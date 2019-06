Actorul Mihai Călin, critici dure pentru Ion Caramitru, directorul TNB: „Conduce dictatorial, a folosit mare parte din resurse în interes personal“

Actorul a menţionat şi că managerii au scos din lege vârsta de pensionare şi nu există concurs pentru el, în aşa fel încât atunci când mandatul li se încheie, există o evaluare asupra activităţii managerului de la Ministerul Culturii, iar dacă acesta obţine nota 9 are dreptul să prezinte un nou proiect de management, iar dacă ia minimum nota 7 primeşte încă un mandat.

„Domnul Caramitru, pe fiecare spectacol regizat sau în care joacă ia 10 la sută din încasări. Iar în 2018 din 120 de spectacole jucate la Sala Mare, 66 sunt regizate sau/şi jucate de domnul Ion Caramitru, în condiţiile în care regizează foarte mult, el fiind – a şi spus – în materie de regie mai puţin performant“, a susţinut Mihai Călin, potrivit sursei citate.

Mihai Călin a spus că sindicatul actorilor i-a trimis în mai multe rânduri scrisori lui Ion Caramitru şi de fiecare dată aceştia au fost respinşi „în mod brutal“.

Ion Caramitru, managerul Teatrului Naţional Bucureşti, a explicat joi, printr-un comunicat transmis News.ro că, după calculele sale de artist "liber cugetător", situaţia culturii româneşti este în faliment la vedere, faliment "care ţine de proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc".

„Deşi am fost la ministru împreună cu 20 de manageri din ţară, toate operele naţionale, toate teatrele naţionale, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul de Artă, ”Antipa” etc., cu un document trimis sub semnătura mea şi a lor, pentru a discuta faţă în faţă despre acest faliment în care suntem aduşi, nu am ajuns la nicio concluzie", a explicat Ion Caramitru, joi, în faţa colectivului TNB.

El a relatat că teatrul pe care îl conduce are în prezent 54 de oameni din afară, deşi a solicitat de ani de zile mai multe posturi, dintre care 39 deservesc scena.