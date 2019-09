Caramitru şi Căciuleanu, în "Rostirea mişcării şi Dansul vorbei” în cea de-a doua seară a Galei HOP

Spectacolul susţinut de Ion Caramitru şi Gigi Căciuleanu a inclus improvizaţie şi creativitate în arta actorului, mişcare scenică, umor şi naturaleţe şi a fost conceput ca un duel de poezii împletite cu mişcare şi expresivitate corporală. Dacă Ion Caramitru s-a apropiat de structura unui dans-actor profesionist, Gigi Căciuleanu s-a dovedit a fi un foarte bun recitator-interpret de poezii.

Cea de-a doua seară a Galei Tânărului Actor Hop a oferit şansa studenţilor de la Universitatea de Arte Târgu-Mureş şi a celor de la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca să îşi prezinte creaţiile pe scena Teatrului de Stat Constanţa.Radu Anastas, Carmen Pascu, Mara Pogângeanu, Theodora Popovici, Paul Preduşel, Radu Tudoraş şi Marian Vultur (Universitatea de Arte Târgu-Mureş, specializarea Actorie) au prezentat exerciţiul grup, intitulat Shakespeare mechanics, adaptare după William Shakespeare.



Flavia Perşa, Norbert Boda, Diana Licu, Adrian Loghin şi Adela Mihai au urcat pe scenă, fiecare cu un moment individual de pantomimă combinată cu elemente coregrafice, de maximum două minute, respectând douăsprezece reguli date.

“Visam să fac Caligula hip-hop. Am recitit Camus, am scris textul încercând sa il integrez în cinci minute, iar apoi am căutat instrumentalii. Am folosit 3 bit-uri diferite”, a afirmat Norbert Boda.