„Class”, un spectacol în premieră în România, montat de Felix Alexa la TNB

Fiul de nouă ani al lui Brian şi al Donnei are probleme. Cel puţin aşa susţine profesorul lui. Care mai spune că ar trebui să îl vadă un psiholog. Dar lui Brian şi Donnei – care s-au despărţit de curând – nu le-a plăcut niciodată şcoala, nu le-au plăcut niciodată profesorii. O confruntare explozivă între părinţi, profesor, elevi, deopotrivă amuzantă şi tensionată, Class este o piesă multi-premiată despre dificultăţile de învăţare: în şcoală, în viaţă, oriunde.

Scrisă într-un stil cinematografic, cu scene non-lineare, interconectate, Class este un text în care aparenta simplitate a dialogurilor şi acţiunilor contrabalansează nesfârşitele profunzimi şi complexităţile aflate dincolo de suprafaţa cuvintelor. O piesă ca un instantaneu veridic al societăţii secolulului XXI, văzută cu umor şi dramatism, un studiu amplu asupra familiei şi sistemului de învăţământ.

Irlandezii Iseult Golden şi David Horan sunt doi oameni de teatru care, de peste zece ani, scriu şi montează în colaborare piese originale şi adaptări după piese clasice. Dramaturgii examinează conceptul referitor la apartenenţa de clasă şi rolul clasei sociale în determinarea modului în care copiii îşi dezvoltă potenţialul atât în şcoală, cât şi ca adulţi.

„Scriitorii susţin că educaţia pe care am primit-o din copilărie are rădăcini atât de adânci încât ne afectează interacţiunea cu cei din jur şi modul în care reacţionăm faţă de oameni. Contrastul dintre profesorul din clasa de mijloc şi părinţii din clasa muncitoare este subliniat în mod repetat şi nu numai la nivel de limbaj. Piesa are umor, dar ridică serioase probleme educaţionale şi sociale, inclusiv pe cea a resurselor alocate nevoilor de învăţare ale fiecărui individ, precum şi dificultatea rezolvării disparităţilor educaţionale şi economice”, scriu jurnaliştii publicaţiei online Nomoreworkhorse.

„Class este în acelaşi timp o piesă socială, dar şi extrem de umană, intimă, delicată şi violentă prin semnificaţia ei. O imagine plină de umor şi sensibilitate a relaţiilor sociale, de şcoală, de cuplu. Într-o societate românească profund bulversată, inclusiv în sistemul de învăţământ, acest spectacol este un semnal de alarmă necesar, dar şi o formă de a ne exorciza frustrările şi neputinţele proprii. O modalitate de a privi direct şi curajos, în faţă, propria noastră fragilitate, de care uneori ne e foarte frică. Spectacolul meu propune, cu umor şi tandreţe, un fel de a vindeca această frică de noi înşine”, declară regizorul Felix Alexa (foto sus).

