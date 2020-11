Două conferinţe extraordinare, la Tokyo Festival, moderate de Octavian Saiu

Titlul primei dezbateri este "Spre ce ţintesc artele spectacolului acum". Ce spun artiştii de top ai lumii acum când activităţile culturale sunt restricţionate din cauza pandemiei globale? Ivo van Hove, Thomas Ostermeier, doi mari regizori ai teatrului mondial, alături de Didier Deschan, director artistic al Teatrului Chaillot, se întâlnesc împreună pentru prima dată. "Cele două conferinţe sunt despre contextul actual, despre teatrul online, despre criză, despre redefinirea teatrului, despre reconfigurarea festivalurilor, despre rolul artei, despre sensurile acestei încercări globale", spune teatrologul şi profesorul Octavian Saiu, care moderază cele două conferinţe de la Tokyo Festival.

"Festivalurile de artă ale lumii acum şi în viitor"

Anul acesta, când oamenilor li se interzice trecerea frontierei din cauza coronavirusului, a devenit imposibil să se organizeze festivalurile ca şi până acum. Acestea au fost obligate să fie ţinute sub o altă formă, virtuală. În cea de-a doua conferinţă,"Festivalurile de artă ale lumii acum şi în viitor", Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, şi Ann Liu ((Taiwan National Theater), discută despre cum s-a schimbat teatrul în vreme de pandemie. Gazda este Hideki Noda (Tokyo Metropolitan Theater), alături de moderatorul Octavian Saiu. Vor fi transmise mesaje video de la regizori, coregrafi, directori de teatre: Mark Ball (Manchester International Arts Festival), Tisa Ho (Hong Kong Arts Division), Damian Jare (Chaillot National Theater), Robert Lepage (Franţa), Silviu Purcărete (România), Mia Yu (Ramama Experimental Theater).

Cele două conferinţe vor putea fi urmărite, în perioada 24 noiembrie şi 6 decembrie, pe site-ul Tokyo Metropolitan Theatre şi pe canalul de youtube al acestuia.

Purcărete, vedetă în Japonia

Tokyo Metropolitan Theatre a prezentat pe 15 octombrie, premiera spectacolului „Visul unei nopţi de vară”, de William Shakespeare, adaptare de Hideki Noda, în regia lui Silviu Purcărete, scenografia Dragoş Buhagiar şi muzica de Vasile Şirli. Spectacolul va fi prezentat în anul 2021, alături de o altă producţie Tokyo Metropolitan Theatre, regizată de Hideki Noda, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Ediţia a XXVIII-a a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, cu tema „Puterea de a visa”, va avea loc în perioada 11 – 20 iunie 2021.

Silviu Purcărete a mai prezentat pe scena Tokyo Metropolitan Theatre şi alte spectacole produse de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu: „Lulu”, „Călătoriile lui Gulliver” şi „Oidip”. De asemenea, Purcărete a creat pentru prima dată un spectacol la Tokyo Metropolitan Theatre, un „Richard al III-lea” complet nou, într-o interpretare curajoasă ce explorează la maximum capacităţile celor 19 actori implicaţi. Regizorul Silviu Purcărete este supranumit de japonezi „Ninagawa al României”, pentru viziunea sa artistică.

Hideki Noda, laureat cu o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu

Dramaturg, regizor şi actor născut în Nagasaki în 1955. În iulie 2009 a fost numit director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, iar în prezent, predă la Tama Art University. Noda a înfiinţat prima sa companie de teatru, Yume no Yuminsha (Dreaming Bohemian), când încă era student la Universitatea din Tokyo, şi a produs multe spectacole apreciate. În 1992, a plecat să studieze la Londra, iar la întoarcere, în 1993, a pus bazele companiei de producţie NODA MAP. De atunci, a creat multe spectacole de succes, precum: „Kill”, „Pandora no kane” („Pandora’s Bell”), „Oil”, „Akaoni” („Red Demon”), „THE BEE”, „THE DIVER”, „The Character”, „Egg”, „Gekirin” şi „Footprint Princess”. A colaborat cu actorul Kabuki, Nakamura Kanzaburo XVIII, a adaptat piese Kabuki şi a regizat producţii bazate pe versiuni originale proprii ale unor piese Kabuki, cum ar fi: „Tragedy of Togitatsu”, „Nezumikozo” etc. În plus, Noda se implică activ în producţii internaţionale, colaborând cu actori britanici, thailandezi şi coreeni. A câştigat multe premii importante de teatru în Japonia, inclusiv Premiul Asahi (2009). În octombrie 2009 a fost numit Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), iar în iunie 2011 a fost decorat cu Medalia cu panglică purpurie pentru contribuţia sa la educaţie şi cultură. A fost în numeroase turnee peste tot în lume.