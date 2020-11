Actorul Vladmir Găitan suferea de o boală incurabilă. Se bucura să joace, în teatru şi film, alături de fiica sa

Vladimir Găitan, care suferea de peste trei decenii de o boală incurabilă a sângelui, a continuat să joace pe scena Teatrului de Comedie şi după pensionare. "Tratamentul este costisitor, iar soţia mea are grijă de mine. Am ieşit la pensie, trebuie să urc în continuare pe scenă, pentru un ban în plus pentru medicamente", declara actorul.

În revista “Taifasuri”, Găitan a povestit, într-un interviu, despre cum a aflat de maladia de care suferea. “Am invitat o doamnă doctor la un spectacol de-al meu, iar aceasta a fost foarte intrigată de roşeaţa nefirească a feţei mele. După reprezentaţie m-a invitat să fac nişte analize la spital şi, din păcate, temerile sale s-au adeverit. S-a descoperit că am o formă de cancer de sânge şi mi s-au mai dat 10 ani de trăit. Aveam 40 de ani atunci. Eram un bărbat în putere, încălecam în galop calul.

A fost îngrozitor, dar până la urmă m-am resemnat cu ideea şi am încercat să supravieţuiesc. Doctorii îmi mai dădeau doar zece ani, iar eu am fost un obraznic şi m-am încăpăţânat să trăiesc.

Această boală mi-a interzis orice mişcare sportivă grea, mi-a oprit bucuria de a juca tenis şi de a călări. Am rămas cu drumeţiile şi cu înotul. În fiecare dimineaţă, noptiera mea se goleşte de câte cinci-şase pastile. Policitemia vera (aşa se numeşte boala) a fost declanşată de radiaţiile de la Cernobîl sau de o disfuncţie provocată de acestea. Măduva spinării produce mai multe globule roşii decât albe, iar sângele este foarte gros şi pericolul unui accident vascular este iminent. Medicaţia trebuie să-l fluidizeze cât mai mult ca să nu ajung acolo”, povestea Găitan.

Însă problemele de sănătate ale actorului nu s-au oprit aici. În 2009, a suferit şi un infarct: „Eram pregătit să mor în fiecare zi. Primii ani au fost cei mai grei, pe urmă am început iar să traiesc normal. Şi uite că am ajuns şi în faza în care am mai dat o dată mâna cu Coana coasă, când am făcut infarctul. Camera de reanimare este de fapt o camera a morţii… Sunt 12 paturi în care se moare şi se pleacă foarte rar în viaţă, pe bandă rulantă. Acolo mori şi te naşti de şapte sute de ori”, a povestit actorul, într-un interviu.

A fost prietenul lui Sergiu Nicolaescu

Pe Vladimir Găitan şi Sergiu Nicolaescu i-a legat o relaţie profesională de lungă durată: „Ultimul corupt din România" s-a alăturat peliculelor la care cei doi au colaborat de-a lungul timpului. „Ultima noapte de dragoste", „Noi, cei din linia întâi", „Nea Mărin miliardar", „Triunghiul morţii", „Oglinda", „Poker" sunt doar câteva dintre ele.

„Este o relaţie profesionistă şi îi sunt recunoscător lui Sergiu pentru consecvenţa pe care a avut-o faţă de «echipa» lui: a avut întotdeauna acelaşi grup de actori care au acceptat, alături de Sergiu, să facă roluri principale, dar chiar şi figuraţie", declara Vladimir Găitan pentru „Adevărul". Dintre toate personajele cărora le-a dat viaţă în filmele lui Nicolaescu, cel mai drag îi este cel din „Ultima noapte de dragoste", unde interpretează rolul eroului principal, Tudor Gheorghiu.

În „Ultimul corupt" există câteva scene în care Vladimir Găitan juca alături de fiica sa, Gloria, care interpreta rolul unei asistente medicale. „Este un rol micuţ, dar eu am fost foarte încântată să lucrez sub bagheta maestrului şi, din nou, cu tatăl meu", a declarat Gloria Găitan.

