Test de cultură generală: Nimic nu e ceea ce pare!

1. Ce actriţă franceză de origine americană a participat la cel de-Al Doilea Război Mondial de parea Aliaţilor, susţinând prin acţiuni de spionaj rezistenţa franceză condusă de Charles de Gaulle?

a. Josephine Baker.

b. Amy Elizabeth Thorpe.

c. Virginia Hall.

2. Care este numărul estimat al evreilor ucişi în timpul Holocaustului?

a. Cinci milioane.

b. Şase milioane.

c. Opt milioane.



3. Care este capitala statului Filipine?

a. Jakarta.

b. Marawi.

c. Manilla.

4. Care dintre următoarele poezii nu este scrisă de Nichita Stănescu?

a. „Ploaie în luna lui marte“.

b. „Ce bine că eşti“.

c. „Celei care pleacă“.

5. De ce origine era faimoasa spioan Mata Hari, executată pe15 octombrie 1917, după ce a fost acuzată de trădare de guvernul francez?

a. Germană.

b. Franceză.

c. Olandeză.

6. Cine este inventatorul televizorului?

a. John Logie Baird.

b. Nate Flicks.

c. Masaru Ibuka.

7. Prin ce capitale trece fluviul Dunărea?

a. Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.

b. Berlin, Viena, Bratislava şi Budapesta.

c. Zagreb, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.

8. Cine este autorul romanului de spionaj „Red Sparrow“, ecranizat în 2018, cu Jennifer Lawrence în rol principal?

a. Tom Clancy.

b. Jason Matthews.

c. John le Carré.

9. În ce s-a transformat Zeus pentru a o răpi pe Europa?

a. Cal.

b. Taur.

c. Inorog.

10. Cine a interpretat-o pe Bridget von Hammersmark, spioana germană care lucra pentru Aliaţi, în filmul „Ticăloşi fără glorie“ (2009), regizat de Quentin Tarantino?

a. Mélanie Laurent.

b. Diane Kruger.

c. Marion Cotillard.

11. Marea Barieră de Corali se află pe coasta cărei ţări?

a. Australia.

b. Noua Zeelandă.

c. Africa de Sud.

12. Câţi dinţi are un adult?

a. 32.

b. 34.

c. 36.

13. În ce an s-a scufundat Titanicul în apele Oceanului Atlantic?

a. 1911.

b. 1912.

c. 1915.

14. Despre ce cântăreaţă de operă română se spune că a fost „Privighetoarea lui Hitler“?

a. Hariclea Darclée.

b. Veturia Goga.

c. Maria Cebotari.

15. Ce se afla în cutia Pandorei, celebrul personaj din mitologia greacă?

a. Toate relele pământului.

b. Fericirea, dragostea şi armonia.

c. Toate relele şi speranţa.

16.Ce ţară a dăruit Statuia Libertăţii Statelor Unite ale Americii?

a. Canada.

b. Marea Britanie.

c. Franţa.

17. Ce fizician german a lucrat ca cercetător în cadrul Proiectului Manhattan, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmiţând Uniunii Sovietice informaţii importante privind numărul de bombe atomice aflate în posesia americanilor?

a. Klaus Fuchs.

b. Julius Rosenberg.

c. Werner Heisenberg.

18. Cine a fost primul republican care a deţinut funcţia de preşedinte al Statelor Unite?

a. Abraham Lincoln.

b. Benjamin Harrison.

c. Theodore Roosevelt.

19. În ce an s-a încheiat Revoluţia Bolşevică din Rusia, care a dus la curmarea monarhiei din această ţară?

a. 1920.

b. 1919.

c. 1917.

20. Cine este autorul picturii cunoscute sub numele de „Persistenţa memoriei“ sau „Ceasurile topite“?

a. Sandro Botticelli.

b. Salvador Dalí.

c. Peter Paul Rubens.

21. Cine a fost spioana, cunoscută drept „Cleopatra Secesiunii“, care a activat pentru Confederaţie în timpul Războiului Civil American?

a. Belle Boyd.

b. Pauline Cushman.

c. Mary Edwards Walker.

22. Cine interpretează melodia „Englishman in New York“?

a. Leonard Cohen.

b. Sting.

c. Bob Dylan.

23. Cine sunt părinţii prinţului Philip, duce de Edinburgh şi soţ al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii?

a. Prinţul Andrei al Greciei şi Danemarcei şi prinţesa Alice de Battenberg.

b. Prinţul Andrei al Greciei şi Danemarcei şi prinţesa Theodora.

c. Prinţul Louis de Battenberg şi prinţesa Alice de Battenberg.

24. Ce româncă a lucrat pentru Serviciul de Informaţii Externe Britanic, sub numele de Helen O’Brien, deţinând renumitul club Eve’s, frecventat de politicieni?

a. Elena Constantinescu.

b. Vera Atkins.

c. Elena Lupescu.

25. Cine este autorul seriei de romane „James Bond“?

a. Thomas Harris.

b. Dan Brown.

c. Ian Fleming.

26. Supa miso este unul dintre principalele feluri de mâncare din bucătăria...

a. Chineză.

b. Japoneză.

c. Italiană.

27 În ce film joacă Angelina Jolie rolul unei agente CIA, acuzată de un dezertor că ar fi spioană rusă?

a. „Mr. And Mrs. Smith“.

b. „Salt“.

c. „The Good Sheperd“.

Răspunsurile corecte

1. a. Josephine Baker.

2. b. Şase milioane.

3. c. Manilla.

4. c. „Celei care pleacă“.

5. c. Olandeză.

6. a. John Logie Baird.

7. a. Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.

8. b. Jason Matthews.

9. b. Taur.

10. b. Diane Kruger.

11. a. Australia.

12. a. 32.

13. b. 1912.

14. b. Veturia Goga.

15. c. Toate relele şi speranţa.

16. c. Franţa.

17. a. Klaus Fuchs.

18. a. Abraham Lincoln.

19. c. 1917.

20. b. Salvador Dalí.

21. a. Belle Boyd.

22. b. Sting.

23. a. Prinţul Andrei al Greciei şi Danemarcei şi prinţesa Alice de Battenberg.

24. a. Elena Constantinescu.

25. c. Ian Fleming.

26. b. Japoneză.

27. b. „Salt“.