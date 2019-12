Celebra scrisoare a lui Papini către Mircea Eliade, licitată de Historic la Bucureşti

Piese de corespondenţă din licitaţia de luni FOTOGRAFII: Historic, via Facebook

Dincolo de numerosul stoc de carte rară (ediţii rarisime, exemplare bibliofile, cărţi cu dedicaţie din partea unor personalităţi şi/sau către alte personalităţi), specific unei case de licitaţii cu un astfel de profil, atrage atenţia privitorului/vizitatorului specializat, „profesionist“, secţiunea consistentă de documente de istorie literară: manuscrise ale unor opere literare multe dintre ele canonice, scrisori schimbate de figuri ilustre ale culturii româneşti, acte, fotografii şi alte „memorabilia“ care-au aparţinut unor nume pentru care, de multe ori, numai simpla pronunţare îţi provoacă fiori pe şira spinării.



„Dumbrava Roşie“, manuscrisul original



Multe dintre piese sunt superbe, adevărate „bijuterii“ de istorie a culturii româneşti. Atrage atenţia, astfel, în stocul dedicat licitaţiei Eliade, Cioran & Blaga, celebra scrisoare adresată de scriitorul şi filozoful italian Giovanni Papini tânărului novice român Mircea Eliade, în „anno domini“ 1927 (Eliade avea pe-atunci doar 20 de ani), care-ncepe (e scrisă-n franceză) cu cuvintele „Mon cher ami inconnu“. Nu credeam să am vreodată ocazia s-o ating, s-o pot privi de aproape, dar iată că s-a întâmplat. O scrisoare cvasi-licenţioasă, adresată de tânărul Cioran (de, toţi erau – foarte – tineri la vremea aia!) lui M. Eliade şi care-i semnalează prezenţa, la el în cameră, a actriţei Soranei Ţopa (care certifică „infamia“ cu propria-i semnătură), i-ar putea umple de ruşine pe tinerii actuali, care se limitează la selfie-uri şi la cyber-bullying.





Cioran e bine reprezentat în aceste documente provenind din arhiva familiei: pe lângă manuscrise de valoare şi fotografii „de epocă“, avem până şi permisul de bibliotecă al viitorului filosof şi multe astfel de „efemeride“ (se pare că celebra deja menajeră şi cei care-au făcut licitaţiile de la Paris n-au epuizat toate „memorabiliile“ maestrului deşertăciunii în secolul XX). Vedeta licitaţiei de joi va fi manuscrisul clasicului „Dumbrava Roşie“ al lui Vasile Alecsandri, legat în piele şi aflat într-o stare de conservare excepţională. Poetul neavând, în acea vreme, privilegiul de a avea acces la computer, îi putem sesiza întreg procesul de creaţie şi observa că este desăvârşit, Alecsandri neexecutând decât câteva minime ştersături.



Ediţia princeps Eminescu



Manuscrise de lucrări literare aparţinând „marelui mut“ care-a fost Lucian Blaga sunt şi ele bine reprezentate în licitaţia dedicată (mai de mult, aici s-a vândut şi manuscrisul original al romanului postum „Luntrea lui Caron“). Evenimentul de luni va avea o secţiune dedicată special lui Mihai Eminescu, „Eminesciana“, cuprinzând loturi numeroase, printre care se detaşează un exemplar legat şi păstrat superb al ediţiei princeps de „Poesii“ din 1883 (ediţia Maiorescu, prima apariţie în volum a poetului), alături de numeroase ediţii rare, documente, fotografii etc.





Preţurile nu sunt chiar prohibitive, putându-se găsi loturi pentru fiecare buzunar. De exemplu, mi-a atras atenţia un superb exemplar legat din traducerea românească a operei lui Alfred Jarry „Ubu“ (EPLU, 1969, singura ediţie existentă de altfel în România), purtând dedicaţia autografă a realizatorului acesteia, poetul Romulus Vulpescu, „Cu salutări... patafizice!“ (pour les connaisseurs).



