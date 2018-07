Începe cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru

„Proiectul îşi propune să reunească în sălile teatrelor Metropolis, Bulandra, şi la UNATC cele mai apreciate şi performante şcoli de teatru din Franţa, Rusia, Slovacia, Polonia, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Italia şi România, reprezentate de tineri artişti - promotorii teatrului de cea mai bună calitate şi exploratori ai valorilor culturale româneşti şi internaţionale. Misiunea spectacolelor de teatru este de a forma în rândul tinerilor o extraordinară capacitate de percepere, înţelegere, observare şi explorare a simţului abstractizării”, transmite Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, organizatorul evenimentului.

Imagine din spectacolul "Lecţia”

Conferenţiar universitar doctor Paul Chiribuţă, directorul artistic al FIST 2018, spune că acest festival a reuşit să creeze prin ediţiile precedente „o comunitate de oameni pasionaţi care vor să treacă prin corpul şi sufletul lor suferinţa şi speranţa umanităţii, pentru a le ridica la nivel de simbol. Aceşti tineri şi mai puţin tineri se întâlnesc pentru a se sprijini reciproc în efortul lor de a crea o lume mai bună. Se întâlnesc pentru a vedea spectacolele colegilor şi pentru a discuta noile abordări pedagogice care să-i conducă mai aproape de visul lor. Dar obiectivul lor cel mai important este să întâlnească spectatorii, singura instanţă care poate valida demersul lor. Sper ca publicul să răspundă în număr cât mai mare chemării lansate de tinerii artişti ai Europei.”

Actriţa Catinca Maria Nistor, (foto: dreapta) co-fondatorul şi selecţionerul festivalului, a descris ideea care a stat la baza acestui festival drept „curiozitatea de a fi aproape de alte culturi şi de a vedea cum îşi potrivesc busola, ce îi inspiră pe alţii, ce îi frământă şi ce îi determină să gândească într-un anume fel. Aşa a apărut nevoia acestui festival care acum cinci ani nu exista nicăieri în ţară. Existau festivaluri naţionale, internaţionale de teatru profesionist, de teatru amator, de teatru tânăr, dar niciunul de şcoli de teatru, niciunul unde generaţia mea s-ar fi putut regăsi, identifica, compara sau deosebi de o alta.”

La ediţia din 2018 au fost invitate şcoli din mai multe ţări: Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (Milano, Italia), La Cité/Théâtre /Les comédiens-stagiaires (Caen, Franţa), Russian State Institute Of Performing Arts (St. Petersburg, Rusia), The Polish National Film, Television and Theatre School (Lodz, Polonia), VSMU, Academy of Performing Arts, Bratislava (Bratislava, Slovacia), Faculty of Dramatic Arts (Serbia, Belgrad), University of Arts, Kaposvár, Theatre department (Kaposvár, Ungaria), Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Chişinău, Republica Moldova), Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu), Universitatea Naţională de Arte “George Enescu” (Iaşi), Universitatea „Ovidius” (Constanţa), Universitatea “Dunărea de Jos” (Galaţi) şi, bineînţeles, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale“ (Bucureşti).

