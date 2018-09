Dan Perjovschi restituie banii pe care i-a strâns pentru „Cuminţenia Pământului”: „Veniţi şi luaţi cât aţi pus. Mergem pe încredere”

La doi ani de la eşecul campaniei „Brâncuşi e al meu”, la Palatul Universul, Corp B, artistul vizual readuce în discuţie istoria recentă a lucrării pe care statul român a încercat să o cumpere pentru a o integra în circuitul public.

În 2016, Dan Perjovschi (57 de ani) depunea în contul Ministerului Culturii special constituit pentru achiziţionarea lucrării lui Brâncuşi, 1514 lei, strânşi din donaţii. Pentru că subscripţia naţională nu a reuşit, „Cuminţenia pământului” nu a mai fost achiziţionată.

Cât despre restituirea banilor, artistul a explicat că mizează pe încrederea celor care au donat. „Reverse Donation” are deschiderea joi de la ora 15.00 şi se încheie duminică, conform evenimentului anunţat pe Facebook.

„Veniţi şi luaţi cât aţi pus. 50, 10 sau 1 leu. Dacă nu vă aduceţi aminte, aproximaţi cu gentileţe. Cu câteva excepţii, nu ştiu cine şi cât a donat. Nu am cum verifica. Mergem pe încredere”- Dan Perjovschi. „Veniţi şi luaţi cât aţi pus. 50, 10 sau 1 leu. Dacă nu vă aduceţi aminte, aproximaţi cu gentileţe. Cu câteva excepţii, nu ştiu cine şi cât a donat. Nu am cum verifica. Mergem pe încredere”- Dan Perjovschi.

„Am militat, am vorbit, am desenat, am postat, m-am certat şi am donat pentru proiectul ăsta. Pentru mine, Cuminţenia era/este o Catedrală mai mică. V-am invitat personal să depuneţi bani în vitrina care odinioară a protejat lucrarea. Banii voştri, răspunderea mea. După doi ani, încă nu e clar ce se întâmplă cu donaţiile. Bâlbâieli, birocraţii şi noaptea mintii.Nu mai aştept. Voi returna toţi bani strânşi”, a mai explicat artistul.



Evenimentul este organizat de Asociaţia Salonul de proiecte, cu sprijinul Muzeului Naţional de Artă al României.