Tată şi fiică, de acasă pe scenă

Gloria şi Vladimir Găitan

Cei doi, tată şi fiică, au fost împreună şi pe afişul spectacolului „Soare pentru doi" aflat în repertoriul Teatrului de Comedie. Şi Vladimir Găitan, şi Gloria admiteau că experienţa tată-fiică pe scenă şi pe platoul de filmare genera temerea de a nu fi la înălţimea aşteptărilor pe care le are copilul de la tatăl său, de regulă mult mai experimentat.

„În afară de emoţiile mele, există şi emoţiile pentru partenerul meu, care nu este altul decât copilul meu. E greu să joci alături de copilul tău", spunea Vladimir Găitan. Deşi pe scenă au avut iniţial o colaborare „dificilă", cei doi admit că la film a fost „mult mai plăcut". „Colaborarea de la teatru a fost începutul de drum al Gloriei, iar complexitatea rolurilor şi responsabilitatea erau mult mai mari", spunea actorul.

Având experienţa a zeci de ani de teatru, Vladimir Găitan a încercat de puţine ori să îşi arate latura „pedagogică" în relaţia cu fiica sa: „Uneori am făcut acest lucru, dar n-am exagerat pentru că generaţia lor încă a umblat în biblioteca părinţilor", recunoaşte acesta. Ca mulţi alţi copii de artişti, Gloria a avut şi ea de înfruntat sintagma „fata lui X". „Trebuia să mă fac medic veterinar ca să nu mai fiu văzută ca fiind «fata lui Găitan»? Asta e, mi-am asumat în momentul în care am decis să duc saga mai departe", sublinia Gloria Găitan.

În urmă cu câţiva ani, a apătut, la editura All, volumul "De la A la Z, Zig-Zag prin alfabetul vieţii”, scris de Maria Capelos. Cartea avea o structură aparte, pentru fiecare literă a alfabetului existând o poveste. De altfel, volumul se şi deschide cu o invitaţie în lumea poveştilor: „Mi-au plăcut întotdeauna poveştile. Dar cărui copil nu-i plac? Care copil nu se identifică cu personajele poveştilor copilăriei sale”... Poveşti care însă în timp şi-au modificat şi sensuruile şi eroii. De la A (Arborele genealogic), la B (Boală) şi C (Copilărie), alfabetul curge firesc aducând cu el diverse imagini şi episoade dintr-o viaţă ca un roman.

„Construită cu spirit ludic, ca un joc de-a alfabetul, cartea este totuşi de o mare seriozitate morală. Lectura ei îţi poate da elanul de a trăi pentru performanţă, în orice domeniu, dar şi de a te uita cu atenţie la oameni şi de a-i iubi. Simţi dorinţa de a fi şi tu mai bun după ce citeşti cartea lui Vladimir Găitan”, declară Alex. Ştefănescu despre acest volum, el fiind şi autorul prefeţei. Nu întâmplător, pentru că Alex. Ştefănescu a fost ani la rând coleg de clasă cu Vladimir Găitan, la Şcoala medie „Petru rareş” din Suceava. Pe atunci erau copii şi încă nu deveniseră celebri.

„Viitorul mare actor, căruia îi spuneam pe atunci „Duţu” (de la „Vlăduţu”), era un adolescent bine făcut, înalt şi drept, sobru, recunoscut spontan ca lider de către cei de vârsta lui. Părul roşcat şi pistruii îi dădeau un farmec în plus şi îl făceau uşor de identificat. Avea o autoritate înnăscută, confirmată şi reconfirmată de curajul şi tenacitate cu care se manifesta în orice împrejurare”, aşa şi-a aminteşte Alex Ştefănescu pe Vladimir Găitan.

La rândul său, George Stanca, în postfaţa volumului scria: „Avem de-a face cu biografia unui mare actor, care, spre deosebire de alţii, are trează şi obiactivă conştiinţa propriei existenţe. Un destin comun unei generaţii. Ce ne separă pe semenii de generaţie este doar o meserie minunată. Aceea de actor. Adică una aflată printre slăbiciunile omeneşti ale Proniei Divine”.

