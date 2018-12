Papa Francisc pledează de Crăciun împotriva unui consumerism fără sens

”Omul a devenit avid şi vorace. Să aibă, să strângă lucruri pare pentru multe persoane sensul vieţii”, a constatat Papa, în faţa aproximativ 10.000 de credincioşi adunaţi ca în fiecare an în maiestuoasa Bazilică Sfântul Petru la Roma.

”O voracitate insaţiabilă traversează istoria umană, până la paradoxurile de azi, iar astfel unii se livrează la banchete în timp ce mulţi alţii nu au cu ce trăi”, a subliniat luni seara Papa argentinian, un apărător neobosit al celor săraci, îndemnând credincioşii ”să nu alunece în râpele lumescului şi consumerismului”.

”Micul corp al Pruncului din Betleem lansează un nou model de viaţă: să nu devorezi şi nici să acaparezi, ci să împarţi şi să dai”, a pledat Papa în slujba din noaptea de Crăciun, care comemorează, în tradiţia creştină, naşterea lui Isus din Nazaret la Betleem.

”Oare reuşesc să trec de-atâtea lucruri neesenţiale pentru a duce o viaţă simplă? Să ne întrebăm: de Crăciun, oare-mi împart pâinea cu cel care n-o are?”, a lansat Francisc, exprimându-se sub baldachinul lui Bernin, sub care numai Suvernaul Pontin este autorizat să oficieze slujba.

Papa, care tocmai a împlinit vârsta de 82 de ani, îşi adresează mesajul de Crăciun "Urbi et orbi" (”Către cetate şi lume”) marţi, în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru.

La Betleem, o mulţime compactă a asistat la slujba de la miezul nopţii oficiată în Biserica Sfânta Ecaterina, lângă Biserica Naşterii, construită pe locul unde, potrivit tradiţiei creştine, s-a născut Isus.

În predica sa, arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, administratorul apostolic al Patriarhiei Latine de la Ierusalim, a adus un omagiu oraşului palestinian, precizând că naşterea lui Cristos la Betleem a fost ”o alegere divină”.

”Betleem, Nazaret, Cana, Capharnaüm, Ierusalim: sunt nume dragi inimilor noastre, pentru că aceste oraşe au fost iubite de Isus”, a spus el.

Evocând o ”responsabilitate” faţă de ”oraşul şi pământul pe care locuim”, el a adăugat că ”nu este vorba despre a-l poseda sau de a-l ocupa, ci de a-l transforma”, pentru ca pe el să poată înflori ”experienţa comuniunii şi păcii”.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, premierul său şi un reprezentant al regelui Iordaniei au asistat la slujbă.

Cercetaşi palestinieni în albastru, galben sau bej au defilat luni, în muzica cimpoaielor şi tobelor în Piaţa Ieslei, situată în apropierea bazilicii, în care se ridică un impozant Pom de Crăciun.

Nigerieni, francezi sau palestinieni, sute de credincioşi care au venit la Betleem pot să admire anul acesta mozaicurile scânteietoare ale Bazilicii Naşterii, care datează din perioada Cruciadelor şi care au fost restaurate recent.

”Este o frumoasă oportunitate să te afli într-un loc atât de simbolic de Crăciun”, a apreciat Lea Gudel, o studentă franceză în vârstă de 21 de ani, aflată într-un schimb universitar la Ierusalim.

SEZON TURISTIC MAI BUN

Bazilica Naşterii, înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO, rămâne o destinaţie religioasă şi turistică majoră, în pofida faptului că creştinii nu mai sunt cei mai numeroşi raportat la musulmani la Betleem şi în împrejurimila sale, în Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat de israel de peste o jumătate de secol.

În 2017, sărbătorile de Crăciun au fost umbrite aici de tensiuni cauzate de recunoaşterea americană a Ierusalimului drept capitala Israelului.

”Anul acesta este mult mai liniştit, mult mai bine ca anul trecut”, şi-a exprimat mulţumirea Abeer Nassr, o palestiniană creştină originară de la Beit Sahour, o localitate de lângă Betleem.

”RESPECT”

După mai mulţi ani de scădere a frecventării, din cauza consecinţelor conflictului israeliano-palestinian, turismul înregistrează în 2018 cel mai bun sezon de ani de zile la Betleem. Hotelurile afişează niveluri de ocupare deosebit de ridicate în perioada Crăciunului, a anunţat Elias Al-Arja, preşedintele Asociaţiei Hotelurilor Palestiniene.

În alte părţi ale lumii, oraşul Barcelona, victima unui atentat în 2017, era în stare de alertă în urma unui avertisment al autorităţilor americane cu privire la uni risc de atac terorist de sărbătorile de sfârşit de an.

Regina Elizabeth a II-a profită, în schimb, de discursul său tradiţional de Crăciun pentru a-i îndemna marţi pe britanici, foarte împărţiţi pe tema Brexitului, să dea dovadă de ”respect” unii faţă de alţii, potrivit unor fragmente difuzate în avans.

În Statele Unite, perimetrul pe unde se plimbă de obicei trecători în jurul ”Arborelui naţional de Crăciun”, în apropierea Casei Albe, era închis, din cauza celei de a treia zi de ”shutdown”, după eşecul negocierilor în Congres cu privire la finanţarea unui zid la frontiera mexicană vrut de Donald Trump.