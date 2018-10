Test de cultură generală: Nu prea fericiţii

1 În ce an a realizat Grant Wood tabloul „American Gothic“, aflat la Institutul de Artă din Chicago?

a. 1950.

b. 1940.

c. 1930.

2 Unde se află Insulele Dezolării, cunoscute şi sub numele de Insulele Kerguelen, care fac parte din Teritoriile australe şi antarctice franceze?

a. În Oceanul Indian.

b. În Oceanul Pacific.

c. În Oceanul Atlantic.

3 Care este cel mai mare exportator de vanilie din lume?

a. Mexic.

b. Madagascar.

c. Mauritius.

4 Cărei formaţii rock româneşti îi aparţin versurile: „Banii vorbesc, banii vorbesc / Unii te ridică, alţii te lovesc / Banii nu tac, banii se fac / Totul e în mâna lor“?

a. Holograf.

b. Iris.

c. Voltaj.

5 Cum se numeşte familia siciliană din seria de filme „Naşul“ / „The Godfather“?

a. Corleonesi.

b. Corleone.

c. Colombo.

6 În ce oraş se află Turnurile Petronas?

a. Dubai.

b. Singapore.

c. Kuala Lumpur.

7 Ce animal folosesc republicanii din SUA ca simbol al partidului?

a. Elefantul.

b. Vulturul.

c. Măgarul.

8 Care este capitala statului Kârgâzstan?

a. Taşkent.

b. Duşanbe.

c. Bişkek.





9 În ce an a fost înfiinţată NASA?

a. 1958.

b. 1955.

c. 1948.

10 Cine a impus în Franţa, în 1905, separarea Statului de Biserică?

a. Georges Clemenceau.

b. Aristide Briand.

c. Raymond Poincaré.

11 În ce an au început protestele pro-europene din Ucraina, numite EuroMaidan?

a. 2013.

b. 2014.

c. 2015.

12 Cărui curent artistic i se înscrie opera pictorului francez Henri Rousseau Vameşul?

a. Post-impresionism.

b. Impresionism.

c. Expresionism.

13 În ce muzeu se află sculptura Venus din Milo?

a. Muzeul Ermitaj.

b. Muzeul Luvru.

c. Galeria Uffizi.

14 Pe teritoriul cărei ţări se află ruinele oraşelor antice Nimrud, Nippur şi Ninive?

a. Iran.

b. Irak.

c. Siria.

15 În ce an suntem, conform calendarului ebraic?

a. 5779.

b. 4779.

c. 4018.

16 În ce ţară se află palatul Quinta da Regaleira?

a. Brazilia.

b. Portugalia.

c. Argentina.

17 Ce strâmtoare separă Groenlanda de Islanda?

a. Strâmtoarea Suedia.

b. Strâmtoarea Danemarca.

c. Strâmtoarea Norvegia.

18 De unde este originar piperul?

a. India.

b. China.

c. Brazilia.

19 Cum se numeşte obiectul de provenienţă extraterestră care nu se topeşte complet la intrarea în atmosfera Pământului?

a. Cometă.

b. Asteroid.

c. Meteorit.

20 Cine este creditat ca fiind autorul ideii: „Sigur, căsătoreşte-te. Dacă ai o soţie bună, vei fi fericit; dacă ai o soţie rea, vei fi filosof“.

a. Socrate.

b. Donald Trump.

c. Buddha.

21 Drapelul cărui stat include imaginea unei puşti AK-47?

a. Uganda.

b. Mozambic.

c. Zambia.

22 Personajul Winnetou, din romanul omonim scris de Karl May, era şeful cărui trib indian?

a. Sioux.

b. Cherokee.

c. Apaş.

23 În ce trupă rock a cantat la începutul carierei chitaristul Jimmy Page, fondator al formaţiei Led Zeppelin?

a. The Yardbirds.

b. The Kinks.

c. The Who.

24 Ce are ca unitate de măsură Tesla (T)?

a. Puterea electrică alternativă.

b. Inducţia magnetică.

c. Curentul alternativ.

25 Cine este considerat părintele publicităţii?

a. Edward Bernays.

b. Marcus Tullius Cicero.

c. David Ogilvy.

26 Pe cine a învins Simona Halep în finala turneului de la Roland Garros din 2018?

a. Sloane Stephens.

b. Garbiñe Muguruza.

c. Jelena Ostapenko.

27 Ce este Semiluna de Aur?

a. Sigiliu al sultanilor.

b. Teritoriu din Asia al traficanţilor de opiu.

c. Zonă din deşertul Sahara aparţinând tuaregilor.

Răspunsuri corecte

1. c. 1930.

2. a. În Oceanul Indian.

3. b. Madagascar.

4. a. Holograf.

5. b. Corleone.

6. c. Kuala Lumpur.

7. a. Elefantul.

8. c. Bişkek.

9. a. 1958.

10. b. Aristide Briand.

11. a. 2013.

12. a. Post-impresionism.

13. b. Muzeul Luvru.

14. b. Irak.

15. a. 5779.

16. b. Portugalia.

17. b. Strâmtoarea Danemarca.

18. a. India.

19. c. Meteorit.

20. a. Socrate.

21. b. Mozambic.

22. c. Apaş.

23. a. The Yardbirds.

24. b. Inducţia magnetică.

25. c. David Ogilvy.

26. a. Sloane Stephens.

27. b. Teritoriu din Asia al traficanţilor de opiu.