„Cărţi rare şi preţioase“



Casa de licitaţie Historic s-a înfiinţat în urmă cu o jumătate de an, într-un superb interior dintr-o clădire situată în centrul oraşului, urmare a iniţiativei unui colecţionar privat, care şi-a dorit, pe lângă expunerea şi punerea în circulaţie a pieselor din propria colecţie, şi punerea în legătură a numeroşilor colecţionari români de bibliofilie şi carte rară. Dar să dăm cuvântul organizatorilor, pentru a-şi explica conceptul de bibliofilie:



„Termenul de "bibliofilie", aşa cum apare el în dicţionar, ne vorbeşte despre un "interes deosebit pentru cărţi rare şi preţioase", precum şi despre pasiunea colecţionării unor astfel de obiecte. Definiţia este, în acelaşi timp, precisă dar şi vagă. Precisă deoarece delimitează obiectul acţiunii, cărţile rare şi preţioase. Vagă pentru că nu ni se spune, în primul rând, ce se înţelege prin aceste atribute şi, în al doilea rând, pentru că suntem introduşi într-un întreg univers, acela al colecţionării, fără a şti ce ne aşteaptă.

Licitaţia de faţă îşi propune să ofere o mai clară explicaţie a termenului din dicţionar pe baza unei demonstraţii, una de "laborator". Mijloacele utilizate sunt exemplare din ediţii princeps, cu dedicaţii olografe ale autorilor, cu legături de epocă, unele dintre ele extraordinare, documente şi fotografii rare care ne vorbesc despre autori şi despre cei care au apreciat munca lor.

De asemenea, efortul de a conserva, restaura, recupera şi aduce la viaţă piese deosebite, multe astăzi căzute în uitare, face şi el parte din universul complex numit "bibliofilie".“



Trei iconuri culturale de la Carpaţi



Iată şi prezentarea „oficială“ a licitaţiei Eliade, Cioran & Blaga:



„Trei intelectuali români, care au devenit prin operele lor părţi ale culturii universale, sunt reuniţi într-o licitaţie ce ne vorbeşte despre ei şi lumea în care au creat.





Mircea Eliade (1907-1986), Emil Cioran (1911-1995) şi Lucian Blaga (1895-1961) ne oferă prilejul reîntâlnirii cu numeroase artefacte, precum manuscrise originale, fotografii de epocă, volume cu dedicaţii olografe, documente personale, care ne ajută să-i înţelegem şi să le studiem opera.

Licitaţia cuprinde numeroase scrisori trimise pe de o parte, de Eliade, aflat la studii în India, familiei, iar pe de alta, scrisori primite de Eliade din partea membrilor familiei şi din partea prietenilor săi, precum Cioran, Alice Voinescu, Sorana Ţopa, Şerban Cioculescu, Perpessicius şi mulţi alţii. La acestea se adaugă volume din proza sa, cu dedicaţii olografe.

Personalitatea lui Emil Cioran este şi ea reprezentată atât de volume cu dedicaţii olografe din ediţii princeps, cât şi de corespondenţă.



În cazul poetului, filosofului şi profesorului universitar Lucian Blaga (foto dreapta), cel de al treilea erou al licitaţiei, atrage atenţia în mod deosebit corespondenţa sa cu medicul stomatolog Elena Daniello, iubirea sa de maturitate. Criticii literari au consacrat articole despre această iubire, publicate mai ales după 1990, iar acum corespondenţa respectivă iese la lumină în piesele sale constitutive. Scrisorile sunt toate olografe, scrise de Lucian Blaga însuşi, şi trimise fie direct Elenei Daniello, fie unei prietene a acesteia, Viorica Marta, care i le remitea. (foto jos)





Curiozitatea cercetătorului se împleteşte astfel cu pasiunea colecţionarului.“