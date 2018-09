ANIVERSARE Regizorul de teatru Victor Ioan Frunză a împlinit 60 de ani

Victor Ioan Frunză a făcut teatru de la vârsta de 14 ani. La 20, pe când dădea la facultate, avea în jur de 20 de spectacole făcute- spectacole, „nu montări cu două scaune şi o masă”, după cum se exprima regizorul într-un interviu pentru „Adevărul” din 2016.

Debuta în teatrul profesionist în ultimul an de facultate, atunci când profesorul său, regizorul şi actorul Mihai Dimiu garanta pentru el. A ajuns astfel să realizeze primul lui spectacol care a avut, tot în cuvintele lui Frunză, „un buget enorm”.