum”, după Hanoch Levin, regia Luminiţa Ţâcu, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Chişinău; „Tatăl meu, preotul”, după Gabriel Sandu, regia Elena Morar, Teatrul Apollo 111; „Totul e foarte normal”, spectacol participativ pentru părinţi şi adolescenţi, regia Leta Popescu, centrul Replika Bucureşti.





Trei spectacolele din străinătate au fost invitate anul acesta în festival.





Pentru două dintre ele, spun organizatorii, a fost găsit un numitor comun - Teatrul Schaubühne din Berlin, „aflat în permanentă căutare a unui limbaj teatral contemporan, extrem de activ pe plan internaţional”.





Nu este prima dată când FNT colaborează cu Schaubühne. În urmă cu 11 ani, la Bucureşti au fost prezentate două spectacole ale teatrului german.





Anul acesta, vor fi prezentate „Miss Julie”, după August Strindberg, regia Katie Mitchell şi Leo Warner, şi „Beware of pity”, regia Simon McBurney, coproducţie Schaubühne - Complicité (Marea Britanie).





Cel de-al treilea spectacol este o producţie a companiei irlandeze Dead Centre din Dublin - „Chekhov's First Play”, regia Ben Kidd şi Bush Moukarzel.





Cât priveşte dansul, două companii străine vor fi prezente la Bucureşti - Peeping Tom (Belgia), cu spectacolul „Mother”, şi Nederlands Dans Theater, cu: „Shoot the Moon”, „Walk on Blind”, „The Statement” şi, o a patra creaţie coregrafică ce nu are încă un titlu, în premieră internaţională la Bucureşti. Reprezentaţiile vor fi susţinute la Sala Studio şi Sala Mare a TNB.





Un invitat special al FNT va fi şi dansatoarea şi coregrafa Anamaria Lucaciu, care va prezenta în premieră la Bucureşti un spectacol.





Festivalul Naţional de Teatru 2018, ediţie dedicată regizoarei Cătălina Buzoianu, va avea loc în perioada 19 - 29 octombrie.